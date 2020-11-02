Молочница может быть симптомом неизлечимого заболевания

Если вы не устраните основную причину - повышенный уровень сахара в крови, молочница будет возвращаться. / Statusmen

Симптомы молочницы включают густые белые выделения, небольшую боль во время полового акта и боль при мочеиспускании. Но что важно, молочница может быть предупредительным признаком неконтролируемого диабета 2 типа.

Дрожжевая инфекция вызвана Candida albicans. Обычно она безвредно обитает среди здоровых бактерий во влагалище или вокруг него.

Однако когда она начинает слишком сильно разрастаться, это называется вагинальной молочницей - и мужчины тоже могут заразиться. Симптомы молочницы у мужчин включают красную сыпь с белыми пятнами на половом члене, которые могут вызывать зуд.

Выделения могут выделяться с запахом, а крайняя плоть ощущается более плотной, чем обычно.

У представителей обоих полов молочницу можно лечить с помощью безрецептурных лекарств, например крема с эконазолом.

Даже если это состояние легко поддается лечению, если у вас повторяющиеся приступы молочницы, это может быть связано с основным заболеванием. Вы можете не знать, что у вас диабет, но плохо контролируемый диабет может привести к молочнице.

Если вы не устраните основную причину - повышенный уровень сахара в крови - молочница будет возвращаться.

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Как мне узнать, что у меня диабет?

Благотворительная организация Diabetes UK определила наиболее распространенные признаки диабета 2 типа.

Это включает в себя чувство сильной жажды - неспособность утолить жажду, сколько бы вы ни выпили - и частое посещение туалета, особенно ночью.

Другие признаки диабета 2 типа включают чувство усталости по необъяснимым причинам, нечеткость зрения и порезы, которые заживают дольше.

Благотворительная организация также подтверждает, что зуд половых органов или молочница могут быть предупредительным признаком заболевания.

Простой анализ крови, назначенный вашим терапевтом, поможет вам определить, есть у вас диабет 2 типа или нет.

Анализ крови измеряет количество глюкозы (то есть сахара) в вашем кровотоке. Если у вас диабет 2 типа, поджелудочная железа либо не может вырабатывать гормон инсулин, либо он неэффективен.

Инсулин является ключом к разблокировке клеток, так что они могут получать сахар из продуктов, которые вы едите, чтобы использовать в качестве источника энергии.

Без ключевой работы (инсулина) сахар в крови начинает накапливаться в кровотоке.

При отсутствии лечения диабет 2 типа может стать опасным из-за раздражения кровеносных сосудов.

Вам нужно беспокоиться не только о зуде половых органов, жажде и необходимости чаще посещать туалет. Это может вызвать повреждение нервов, проблемы с почками, проблемы с возбуждением и повысить риск сердечного приступа или инсульта.

Диабет 2 типа считается пожизненным заболеванием, хотя может быть в стадии ремиссии.

Чтобы войти в ремиссию, требуется постоянное здоровое питание и много физических упражнений.