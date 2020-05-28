"Становится ядом": диетолог развенчала страшный миф о меде

Утверждение о том, что нагретый мед – яд – миф, сообщила диетолог / УНИАН

Во время нагревания в меде образуется оксиметилфурфурол (ОМФ), и из-за этого появился страшный миф, что нагретый мед является ядом.

Негативное влияние ОМФ на организм человека не доказано, поделилась в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт отметила, что мед лучше употреблять свежим, но его можно добавлять в выпечку.

"Всех интересует нагрев меда. ...нагревание меда выше 45 градусов действительно приводит к денатурированию (лишение естественных свойств – Ред.) диастазы (амилазы) (амилаза – фермент – Ред.), до 60 градусов и выше – к разрушению витаминов…", – добавила диетолог.

Комиссарова подчеркнула, что ОМФ содержится в печеных яблоках, в варенье, в любой выпечке, причем часто там этого вещества в десятки раз больших, чем в нагретом меде.

Ранее нутрициолог Эльмира Рудкевич поделилась, что лечебные свойства выявлены только у липового меда, который считается крайне редким. Эксперт также сообщила, что из-за натурального меда возможны скачки уровня сахара.