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"Сердце перестает биться": врач рассказала о "синдроме разбитого сердца" и рисках

19 октября 2020, 09:00

Длительное стрессовое состояние может негативно сказаться на вашем сердце.

Сердце, лечение
Длительное стрессовое состояние может негативно сказаться на вашем сердце. / eluniverso.com

Хотя стресс не может напрямую вызвать сердечный приступ, он может серьезно повлиять на здоровье вашего сердца и даже вызвать событие, которое по ощущениям похоже на сердечный приступ.

Главред рассказывает, что нужно знать о влиянии хронического стресса на сердце, а также о редком заболевании, называемом кардиомиопатией, вызванной стрессом.

Хронический стресс - фактор риска сердечных заболеваний

Хронический стресс может привести к повышению артериального давления или гипертонии, что является основным фактором риска сердечного приступа. Согласно исследованию 2010 года, опубликованному в Current Hypertension Reports, хронический стресс - в том числе из-за бедности или проблем в отношениях - способствует развитию гипертонии. Около 70% людей, перенесших первый сердечный приступ, страдают гипертонией.

Стресс также увеличивает частоту сердечных сокращений. Со временем длительное стрессовое состояние может негативно сказаться на вашем сердце. Например, тревога связана с более высоким риском многих видов сердечных заболеваний: ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, таких как тахикардия.

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Кроме того, стресс может способствовать появлению нездоровых привычек, с которыми люди пытаются справиться. К ним часто относятся курение сигарет, употребление большего количества алкоголя и переедание - все это может негативно повлиять на ваше сердце и повысить риск сердечного приступа.

Внезапный стресс может вызвать "синдром разбитого сердца", который напоминает сердечный приступ. Один из самых драматических способов воздействия стресса на сердце - это кардиомиопатия такоцубо, также известная как кардиомиопатия, вызванная стрессом, или "синдром разбитого сердца".

Это похоже на сердечный приступ с такими симптомами, как боль в груди и одышка, но это совсем другое состояние, - говорит Лорен Гилстрап, доктор медицины, кардиолог из Дартмутского медицинского центра Хичкока.

Эти симптомы возникают внезапно, вызванные стрессовым эмоциональным событием, например, внезапной смертью любимого человека. "Люди думают, что у них сердечный приступ", - говорит врач.

Однако это не так. Сердечный приступ возникает при закупорке артерии, ведущей к сердцу. Кардиомиопатия Такоцубо не имеет основных блокад. Его точные причины неизвестны, но считается, что они связаны с внезапным гормональным всплеском в результате реакции организма на борьбу или бегство.

"Кардиомиопатия Такоцубо - это принципиально иное явление, чем сердечный приступ", - говорит Гилстрап. "Артерии в полном порядке, кровоснабжение в норме, но внезапно сердце перестает сжиматься", - добавляет она.

Это означает, что внезапно по всему телу перекачивается недостаточно крови, что считается острой сердечной недостаточностью. Хотя это состояние возникает внезапно, ваше сердце может не работать эффективно в течение двух-четырех недель. У большинства пациентов нормальная функция сердца восстанавливается в течение двух месяцев. По словам Гилстрапа, большинство пациентов с кардиомиопатией такоцубо будут лечиться по протоколу сердечной недостаточности, включая бета-блокаторы и другие лекарства.

Кардиомиопатия такоцубо чаще всего встречается у женщин в возрасте от 58 до 75 лет, что составляет более 90% случаев. Врачи не совсем уверены, почему, но одно исследование показало, что женщины чаще испытывают эмоциональный стресс. Около 5% женщин, которые думают, что у них сердечный приступ, на самом деле страдают кардиомиопатией, вызванной стрессом.

Тем не менее, настоящие сердечные приступы встречаются чаще, чем кардиомиопатия такоцубо: только около 2% людей, обращающихся в больницы с симптомами сердечного приступа, действительно страдают кардиомиопатией такоцубо.

Как справиться со стрессом и снизить риск сердечного приступа

Снижение стресса и управление им с помощью внимательности, физических упражнений и хобби является важной частью общего состояния здоровья и может улучшить здоровье сердца.

Однако изменить образ жизни для снижения стресса людям чрезвычайно сложно. Из-за этого Гилстрап рекомендует своим пациентам реалистично взглянуть на факторы стресса в своей жизни и скорректировать то, что они могут, не слишком беспокоясь о том, что находится вне их контроля.

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