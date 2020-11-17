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МОЗ бьет тревогу: украинцы начали больше употреблять антибиотиков

17 ноября 2020, 18:04

Неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.

Антибиотики
В МОЗ заявили об увеличении количества употребления антибиотиков / УНИАН

В 2020 году украинцы употребляют в 40 раз больше антибиотиков, чем раньше.

"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом он напомнил, что неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.

"Хочу обратить внимание, что бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности. Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения", - отметил Ляшко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания также отметил, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача - а не рекомендациями знакомых.

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"Люди употребляют антибиотики, потому что где-то услышали, кто рассказал - а это нужно делать исключительно по рецептам и советам врачей. Если лечение происходит амбулаторно, то медицинские учреждения обеспечивают лечение антибиотиками", - подчеркнул Шмыгаль.

Ляшко заверил, что Министерство здравоохранения контролирует наличие антибиотиков.

  • Врач-педиатр из Харькова, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков рассказал о проблемах при лечении зараженных коронавирусом украинцев. По его словам, для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действующие правила игры".
  • Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.
  • Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда КТ действительно стоит делать.
врач антибиотик Денис Шмыгаль Виктор Ляшко
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