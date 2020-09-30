Минус 5 кг за неделю: диетологи рассказали о военной диете

Эксперты по питанию разработали и внедрили ее, чтобы помочь солдатам США оставаться в форме / Фото: zdorovie.com

Еще один год, еще одна популярная диета для похудения, обещающая супер быстрые результаты.

Этим летом в ленте Instagram появилась военная диета, рекламирующая снижение веса на целых 5 кг всего за неделю. Текущая статистика Google показывает, что количество запросов на диету выросло на 130%, а под хештегом #mmilitarydiet в Instagram есть 54,7 тысяч сообщений.

Прежде чем погрузиться в объяснение того, что на самом деле представляет собой военная диета, давайте проясним несколько вещей: потеря 5 кг за неделю неразумно и не безопасно. В плане похудения Национальной службы здравоохранения США говорится, что женщины, которые предпочитают худеть здоровым способом, должны стремиться к сбрасыванию от 0,5 кг до 1 кг в неделю, придерживаясь для этого суточной нормы от 1400 до 1500 калорий.

Также стоит отметить, что питание - не единственная основа для похудания, поэтому часто причудливые и крайне низкокалорийные диеты не приносят ожидаемых результатов. Огромный спектр других факторов, от сна до стресса, гормонов, лекарств, генетики и существующих состояний здоровья, влияет на то, как вы худеете, а это означает, что здесь играет множество переменных.

Издание WH пригласила трех специалистов по питанию, чтобы они объяснили, что такое военная диета, когда она появилась, кто ее пробовал, и, в конечном итоге, поделятся своим мнением о том, безопасна ли эта диета, если вы захотите худеть на ней.

Продолжайте читать, чтобы узнать вердикт эксперта.

Что такое военная диета?

Также известная как военно-морская диета, армейская диета или диета с мороженым, это низкокалорийная диета, разработанная, чтобы помочь вам похудеть за короткий промежуток времени. По словам зарегистрированного диетолога Клариссы Ленхерр, "если следовать этому плану питания, он утверждает, что вы можете сбросить 5 кг за одну неделю, так как диета основана на рационе питания, установленном на калорийность, и на так называемых "химически совместиммых продуктах" (иначе говоря, они работают вместе, чтобы способствовать снижению веса)".

Она работает на основе цикла: другими словами, вы сокращаете потребление калорий в течение трех дней в неделю, а затем получаете четыре выходных (хотя в эти дни вам все равно рекомендуется употреблять низкокалорийные продукты). Планы питания для низкокалорийных дней варьируются от 1000 до 1400 калорий в день.

Это означает, что ваше тело вынуждено испытывать дефицит калорий. "Дефицит калорий заставляет организм вырабатывать энергию из накопленного жира, и, хотя это механизм выживания, созданный людьми, он может привести к дефициту питательных веществ, если будет продолжаться слишком долго", - объясняет диетолог Марилия Чамон.

Откуда взялась военная диета?

Неизвестно, откуда именно возникла диета. Ходят слухи, что слово "военная" появилось там, поскольку эксперты по питанию разработали и внедрили ее, чтобы помочь солдатам США оставаться в форме.

Но это маловероятно. Зарегистрированный диетолог Лорен Виндас отмечает, что потребовалось бы гораздо большее количество калорий, чтобы солдат мог выдержать часы физических тренировок. "Никакой связи между диетой и армией не обнаружено. Фактически, военная диета противоречит многим принципам, используемым в армии. В обзоре, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society, говорится, что отсутствие сбалансированного питания приведет к плохим военным характеристикам".

На официальном сайте диеты сказано: "Военная диета была разработана не на какой-то секретной подземной военной базе группой ученых. Она называется военной диетой, потому что для достижения результатов требуются дисциплина и выносливость, как и в армии".

Как выглядит дневное питание на военной диете?

Как указано выше, основная цель военной диеты - съедать около 1000 калорий в течение трех дней в неделю, что значительно ниже, чем рекомендовано NHS для женщин - 2000 калорий в день. Согласно их веб-сайту, ваш ежедневный прием пищи может выглядеть примерно так:

Военный диетический завтрак

Кусочек тоста с 2 ст. л. арахисового масла

Половина грейпфрута

Одна чашка кофе или чая

Военный диетический обед

Кусочек тоста

Полстакана тунца

Одна чашка кофе или чая

Военный диетический ужин

Порция мяса (например, стейк) 85 г

Чашка стручковой фасоли

Маленькое яблоко

Половина банана

Одна чашка ванильного мороженого.

Вышеупомянутый день в еде составляет 1400 калорий. Другие продукты, которые вы можете есть по плану, если вам не нравится что-либо из вышеперечисленного, включают яйца, сыр чеддер, крекеры и хот-доги. Как видите, в рационе не хватает свежих фруктов и овощей.

Основная цель военной диеты - съедать около 1000 калорий в течение трех дней в неделю/Pixabay

Структура трехдневного цикла военной диеты

День первый: как указано выше, 1400 калорий

День второй: 1200 калорий

День третий: 1100 калорий

Затем вы едите "нормально" (ограничивая суточное потребление не более 1500 калорий) в остальные четыре дня недели. Опять же, это ниже, чем рекомендации NHS для женщин.

Могу ли я попробовать военную диету, если я вегетарианец или веган?

Да, план ясен: вы можете заменить все, что вы не хотите или не хотите есть, при условии, что вы придерживаетесь дневного лимита калорий. На веб-сайте есть список замен и руководство для вегетарианцев или веганов, которые пробуют этот план, с подробными примерами того, как должны (примерно) выглядеть ваши низкокалорийные дни.

Рекомендуется сосредоточить внимание на калориях заменяемой пищи, а не на размере порции. На их веб-сайте говорится: "Убедитесь, что все, что вы заменяете, содержит такое же количество калорий, как и то, что вы удаляете. Например, 120 грамм творога содержат 100 калорий. Замените 30 г сыра чеддер, чтобы получить те же 100 калорий. Если вы заменяете тунец на миндаль, вы не используете ту же мерку для миндаля, как тунец. В миндале гораздо больше калорий для своего размера, чем в тунце".

Каковы минусы военной диеты?

Есть несколько тревожных сигналов. Диета побуждает придерживаться низкого (потенциально опасного) количества калорий. По словам Виндаса, "диета предполагает как можно более точное соблюдение плана питания и в выходные дни вы можете есть все, что хотите, но план диеты предполагает придерживаться низкокалорийной пищи. Идея состоит в том, чтобы употреблять около 1000 калорий в течение трех дней в неделю, что значительно меньше рекомендованных для женщин 2000 калорий в день.

Упрощает питание

Похоже, что основное внимание уделяется калориям без особого внимания к потребности вашего организма в питательных микроэлементах, витаминах и минералах. "Основная проблема, которая беспокоит в этой диете, заключается в том, что она способствует тому, чтобы все калории были одинаковыми. Предлагая людям придерживаться определенного количества калорий и не сосредотачиваясь на содержании питательных веществ, вы упускаете многие компоненты хорошо сбалансированной диеты", - делится Ленхерр.

Она содержит продукты с низким содержанием питательных веществ

Хот-доги, мороженое и соленые крекеры - все это повседневные предложения. Несколько исследований показали, что хот-доги - это мясо с высокой степенью переработки, а диета с высоким содержанием переработанного мяса связана с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Кроме того, на веб-сайте утверждается, что диета включает "химически совместимые продукты", хотя никаких дополнительных доказательств или объяснений не приводится.

Большие ограничения

Как и в случае с большинством ограничительных модных диет, вы, скорее всего, вернетесь к своему начальному весу, как только снова начнете нормально питаться. "Даже если вы сначала сбросите несколько килограммов, вы можете в конечном итоге набрать их обратно, как только закончите диету, потому что диета является ограничительной и нереалистичным способом питания в долгосрочной перспективе", - делится Ленхерр.

Виндас соглашается и добавляет, что такое ограничение может привести к проблемам с настроением и нарушению питания в "нормальные" дни приема пищи: "Поскольку военная диета настолько ограничительна, что вы, вероятно, будете чувствовать себя сварливым, голодным и усталым, что означает, что она неприемлема для долгосрочный перспективы".

Кроме того, исследования людей, сидящих на экстремальной диете, показывают, что вы можете в конечном итоге перерасти в нездоровые переедания и переедание в "выходные" дни. "Люди, сидящие на диете, склонны чрезмерно баловаться и переедать, чтобы компенсировать депривацию за предыдущие три дня (что снова может помешать любым усилиям по снижению веса)", - говорят диетологи.

Потеря веса, скорее всего, связана с водным весом

"Большая часть быстрой потери веса вначале, вероятно, сводится к весу воды", - делится Ленхерр, и Виндас соглашается: "Вес воды быстро падает по мере уменьшения запасов гликогена в организме, что происходит, когда вы ограничиваете потребление углеводов и калорий". Как только вы снова начнете увеличивать количество калорий до нормального уровня, большая часть этого веса будет восстановлена.

Итак, какой самый здоровый способ похудеть?

Как указано выше, вы не должны стремиться терять более 0,5–1 кг в неделю или 3–4 кг в месяц. "Рекомендуется потреблять примерно на 500 калорий меньше, чем рекомендованная дневная норма калорий (это 2000 калорий для женщин), что составляет 1500 калорий в день", - говорит Виндас.