УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Мочегонные травы: показания и свойства

Большинство стимулируют почки выделять больше натрия в мочу.

2 июля 2020, 15:35
Травы,чай
Большинство стимулируют почки выделять больше натрия в мочу.

Мочегонные средства или диуретики помогают организму избавиться от лишней жидкости, в основном воды и натрия. Большинство стимулируют почки выделять больше натрия в мочу. Когда мочегонные средства вымывают натрий, организм также вымывает воду.

Помочь в этом могут не только лекарственные препараты, которые часто вызывают аллергию, а и натуральные мочегонные травы.

Когда назначают мочегонное средство?

Врачи назначают диуретики, когда в организме слишком много жидкости. Эта проблема чаще встречается у пожилых людей. Следующие условия могут потребовать регулирования жидкости в организме или привести к задержке жидкости:

  • повышенное артериальное давление;
  • хроническая сердечная недостаточность;
  • цирроз печени;
  • дисфункция почек;
  • камни в почках;
  • отек тканей, например, в опухших ногах и ступнях;
  • синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
  • сахарный диабет;

Читайте такжеРомашка лекарственная: лечебные свойства, применение и противопоказания

В отличие от мочегонных трав, отпускаемые по рецепту диуретики могут вызывать некоторые побочные эффекты, в том числе:

  • усталость;
  • мышечные спазмы;
  • спутанность сознания;
  • сыпь;
  • головные боли;

Мочегонные травы

Некоторые травы и пищевые добавки имеют мочегонные свойства, которые могут быть вам полезны. Всегда говорите со своим врачом и спрашивайте о возможных аллергических реакциях, особенно если вы уже принимаете лекарства.

Ниже приведены семь распространенных трав и добавок, которые действуют как природные диуретики. Ранние научные исследования показали, что многие из этих альтернатив помогают организму выводить излишки жидкости. Прежде чем попробовать эти средства, поговорите со своим врачом о дозировках и возможных взаимодействиях препарата.

Одуванчик

Для некоторых одуванчик - это просто сорняк. Но исследования показали, что одно из растительных соединений усиливает почечную деятельность и увеличивает частоту мочеиспускания. Попробуйте добавить одуванчик в чай.

Одуванчик
Одно из растительных соединений усиливает почечную деятельность.

Боярышник

Этот родственник семейства роз является мощным мочегонным средством. Он может уменьшить накопление жидкости, что означает, что растение также может улучшить симптомы застойной сердечной недостаточности. Исследования показали, что питательные вещества растения увеличивают экскрецию и поток мочи.

Ягоды боярышника также могут выступать в качестве мочегонных средств и могут помочь при заболеваниях почек.

Хвощ

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что экстракт хвоща обладает такими же мочегонными свойствами, что и лекарства, отпускаемые по рецепту, но с меньшим количеством побочных эффектов. Хвощ может быть хорошей альтернативой рецептурным диуретикам, особенно если у вас были проблемы с побочными эффектами. Хвощ также доступен в виде чая.

Можжевельник

Растение можжевельника использовалось как мочегонное средство со средневековых времен. Как и многие природные диуретики, можжевельник не снижает уровень калия, как некоторые лекарства.

Зеленый и черный чай

Каждый раз, когда вы наслаждаетесь чашкой горячего чая, вы можете вымывать лишнюю жидкость из своей системы. Как зеленый, так и черный чай показали потенциал в качестве натуральных диуретиков.

Петрушка

Хотя петрушка в основном используется в качестве специи, она может быть полезна людям, испытывающим проблемы с переносимостью мочегонных препаратов. Исследование 2002 года показало, что растение может помочь с объемом мочи. Более поздние исследования Trusted Source также подтвердили его мочегонные свойства.

Петрушка
Петрушка в основном используется в качестве специи.

Гибискус

Этот красивый цветок имеет больше, чем просто внешность. Гибискус показал значительные мочегонные эффекты в одном исследовании 2012 года. Другое исследование того же года также отметило, что гибискус помог увеличить фильтрацию почек.

травы здоровье лечение
Сейчас вы просматриваете новость «Мочегонные травы: показания и свойства». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
"Беда Путина": астролог назвал последний год правления президента
15:51
Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020
15:46
Мир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой
15:35
Мочегонные травы: показания и свойства
15:29
Лукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но" Видео
15:24
Уголовное наказание за "слив" прослушек чиновников: Ермак дал объяснение
15:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
15:04
"Старый похотливый накроман-сатанист": Харламов высмеял слухи о разводе с Асмус
14:44
Рейтинг Зеленского снова просел: свежие данные социологов
14:42
Что посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020
14:35
Сенатор США потребовал наказать Путина санкциями: появилась реакция Кремля
14:22
Ляшко рассказал, где в Украине люди рискуют заразиться COVID-19
14:11
Любовницу Ефремова не пускают к нему домой
14:05
Комаровский объяснил, как долго Украине страдать от COVID-19 Видео
13:55
Отставка Смолия: в Слуге народа оценили кандидатов на пост главы НБУ Видео
13:31
Ужасы в полиции Кагарлыка: всплыли неожиданные данные о копах-насильниках Видео
13:22
"Чрезвычайные риски": Порошенко "посеял панику" из-за отставки Смолия Видео
13:01
Почему Украине удалось избежать "концлагеря" как в России и Беларуси мнение
12:52
Рак легких: симптомы, причины и факторы риска
12:45
Трагедия в Карпатах и пожары в Чернобыле: эколог назвал главную причину Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять