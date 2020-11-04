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Можно ли тренироваться во время простуды: врачи дали ответ

4 ноября 2020, 12:21

Когда из вашего носа капает, вы можете задаться вопросом, стоит ли тренироваться при простуде.

Секс, простуда
Следует ли вам выйти на улицу для быстрой пробежки или снова прыгнуть в постель, чтобы отдохнуть, зависит от тяжести ваших симптомов / КП

Когда из вашего носа капает, вы можете задаться вопросом, стоит ли тренироваться при простуде. Хотя регулярные занятия фитнесом полезны для вашего здоровья в целом, важно прислушиваться к своему телу и корректировать тренировки в непогоду.

Чтобы получить лучшее представление о том, как тренировка при простуде влияет на ваше тело, Insider попросил трех экспертов поделиться своими рекомендациями по выбору тренировок или отказу от них.

Когда нормально тренироваться при простуде?

Следует ли вам выйти на улицу для быстрой пробежки или снова прыгнуть в постель, чтобы отдохнуть, зависит от тяжести ваших симптомов. Как правило, если вы имеете дело с простудой, у вас будут симптомы "выше шеи", такие как чихание, заложенность носа, боль в горле и усталость.

Если у вас умеренная простуда, то, как правило, можно продолжать тренировку - просто обязательно измените свои тренировки, чтобы в целом тратить меньше энергии. Например, если вы обычно занимаетесь час за раз - 30 минут высокоинтенсивного кардио, а затем 30 минут силовых тренировок - вам следует изменить тренировку так, чтобы эти 20-30 минут кардио были низкой интенсивности или изменились на растяжку или йогу.

Кроме того, если вы идете в тренажерный зал на тренировку, будьте особенно осторожны со своими товарищами по упражнениям, потому что вы можете быть заразным.

Если симптомы простуды более серьезны, например, отрывистый кашель, заложенность грудной клетки или затрудненное дыхание, врачи рекомендуют вам взять несколько дней перерыва в тренировках. Кроме того, если вы испытываете жар, озноб и ломоту в теле, помимо симптомов простуды, вы можете иметь дело с чем-то более серьезным, например с гриппом. В этом случае лучше всего отдыхать, поэтому не тренируйтесь, пока температура не спадет.

Что происходит с вашим телом, когда вы тренируетесь при простуде

"Когда у вас заложенность носа, кровь приливает в носовую полость, чтобы бороться с инфекцией, вызванной простудой", - говорит Тодд Бэкингем, физиолог из лаборатории спортивной реабилитации Mary Free Bed.

"Но когда вы тренируетесь, кровь течет из носовой полости к работающим мышцам, что облегчает заложенность носа во время тренировки", - говорит Бэкингем. Тем не менее, это облегчение носит временный характер и может продлить вашу болезнь, если вы будете перенапрягаться.

Более того, чувство усталости может повлиять на вашу работоспособность, - говорит Джанет Нешейват, семейный врач и врач скорой помощи. "Для большинства людей простуда означает усталость, недостаток энергии и, возможно, даже одышку", - добавляет он.

Когда это происходит, есть большая вероятность, что вы увидите уменьшение количества повторений, которые вы можете поднять, или заметите, что вы двигаетесь в более медленном темпе во время бега, езды на велосипеде или плавания. Если вы заметили симптомы простуды на ранней стадии, есть способы уменьшить тяжесть и продолжительность болезни.

Некоторые тренировки лучше других

Хорошее практическое правило состоит в том, что если вы собираетесь тренироваться, когда вы больны, сохраняйте низкую интенсивность. Тем более, что вы не хотите сильно потеть и обезвоживаться.

"Слишком тяжелые упражнения во время болезни могут затруднить борьбу с инфекцией для вашего тела", - говорит Кентон Фибел, семейный врач, специализирующийся на спортивной медицине в Институте Седарс-Синай Керлан-Джобе. Это может продлить вашу болезнь, в результате чего у вас останется больше дней для занятий спортом.

Здесь эксперты оценивают лучшие и худшие тренировки, которые можно выполнять при простуде.

Зеленый уровень

Тренировки с низким уровнем воздействия не слишком сильно повышают частоту сердечных сокращений и не вызывают чрезмерной усталости, что делает их наиболее безопасным вариантом при простуде.

  • Ходьба
  • Йога
  • Пилатес

Желтый уровень

Эти занятия повышают частоту сердечных сокращений больше, чем действия с зеленым уровнем, поэтому они могут утомить вас раньше. Выполняйте эти действия только в том случае, если они являются частью вашего обычного фитнеса и не усугубляют ваши симптомы при их выполнении.

  • Бег трусцой
  • Поднятие легких весов
  • Плавание (хотя при застойных явлениях дыхание может быть затруднено)
  • Езда на велосипеде в темпе от низкого до среднего

Красный уровень

Независимо от вашего уровня физической подготовки, избегайте этих занятий, потому что они являются высокоинтенсивными тренировками и могут перегрузить ваше и без того утомленное тело.

  • Спринт
  • Тренировка на выносливость
  • Силовые тренировки
  • Велоспорт высокой интенсивности
  • Занятия спортом в холодную погоду, особенно при отрицательных температурах
  • Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT)

Если у вас есть вопросы или опасения, поговорите с врачом перед тренировкой.

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