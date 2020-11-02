УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Молочница может быть симптомом неизлечимого заболевания

2 ноября 2020, 14:29

Если вы не устраните основную причину - повышенный уровень сахара в крови, молочница будет возвращаться.

Секс
Если вы не устраните основную причину - повышенный уровень сахара в крови, молочница будет возвращаться. / Statusmen

Симптомы молочницы включают густые белые выделения, небольшую боль во время полового акта и боль при мочеиспускании. Но что важно, молочница может быть предупредительным признаком неконтролируемого диабета 2 типа.

Дрожжевая инфекция вызвана Candida albicans. Обычно она безвредно обитает среди здоровых бактерий во влагалище или вокруг него.

Однако когда она начинает слишком сильно разрастаться, это называется вагинальной молочницей - и мужчины тоже могут заразиться. Симптомы молочницы у мужчин включают красную сыпь с белыми пятнами на половом члене, которые могут вызывать зуд.

Выделения могут выделяться с запахом, а крайняя плоть ощущается более плотной, чем обычно.

У представителей обоих полов молочницу можно лечить с помощью безрецептурных лекарств, например крема с эконазолом.

Даже если это состояние легко поддается лечению, если у вас повторяющиеся приступы молочницы, это может быть связано с основным заболеванием. Вы можете не знать, что у вас диабет, но плохо контролируемый диабет может привести к молочнице.

Если вы не устраните основную причину - повышенный уровень сахара в крови - молочница будет возвращаться.

Читайте такжеУченые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом

Как мне узнать, что у меня диабет?

Благотворительная организация Diabetes UK определила наиболее распространенные признаки диабета 2 типа.

Это включает в себя чувство сильной жажды - неспособность утолить жажду, сколько бы вы ни выпили - и частое посещение туалета, особенно ночью.

Другие признаки диабета 2 типа включают чувство усталости по необъяснимым причинам, нечеткость зрения и порезы, которые заживают дольше.

Благотворительная организация также подтверждает, что зуд половых органов или молочница могут быть предупредительным признаком заболевания.

Простой анализ крови, назначенный вашим терапевтом, поможет вам определить, есть у вас диабет 2 типа или нет.

Анализ крови измеряет количество глюкозы (то есть сахара) в вашем кровотоке. Если у вас диабет 2 типа, поджелудочная железа либо не может вырабатывать гормон инсулин, либо он неэффективен.

Инсулин является ключом к разблокировке клеток, так что они могут получать сахар из продуктов, которые вы едите, чтобы использовать в качестве источника энергии.

Без ключевой работы (инсулина) сахар в крови начинает накапливаться в кровотоке.

При отсутствии лечения диабет 2 типа может стать опасным из-за раздражения кровеносных сосудов.

Вам нужно беспокоиться не только о зуде половых органов, жажде и необходимости чаще посещать туалет. Это может вызвать повреждение нервов, проблемы с почками, проблемы с возбуждением и повысить риск сердечного приступа или инсульта.

Диабет 2 типа считается пожизненным заболеванием, хотя может быть в стадии ремиссии.

Чтобы войти в ремиссию, требуется постоянное здоровое питание и много физических упражнений.

диабет сахарный диабет
Сейчас вы просматриваете новость «Молочница может быть симптомом неизлечимого заболевания». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:18
Арестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса
15:10
Создатель Восставшего из ада официально занялся сериалом
15:07
В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото Фото
15:06
"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа Видео
14:54
Убил целую семью: виновник смертельного ДТП под Киевом сел в тюрьму на 10 лет Видео
Реклама
14:47
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
14:41
Никаких больше кубометров - в Украине будут иначе считать потребление газа Видео
14:30
Доктор ​Комаровский рассказал, почему перестал быть советником Зеленского Видео
14:29
Молочница может быть симптомом неизлечимого заболевания Видео
14:19
Дешево отремонтировать не получится: Apple заметно усложнила ремонт iPhone 12
13:57
Медики описали, какие последствия для психики несет с собой пандемия COVID-19
13:57
В Москве прогремела серия сильных взрывов, начался мощный пожар Видео
13:55
Алиев отреагировал на обращение Пашиняна к Путину по Нагорному Карабаху Видео
13:37
Кличко рассказал, когда в Киеве введут новый локдаун Видео
13:30
По игре Dungeons & Dragons сделают сериал
13:20
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
13:18
Разумков объявил, когда Рада рассмотрит госбюджет-2021 Видео
13:08
Некоторым желающим приобрести PS5 придётся подождать до 2021
13:06
"Тут допускается много ошибок": что делать, когда при COVID-19 скачет температура – врач Видео
12:57
Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду об избиении Эмбер Херд
Реклама
12:55
Синоптик рассказал, когда ждать снег в Украине Видео
12:50
Либо драться со мной, либо отказаться от титула - Усик бросил вызов Джошуа Видео
12:47
В Раде рассказали, как планируют восстановить электронное декларирование Видео
12:23
"Думала, умру": украинская телеведущая тяжело заболела в Индии
12:20
Конституционный Суд отменил собрание судей и изменил повестку дня - Стефанчук Видео
12:04
На дворе 2020 год, но с OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 в вашем кармане будет полный киберпанк Фото
11:57
Жириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича
11:51
В коронавирусных больницах Киева и семи областей почти не осталось мест Видео
11:43
Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ Видео
11:40
"Хорошие дыньки": Тина Кароль разделась для глянца
11:30
"Ментально больная территория": в Кабмине назвали варианты возвращения Донбасса Видео
11:20
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
11:11
У не болевшего коронавирусом могут появиться антитела - вирусолог Видео
11:04
Налоговики заблокировали счета бывшего лейбла Тимати Black Star
11:00
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
10:53
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
10:51
Метро в Киеве могут снова закрыть: в Минздраве назвали условие Видео
10:47
В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине Видео
10:32
Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации Видео
10:31
Новый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена Видео
Реклама
10:30
Липосакция - не инструмент для похудения: названы факты Видео
10:18
Кому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена Видео
10:17
Односторонняя любовь: признаки отношений, в которых любит только один Видео
10:10
Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это
10:07
Украина окончательно превратилась в "банановую республику" мнение
10:01
В России застрелили из арбалета "колбасного короля"
09:52
Степанов объяснил, почему в больницах не хватает кислорода Видео
09:41
В Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах Видео
09:37
Потап определил судьбу Дорофеевой и Позитива после развала группы Время и Стекло
09:28
Кардиологи из США определили лучшие диеты для здорового сердца: топ-6 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять