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"Влияет не только на зрение": Комаровский объяснил, чем полезна морковь

13 мая 2020, 19:10

В порции моркови содержится очень много витамина А, отметил врач.

Комаровский сообщил, что морковь влияет не только на зрение – Морковь чем полезна
Морковь влияет не только на зрение, сообщил Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский поделился, что морковь полезна не только для зрения.

В одной порции моркови (одна средняя морковь или ½ чашки нарезанной) содержится более 200% среднесуточного рекомендованного количества витамина А, поделился врач в Instagram.

Медик добавил, что этот корнеплод также обладает противовоспалительными свойствами.

Польза моркови для организма:

  • Улучшает зрение;
  • Обеспечивает защиту печени;
  • Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Активизирует работу мозга.
/ instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что морковь не стоит хранить в холодильнике. Эксперт отметила, что без хорошей циркуляции воздуха корнеплод начинает гнить.

морковь Евгений Комаровский
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