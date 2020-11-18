Мигрень: названы 8 продуктов, которые ее провоцируют

Мигрень поражает более одного миллиарда человек во всем мире. / clutch.ua

Вы когда-нибудь задумывались, не спровоцировал ли тот бокал красного вина за ужином сильную головную боль, которую вы почувствовали позже той ночью? Ответ может быть положительным.

"Несколько исследований показывают связь между едой, напитками и мигренью", - говорит Томас Берк, доктор медицинских наук, невролог и специалист по головным болям в NYU Langone Health и доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Мигрень поражает более одного миллиарда человек во всем мире. Узнайте больше о болезни, в том числе о наиболее распространенных продуктах, которые могут вызвать мигрень.

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Головная боль против мигрени

Разница между головной болью и мигренью в значительной степени связана с ее силой.

Головная боль может доставлять дискомфорт и длиться от нескольких часов до нескольких дней. В то время как мигрень считается неврологическим заболеванием и наиболее изнурительным типом головной боли, при этом более 90% больных не могут работать или заниматься нормальной деятельностью во время приступа мигрени.

"Головная боль - это любой вид боли в голове или лице, и существует более 120 различных видов головных болей, в том числе мигрень", - говорит Берк.

Мигрень обычно включает сильную пульсирующую боль, обычно с одной стороны головы, и может длиться от четырех до 72 часов. Дополнительные симптомы могут включать чувствительность к свету, звуку и запаху, тошноту, рвоту и нарушение зрения, известное как аура.

Триггеры мигрени

"Не существует универсальных продуктов питания или напитков, вызывающих мигрень, - говорит Берк. Каждый человек, предрасположенный к мигрени, имеет разные триггеры, некоторые из которых могут быть связаны с едой или напитками. Каким бы ни был триггер, все триггеры мигрени воздействуют на мозг одинаково - снижая порог мигрени.

Вот пример того, что могло случиться. Вы выпиваете бокал вина, которое вызывает у вас мигрень. Этот напиток приводит к образованию воспалительных нейромедиаторов, которые вырабатываются в головном мозге. Эти нейротрансмиттеры заставляют кровеносные сосуды вокруг мозга расширяться, а нервные окончания посылают сигналы обратно в мозг, чтобы почувствовать такие симптомы, как боль, чувствительность к свету, тошноту и многое другое.

Основываясь на исследованиях Берка и обсуждениях с пациентами, вот его список из восьми наиболее распространенных продуктов, напитков и связанных с пищей триггеров мигрени:

Кофеин. Кофеин присутствует во многих продуктах, включая вашу ежедневную чашку кофе. Обзор 2016 года показал, что отказ от кофеина, а также чрезмерное потребление кофеина (более 200 миллиграммов в день) могут вызывать мигрень у некоторых людей.

Алкоголь. Некоторые пациенты Берка с мигренью воздерживаются от употребления алкоголя из-за опасения, что алкоголь может вызвать мигрень. Оказывается, в этой теории есть правда.

Исследование 2018 года показало, что алкоголь является триггером для более 35% участников исследования, страдающих мигренью. Красное вино было самым распространенным спусковым крючком среди алкогольных напитков.

"Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени", - говорит он.MSG.

Большинство из нас считает глутамат натрия усилителем вкуса в азиатской кухне, но он используется во многих типах обработанных пищевых продуктов, включая закуски, замороженные продукты, супы, кетчуп и другие приправы. Исследования показали, что глутамат натрия является основным триггером мигрени.

Шоколад. Если вы страдаете мигренью, вам пока не нужно отказываться от шоколада. Этот триггер немного спорен, потому что иногда шоколад (возможно, из-за содержащегося в нем кофеина) помогает уменьшить боль при мигрени, говорит Берк. Это также обычное желание на начальной стадии мигрени. Но, согласно обзору 2020 года, у небольшого процента участников было обнаружено, что шоколад является триггером мигрени.

Колбасы. Если вы склонны к мигрени, подумайте, что внутри вашего обеденного бутерброда. "Один из распространенных триггеров мигрени - пищевые консерванты, включая нитраты и нитриты, - говорит Берк. Они используются для сохранения цвета и вкуса в мясных обедах, а также в беконе и хот-догах.

Аспартам. Как самый распространенный в мире искусственный подсластитель, аспартам используется в более чем 6000 пищевых продуктах и ​​напитках. Многие исследования показали, что аспартам может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая инсульт, рак, болезнь Альцгеймера и, да, мигрень.

Выдержанный сыр. Если вы любите сыр и склонны к мигрени, подумайте о том, чтобы отказаться от пармезана, бри, швейцарского сыра, чеддера и голубого сыра. Эти выдержанные сыры богаты тирамином, который естественным образом содержится в продуктах, которые выдерживаются или ферментируются при расщеплении аминокислоты тирозина. Было показано, что тирамин вызывает головные боли, сужая и расширяя кровеносные сосуды.

Соленая пища. Согласно исследованию 2014 года, если вы пытаетесь ограничить потребление соли, чтобы снизить кровяное давление, у вас может быть меньше головных болей. По словам Берк, даже поддельная соль или химические вещества, созданные по вкусу как соль, в закусках и обработанных пищевых продуктах, таких как картофельные чипсы, содержат консерванты, которые могут вызвать мигрень.

Как избежать мигрени, связанной с едой

"Мигрень сложна и зависит от многих факторов", - говорит Сими Парих, доктор медицины, программный директор Thomas Jefferson Universi.

Здесь Парих предлагает несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы потенциально уменьшить триггеры мигрени:

Ешьте регулярно. Возможно, вы заметили, что в списке триггеров мигрени не хватало нескольких основных групп продуктов питания, в частности "здоровых" продуктов, таких как фрукты, овощи и белок. Обзор 2020 года показал, что большинство "благоприятных для мигрени" планов здорового питания, таких как диеты с низким содержанием жиров, обеспечивают снижение частоты приступов мигрени.

Помимо здоровой пищи, важно придерживаться постоянного режима питания, чтобы избежать мигрени.

"Низкий уровень глюкозы в крови может вызвать головные боли", - говорит Парих. По ее словам, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови, ешьте примерно в одно и то же время каждый день без продолжительного перерыва между приемами пищи. Парих также предлагает всем своим пациентам придерживаться здорового питания и веса.

Отслеживайте пищевые триггеры и устраняйте их из своего рациона. Поскольку множественные факторы способствуют возникновению мигрени, многие люди ведут дневник головной боли. Здесь они могут перечислить частоту, продолжительность и интенсивность мигрени, а также возможные триггеры, включая еду и напитки.

Если пища, напиток или добавка идентифицированы как возможный триггер, Парих предлагает избегать их в течение месяца, чтобы посмотреть, что произойдет. Важно устранять только одно потенциальное воздействие каждый месяц, иначе вы не будете уверены, что вызывает атаку.

Отслеживание влияния изменения диеты может помочь отличить фактические триггеры от еды от тяги к еде, связанной с мигренью. По словам Париха, при изменении диеты также важно консультироваться с врачом.

Высыпайтесь. Сон и мигрень тесно связаны. Обзор 2020 года показал двустороннюю связь между нарушениями сна и мигренью. Другими словами, плохое качество сна является спусковым крючком для мигрени, и люди, страдающие мигренью, также подвергаются повышенному риску нарушений сна. Чтобы снизить риск того, что сон станет причиной мигрени, Парих рекомендует своим пациентам придерживаться определенного режима сна.

Снизить стресс. Стресс также может вызвать мигрень. Фактически, в одном исследовании четыре из каждых пяти человек, страдающих мигренью, указали, что стресс является триггером. Вот несколько способов уменьшить стресс:

Упражнение. Упражнения имеют много преимуществ, включая снятие стресса. Обзор 2018 года показал, что регулярные упражнения, включая аэробные или силовые тренировки, могут уменьшить количество мигрени. С другой стороны, тот же обзор показал, что упражнения иногда могут вызывать мигрень.

Йога. Исследование 2018 года показало, что йога не только помогает расслабиться, но и снимает стресс. Исследование 2020 года пришло к выводу, что йога помогает снизить частоту мигрени, особенно в сочетании с лекарствами.

Медитация. Очистка ума обязательно сделает вас менее напряженным, а исследования медитации и снятия стресса подтверждают, что практика внимательности помогает облегчить мигрень. Исследование 2014 года показало, что у людей, которые практиковали медитацию, было меньше мигрени в месяц.