Метастазы: почему рак распространяется так быстро

Раковые клетки не реагируют на сигналы о том, что пора умирать.

Наши тела состоят из триллионов клеток. Обычно новые клетки заменяют старые или поврежденные клетки, когда они отмирают. Иногда ДНК клетки повреждается. Иммунная система обычно может контролировать небольшое количество аномальных клеток от дальнейшего повреждения нашего тела.

Рак возникает, когда есть больше ненормальных клеток, чем иммунная система может выдержать. Вместо того, чтобы умирать, аномальные клетки продолжают расти и делиться, накапливаясь в виде опухолей. В конце концов, этот неконтролируемый рост заставляет аномальные клетки проникать в окружающие ткани.

Существует более 100 типов злокачественных опухолей, названных в честь тканей или органов, из которых они происходят. У всех есть способность распространяться, но некоторые более агрессивны, чем другие.

Природа рака и метастазирования

Раковые клетки не реагируют на сигналы о том, что пора умирать, поэтому они продолжают быстро делиться и размножаться. И они очень хорошо прячутся от иммунной системы.

Когда раковые клетки все еще содержатся в ткани, в которой они развивались, это называется карциномой in situ (CIS). Когда эти клетки разрушаются вне мембраны ткани, это называется инвазивным раком.

Распространение рака от того места, откуда он начался, называется метастазированием. Независимо от того, где еще в теле болезнь распространяется, рак все еще назван в честь места, где он возник. Например, рак предстательной железы, который распространился на печень, все еще является раком простаты, а не раком печени, и лечение будет направлено на место зарождения опухоли.

Хотя солидные опухоли являются особенностью многих видов рака, это не всегда так. Например, лейкемии - это рак крови, который врачи называют "жидкими опухолями".

Точно, где раковые клетки будут распространяться дальше, зависит от их расположения в организме, но, скорее всего, сначала они будут распространяться поблизости. Рак может распространяться через:

Ткань. Растущая опухоль может проникать через окружающие ткани или в органы. Раковые клетки от первичной опухоли могут отделиться и образовать новые опухоли поблизости.

Лимфатическая система. Раковые клетки из опухоли могут проникать в близлежащие лимфатические узлы. Оттуда они могут путешествовать по всей лимфатической системе и вызывать новые опухоли в других частях тела.

Кровоток. Твердые опухоли нуждаются в кислороде и других питательных веществах для роста. Через процесс, называемый ангиогенезом, опухоли могут спровоцировать образование новых кровеносных сосудов, чтобы обеспечить свое выживание. Клетки также могут попадать в кровоток и перемещаться в отдаленные места.

Раковые клетки с большим генетическим повреждением (плохо дифференцированные) обычно растут быстрее, чем раковые клетки с меньшим генетическим повреждением (хорошо дифференцированные). Основываясь на том, как ненормально они появляются под микроскопом, опухоли классифицируются следующим образом:

GX: не определено

G1: хорошо дифференцированный или низкосортный

G2: умеренно дифференцированный или средний класс

G3: плохо дифференцированный или полноценный

G4: недифференцированный или полноценный

Виды рака, которые обычно медленнее растут:

рак молочной железы

хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)

рак толстой кишки и прямой кишки

большинство видов рака простаты

Некоторые виды рака, такие как рак предстательной железы, могут развиваться настолько медленно, что ваш врач может порекомендовать подход "бдительного ожидания", а не немедленное лечение. Некоторые могут никогда не потребовать лечения.

Примеры быстрорастущих видов рака включают в себя:

острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) и острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)

некоторые виды рака молочной железы, такие как воспалительный рак молочной железы (IBC) и тройной негативный рак молочной железы (TNBC)

большая В-клеточная лимфома

рак легких

редкие виды рака предстательной железы, такие как мелкоклеточный рак или лимфомы

Наличие быстрорастущего рака не обязательно означает, что у вас плохой прогноз. Многие из этих видов рака можно эффективно лечить. И некоторые виды рака не обязательно растут быстрее, но менее вероятно, будут обнаружены, пока они не метастазировали.

То, где раковые клетки будут распространяться дальше, зависит от их расположения в организме / Kubnews

Доброкачественные опухоли

Доброкачественные опухоли не являются раковыми. Они покрыты нормальными клетками и не способны проникать в близлежащие ткани или другие органы. Доброкачественные опухоли могут вызвать несколько проблем, если они:

достаточно велики, чтобы давить на органы, вызывать боль или раздражать

расположены в мозге

выделяют гормоны, которые влияют на системы организма

Доброкачественные опухоли обычно могут быть удалены хирургическим путем и вряд ли вырастут снова.

Злокачественные опухоли

Раковые опухоли называются злокачественными. Раковые клетки образуются, когда нарушения ДНК приводят к тому, что ген ведет себя не так, как следовало бы. Они могут врастать в близлежащие ткани, распространяться через кровоток или лимфатическую систему и распространяться по всему организму. Злокачественные опухоли имеют тенденцию расти быстрее, чем доброкачественные опухоли.