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Молоко пьешь – сердце и почки убьешь: названа главная опасность молока

29 апреля 2020, 15:18

Кто сказал, что молоко укрепляет кости? В детстве нам такое говорили, а на самом деле это вранье.

Молоко опасно для сердца и почек / Instagram

Молоко – это самая безопасная еда, убеждены многие из нас. Такие мысли нам привили в детстве – молоком кормила мама, потом в детском саду заставляли пить молоко, кто застал – в школе было то же самое.

При этом многие даже не пытаются разобраться в том, действительно ли молоко полезно. Нам сказали взрослые – мы поверили, и эта слепая вера с нами на всю жизнь. И вот тут наша беспечность сыграла с нами в злую шутку, и мы добровольно употребляем яд, да еще и думаем, что при этом организм свой насыщаем полезными веществами.

Все это сказки и самая большая ложь в нашей жизни. Польза молока преувеличена, а наше мнение о нем – ошибочное, что в очередной раз доказали ученые.

Дело в том, что мы не пьем молоко из-под коровы, и даже те, кто живут в селе, не всегда могут купить домашнее молоко.

Почему молоко вредно

Камни в почках

Сегодня все покупают молоко пастеризованное. Сам процесс пастеризации превращает молоко в яд замедленного действия. Дело в том, что в процессе пастеризации кальций преобразуется в фосфат кальция, который не усваивается организмом и влияет на появление камней в поджелудочной железе и почках.

Холестерин

Если пить молоко регулярно, что можно нанести вред здоровью. Дело в том, что в одном стакане молока содержится четверть суточной дозы холестерина. Таким образом регулярное употребление молока приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии – а это "тихий убийца".

Почему нельзя пить обезжиренное молоко

Некоторые эксперты говорят, что обезжиренное молоко – полезно. Это тоже сказки, потому что это самое вредное молоко, в котором отсутствуют любые полезные свойства.

Ученые определили, что во время обезжиривания молока уменьшается в нем количество полезных веществ, а также (внимание!) появляются вредные трансжиры. А трансжиры – это возбудители болезней сердечно-сосудистой системы. Таким образом, обезжиренное молоко вредно.

Молоко НЕ укрепляет кости

Кто сказал, что молоко укрепляет кости? В детстве нам точно такое говорили, а на самом деле это вранье. Медики выяснили, что молоко нисколько не способствует тому, чтобы наши кости стали крепкими. Как показало исследование, организм человека выделяет большое количество кислоты на переваривание животного белка, содержащегося в молоке и молочных продуктах. В связи с этим, увеличивается pH крови. Для нейтрализации организм берет кальций из организма, фактически вымывая его из наших костей.

Вот и вся правда.

Читайте такжеУбийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатовНапомним, ранее сообщалось, что безобидный на первый взгляд домашний холодец опасен и может в прямом смысле убить своих хозяев, или, по крайней мере, положить надолго в больницу. По словам врачей, в свое время известный микробиолог Луи Пастер сумел вывести в желатиновом бульоне колонии бактерий. А это свидетельствует о том, что это наиблагоприятнейшая среда для бактерий, в которой они размножаются "со скоростью света".

Поэтому холодцом отравиться можно очень быстро - это яд на столе.

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