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Мочевая кислота: как снизить опасный уровень с помощью продуктов

8 октября 2020, 12:57

Мочевая кислота образуется, когда ваше тело расщепляет химические вещества, называемые пуринами.

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Мочевая кислота образуется, когда ваше тело расщепляет химические вещества, называемые пуринами/Pixabay

Около 20% людей имеют высокий уровень мочевой кислоты. Однако около двух третей людей с высоким уровнем мочевой кислоты не испытывают никаких симптомов.

Вот что вам нужно знать о мочевой кислоте и о том, как снизить ее уровень, если он слишком высок.

Что такое мочевая кислота?

Мочевая кислота образуется, когда ваше тело расщепляет химические вещества, называемые пуринами. Мочевая кислота должна быть продуктом жизнедеятельности: она растворяется в кровотоке, проходит через почки и покидает ваше тело с мочой.

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Однако, если мочевая кислота в крови не отфильтровывается эффективно и достигает высокого уровня, называемого гиперурикемией, это может вызвать образование кристаллов. Если эти кристаллы оседают в суставах, это может привести к подагре, разновидности артрита. Около 20% людей с гиперурикемией заболевают подагрой.

У вас может быть повышенный риск высокого уровня мочевой кислоты, если у вас есть:

  • Ожирение
  • Гипотиреоз
  • Псориаз
  • Химиотерапия или лучевая терапию от рака

Уровень мочевой кислоты можно измерить с помощью анализа крови. Для женщин он должен быть ниже 6 мг / дл (миллиграммов на децилитр крови). Для мужчин она должна быть ниже 7 мг / дл. Если у вас слишком высокий уровень мочевой кислоты, вот несколько лучших способов снизить его естественным путем:

1. Ешьте продукты с меньшим содержанием пуринов

Пурины - это химические вещества, которые естественным образом вырабатываются вашим организмом, а также содержатся в определенных продуктах питания. Пурины животного происхождения из мяса и морепродуктов могут особенно повлиять на уровень мочевой кислоты."Большинство людей едят больше пуринов, чем они думают", - говорит Моня Де, доктор медицины, терапевт из Лос-Анджелеса.

Следующие продукты содержат большое количество пурина, поэтому вам следует избегать или ограничивать их употребление, чтобы снизить уровень мочевой кислоты:

  • Органическое мясо, такое как печень или почки
  • Моллюски и жирная рыба, например анчоусы и тунец
  • Некоторые овощи, включая спаржу, грибы и шпинат
  • Соус

С другой стороны, следующие продукты содержат небольшое количество пурина, поэтому их употребление не приведет к повышению уровня мочевой кислоты:

  • Орехи и арахисовое масло
  • Яйца
  • Нежирные или обезжиренные молочные продукты, включая сыр, молоко и йогурт
  • Вишня и другие фрукты

Соблюдение здоровой диеты также может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Например, исследование 2016 года, опубликованное в журнале Arthritis & Rheumatology Американского колледжа ревматологии (ACR), показало, что соблюдение диеты DASH в течение 30 дней помогло людям с предгипертонией и гипертонией снизить уровень мочевой кислоты на целых 1,3 мг / дл.

2. Получите больше витамина С

Исследователи обнаружили, что витамин С может помочь снизить уровень мочевой кислоты. В исследовании 2005 года, опубликованном в журнале Arthritis & Rheumatism, участники, принимавшие 500 мг витамина С ежедневно в течение двух месяцев, имели значительно более низкий уровень мочевой кислоты - в среднем на 0,5 мг / дл - по сравнению с участниками, принимавшими плацебо.

Однако для людей, у которых уже есть подагра, это может быть неверно. Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Arthritis & Rheumatism, показало, что участники с подагрой, которые принимали 500 мг витамина C в день в течение восьми недель, существенно не снизили уровень мочевой кислоты.

Кроме того, если у вас были камни в почках, вам следует поговорить с врачом о потреблении витамина С, так как это может увеличить риск образования камней.

3. Ограничьте употребление алкоголя и сладких напитков

По данным Третьего Национального исследования здоровья и питания США, опубликованного в журнале Arthritis Care & Research, употребление пива и спиртных напитков повышает уровень мочевой кислоты.

Это связано с тем, что алкоголь увеличивает количество пуринов в крови, что приводит к выработке большего количества мочевой кислоты. В пиве больше всего пуринов, а в вине меньше всего.

"Обезвоживание из-за алкоголя может быть причиной высокого уровня, к тому же алкоголь самостоятельно останавливает мочеиспускание организма из-за взаимодействия с более высоким уровнем молочной кислоты", - говорит Де.

Согласно результатам того же исследования, безалкогольные напитки, содержащие сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, также могут повысить уровень мочевой кислоты. Когда ваше тело расщепляет фруктозу, естественный сахар, содержащийся в этих напитках, он производит пурины, которые затем производят мочевую кислоту.

Чтобы снизить уровень мочевой кислоты, воздержитесь от следующих напитков:

  • Пиво
  • Ликер
  • Безалкогольные напитки с сахаром или кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы
  • Соки с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы

4. Выпейте кофе

Кофе содержит антиоксидант, называемый хлорогеновой кислотой, который может снизить уровень мочевой кислоты и даже предотвратить подагру.

Например, согласно исследованию 2007 года, у мужчин, которые выпивают от четырех до пяти чашек кофе в день, относительный риск подагры на 40% ниже, чем у мужчин, которые не пьют кофе.

Клиника Майо сообщает, что ежедневное употребление до четырех чашек (400 миллиграммов) сваренного кофе безопасно для здоровых взрослых. Но употребление большего количества алкоголя может привести к побочным эффектам, связанным с кофеином, таким как головные боли, бессонница и нервозность.

5. Постарайтесь сбросить вес

Помимо отказа от определенных продуктов и напитков, потеря веса также может снизить уровень мочевой кислоты. Избыточный вес или ожирение снижает эффективность почек в выводе мочевой кислоты с мочой.

Исследования показали, что наблюдение за тем, что вы едите, и поддержание здорового веса может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Однако для некоторых людей этого может быть недостаточно, и вам также потребуется принимать лекарства, которые могут эффективно снизить уровень мочевой кислоты. Если у вас подагра, врач может прописать лекарства, растворяющие кристаллы мочевой кислоты.

здоровье подагра
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