"Влияет не только на зрение": Комаровский объяснил, чем полезна морковь

В порции моркови содержится очень много витамина А, отметил врач.
Педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский поделился, что морковь полезна не только для зрения.
В одной порции моркови (одна средняя морковь или ½ чашки нарезанной) содержится более 200% среднесуточного рекомендованного количества витамина А, поделился врач в Instagram.
Медик добавил, что этот корнеплод также обладает противовоспалительными свойствами.
Польза моркови для организма:
- Улучшает зрение;
- Обеспечивает защиту печени;
- Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- Активизирует работу мозга.
Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что морковь не стоит хранить в холодильнике. Эксперт отметила, что без хорошей циркуляции воздуха корнеплод начинает гнить.