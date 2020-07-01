Месячные после родов: чего ждать

Для некоторых месячные могут вернуться через пару месяцев/Pixabay

Каждую молодую маму, которая за время беременности отвыкла от месячных, волнует вопрос: когда наладится цикл и какой будет менструация после родов.

Месячные после родов

Первые месячные, как и первый после родов секс, могут давать непривычные ощущения.

Время возвращения менструации часто зависит от того, кормите ли вы грудью.

Месячные обычно возвращается через шесть-восемь недель после родов, если вы не кормите грудью. Если вы кормите грудью, сроки возвращения могут отличаться. Те, кто практикует исключительно грудное вскармливание, могут не иметь менструации в течение всего периода, во время которого они кормят грудью. Исключительное грудное вскармливание означает, что ваш ребенок получает только ваше грудное молоко. Однако есть и исключения: для некоторых месячные могут вернуться через пару месяцев, независимо от того, кормят они грудью или нет.

Если после родов ваши месячные действительно быстро возобновились и у вас были вагинальные роды, ваш врач может порекомендовать вам избегать использования тампонов во время первой менструации после родов.

Это связано с тем, что ваше тело все еще заживает, и тампоны могут потенциально причинить травму. Спросите своего врача, можете ли вы вернуться к использованию тампонов при шестинедельном осмотре после родов.

Как правило, месячные не приходят так быстро из-за гормонов. Пролактин, гормон, необходимый для выработки грудного молока, может подавлять репродуктивные гормоны. В результате организм не овулирует и не выпускает яйцеклетку для оплодотворения. Без этого процесса месячные не наступят.

Когда у вас начнется менструация, вы можете заметить некоторые изменения в количестве молока или реакцию вашего ребенка на грудное молоко. Гормональные изменения, которые приводят к тому, что у вашего организма менструация, также могут влиять на грудное молоко.

Например, вы можете заметить уменьшение количества молока. Изменения гормонов также могут повлиять на состав вашего грудного молока и его вкус для вашего ребенка. Однако эти изменения обычно очень незначительны и не должны влиять на вашу способность кормить ребенка грудью.

Некоторые используют грудное вскармливание как естественный метод контроля над рождаемостью. Хотя грудное вскармливание снижает вашу фертильность, это не является абсолютной гарантией того, что вы не забеременеете снова.

Если вы кормите грудью, и у вас начались месячные, вы больше не защищены от беременности. Также важно отметить, что может быть трудно предсказать цикл. У вас будет овуляция до начала менструации, поэтому вполне возможно снова забеременеть до того, как ваша менструация вернется.

Первая менструация после родов не будет похожа на период до беременности. Ваше тело будет снова приспосабливается к менструации. Вы можете столкнуться с некоторыми из следующих отличий:

спазмы, которые могут быть сильнее или легче, чем обычно;

маленькие сгустки крови;

более сильный поток;

поток, который, кажется, останавливается и начинается снова;

усиление боли;

нерегулярная длительность цикла;

Первые месячные после беременности может быть тяжелее, чем вы привыкли. Это может также сопровождаться более интенсивными спазмами из-за увеличенного количества слизистой оболочки матки.

По мере продолжения цикла эти изменения, вероятно, уменьшатся. В редких случаях такие осложнения, как проблемы со щитовидной железой или аденомиоз (утолщение стенки матки - авт.), могут вызвать сильное кровотечение после беременности.

Возврат к вашему менструальному циклу - это только одна из частей выздоровления и возвращения к вашему телу до беременности. У некоторых менструация может быть отсрочена из-за увеличения количества гормонов, связанных с кормлением грудью.

Грудное вскармливание как форма контрацепции не является надежной. Наличие резервного метода, такого как оральная контрацепция или презерватив, может помочь обеспечить дополнительную защиту.

Если что-то необычное в вашем первом периоде после беременности, обратитесь к врачу. Чрезмерное кровотечение или признаки инфекции особенно важны для молодой мамы. Слушайте свое тело и будьте осторожен.