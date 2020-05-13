"Влияет не только на зрение": Комаровский объяснил, чем полезна морковь

Морковь влияет не только на зрение, сообщил Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский поделился, что морковь полезна не только для зрения.

В одной порции моркови (одна средняя морковь или ½ чашки нарезанной) содержится более 200% среднесуточного рекомендованного количества витамина А, поделился врач в Instagram.

Медик добавил, что этот корнеплод также обладает противовоспалительными свойствами.

Польза моркови для организма:

Улучшает зрение;

Обеспечивает защиту печени;

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Активизирует работу мозга.

/ instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что морковь не стоит хранить в холодильнике. Эксперт отметила, что без хорошей циркуляции воздуха корнеплод начинает гнить.