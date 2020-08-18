Мигрень: врачи назвали простое натуральное средство

Существует множество рецептурных лекарств, которые решают эту общую проблему. / clutch.ua

Мигрень - одна из самых сильных головных болей. Ощущения ударов могут вызвать тошноту в животе, чувствительность к свету и неспособность встать с постели. Если у вас периодически возникают проблемы с этими типами головных болей, вам нужно облегчение. Розмарин может стать простым и эффективным способом.

Существует множество рецептурных лекарств, которые решают эту общую проблему. Однако профили побочных эффектов этих препаратов могут быть довольно серьезными. К счастью, природа предоставляет отличные альтернативы, и одна из них - розмарин.

Это древесное растение, также называемое розмарином, является вечнозеленым кустарником, произрастающим на побережье Средиземного моря. Это смелый, опьяняющий аромат, а чистый вкус часто используется во многих кухнях. Это растение имеет богатую историю как кулинарное и лечебное средство, и его обычно выращивали в средневековых монастырских садах.

Есть несколько способов избавиться от мигрени. Изучая различные варианты использования, вы можете найти методы, которые позволят вам использовать его в дороге или дома. Итак, вот десять способов, которыми вы можете использовать розмарин, чтобы облегчить боль и боль.

Диффузор

Диффузоры - отличный способ ощутить все преимущества ароматерапии. Вы просто кладете в сосуд несколько капель эфирного масла и включаете лампу или позволяете чайному свету согреть смесь. Многие исследования показывают бесчисленные преимущества ароматерапии.

Когда у вас мигрень, вы, вероятно, сидите в темной комнате с холодной тканью на голове. Добавьте диффузор в свою комнату и наблюдайте, как быстро проходит головная боль.

Вода

Когда больно, нет ничего лучше, чем принять горячую ванну. Добавьте в ванну 15-20 капель эфирного масла розмарина, веточек свежего розмарина и других трав, чтобы облегчить боль. Мало того, что вода оказывает сильное воздействие на ваше тело, вы также можете насладиться преимуществами ароматерапии, смешанной с паром.

Травяной чай

Чаи использовались на протяжении веков, чтобы облегчить боли в теле. Исторически он восходит к 16 веку, поэтому его линейное значение неоспоримо. Тем не менее, в западном мире люди только начинают понимать, как травяные чаи могут лечить недуги.

Исследования в академических кругах согласны во всем. Розмарин - одна из трав с сильным противовоспалительным действием, которая хорошо используется при артрите и других подобных состояниях. Поскольку расширение кровеносных сосудов вызывает мигрень, некоторые считают, что ее можно облегчить, выпив только чашку чая.

Эфирное масло

Эфирные масла удобно носить с собой, так как вы можете использовать их в дороге. При нанесении этой травы вам нужно будет использовать масло-носитель, поскольку его сильная природа может травмировать кожу. Просто вотрите масло круговыми движениями в виски и основание шеи. Вы будете удивлены, как быстро уменьшится или совсем исчезнет ваша головная боль.

Эфирные масла удобно носить с собой, так как вы можете использовать их в дороге/Pixabay

Смешивание

Вы когда-нибудь видели ценник на лосьоны и мази на травах? Лечить недуги естественным путем может быть довольно дорого, но оно того стоит. К счастью, вы можете создать бальзам, который можно носить с собой или хранить в офисе.

Каждый раз, когда начинается одна из этих головных болей, вы можете взять ароматный лосьон, чтобы облегчить ее. Если вы хотите приготовить лечебную мазь, которую можно использовать на ходу, вот отличный рецепт для вас.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 веточки свежего розмарина

5 капель эфирного масла розмарина

5 капель эфирного масла лаванды

1 ст.л кокосового масла

1 ст.л масла ши

1 ст. л пчелиного воска

Убедитесь, что все ингредиенты комнатной температуры. В небольшой миске возьмите зелень, эфирные масла, масло ши и пчелиный воск и перемешайте. Убедитесь, что смесь тщательно перемешана, и храните ее в герметичном контейнере. Каждый раз, когда вы чувствуете, что мигрень усиливается, просто нанесите бальзам на виски и вотрите. Она не только поможет при мигрени, но и при любом напряжении, которое вы чувствуете.