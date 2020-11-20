Мультивитамины: ученые рассказали, на самом ли деле они полезны

Существует мало доказательств того, что поливитамины или минеральные добавки оказывают какое-либо положительное влияние на здоровье. / iPhones

Люди во всем мире тратят огромные суммы денег на покупку мультивитаминов и пищевых добавок.

Однако существует мало доказательств того, что поливитамины или минеральные добавки оказывают какое-либо положительное влияние на здоровье, за исключением людей с известным дефицитом витаминов или минералов.

И хотя ежедневный прием витаминов может улучшить ваше самочувствие, в большинстве случаев это всего лишь эффект плацебо, говорится в новом исследовании. Так, в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, сравнивались результаты самооценки и клинически измеримые результаты для здоровья среди группы из более чем 21000 принимающих и не принимающих поливитамиы в Соединенных Штатах.

Из них 4933 заявили, что они регулярно принимают поливитамины или минеральные добавки, а 16670 заявили, что нет.

Исследование, основанное на данных Национального опроса о состоянии здоровья, проведенного в 2012 году (NHIS), показало, что у пользователей добавок общее состояние здоровья на 30 процентов лучше, чем у тех, кто их не принимал.

Но при оценке их психологического, физического и функционального здоровья пользователи добавок набрали не больше, чем те, кто их не употреблял.

NHIS включает вопросы по субъективной самооценке здоровья, включая потребность в помощи в повседневной деятельности, а также личный анамнез долгосрочных состояний, таких как высокое кровяное давление, астма, диабет и артрит.

Он также спрашивает о наличии общих условий здоровья в течение предшествующих 12 месяцев, в том числе инфекции, потери памяти, неврологические и скелетно-мышечных проблем и степени физических лиц психологического дистресса.

"Пользователи поливитаминов сами сообщили об улучшении общего состояния здоровья, несмотря на отсутствие явных различий в клинически измеряемых результатах для здоровья", - заключили исследования.

"Эти результаты предполагают, что широкое использование поливитаминов у взрослых может быть результатом положительных ожиданий людей о том, что использование поливитаминов приводит к лучшим результатам для здоровья, или предвзятости самовыбора, при котором пользователи поливитаминов по своей сути придерживаются более положительных взглядов о своем здоровье", - говорят исследователи. написал.

Вы то, чего ожидаете

Исследователи, возглавляемые студентом-медиком Манишем Паранджпе из Гарвардской медицинской школы в Массачусетсе, предположили, что положительные ассоциации пользователей о витаминамах и улучшением здоровья могут быть связаны с тем фактом, что поливитамины обычно "продаются для тех, кто "обеспокоен здоровьем".

Исследование показало, что по сравнению с теми, кто не употребляет витамины, люди, которые регулярно принимали витамины, были старше и имели более высокие семейные доходы.

Они также чаще были женщинами, выпускниками колледжей, женатыми и имели медицинскую страховку.

Многие из этих факторов связаны с улучшением здоровья и качества жизни.

"Люди, которые принимают поливитамины, могут быть более позитивными", - сказал Паранджпе.

Наблюдательное исследование опиралось на самооценку употребления витаминов и оценки состояния здоровья. Исследователи также не изучали, как изменились оценки здоровья до и после начала регулярного приема витаминов.

Некоторые положительные исследования

Паранджпе сказал, что есть некоторые доказательства, подтверждающие добавление витаминов и минералов в определенных обстоятельствах, например, фолиевая кислота для людей во время беременности и добавки с витамином D для пожилых людей, особенно тех, кто мало находится на солнце.

Исследование 2012 года, опубликованное в рамках исследования здоровья врачей Американского колледжа кардиологов, также пришло к выводу, что "ежедневное потребление поливитаминов приводит к небольшому, но статистически значимому снижению во всех формах рака".

Однако, по словам Паранджпе, "для населения в целом, без определенного дефицита питательных веществ, нет никаких доказательств того, что добавки необходимы".

"Люди тратят много денег на добавки, которые они могли бы потратить на проверенные мероприятия, такие как посещение тренажерного зала или более здоровую диету", - сказал Паранджпе.

"Накоплено множество доказательств того, что поливитамины не имеют значительной пользы для здоровья здорового населения в целом. И эти доказательства существуют уже давно ", - сказал Аарон Эммель, основатель и директор PharmacyTechScholar.com.

"Несмотря на это, все еще распространено мнение, что ежедневный прием поливитаминов - это здоровый поступок", - сказал он.

Еда - прежде всего

Эви Уайтхед, диетолог, сказала, что поливитамины содержат "относительно небольшое количество многих питательных веществ, которые не могут исправить основной дефицит, если он есть. Однако комплексные поливитамины могут оказать мягкую поддержку тем, кто нуждается в различных питательных веществах, которых им может не хватать".

"Мой подход всегда смотрит на еду в первую очередь, чтобы удовлетворить потребности в питательных веществах, поскольку я часто вижу клиентов, которые ищут волшебную пилюлю в виде добавки, а не меняют то, что находится на конце вилки", - сказала она.

Однако Уайтхед не исключает, что если эффект плацебо помогает пользователям поверить в то, что они предпринимают позитивные шаги для своего здоровья.

С другой стороны, вам не нужно платить за витамины, чтобы получить эффект плацебо, - сказал Джейсон Рид, PharmD.

Точка зрения отрасли

Андреа Вонг, доктор философии, старший вице-президент по научным и нормативным вопросам Совета по ответственному питанию, торговой группы для индустрии пищевых добавок, сказала, что исследование "никоим образом не умаляет многих преимуществ поливитаминов в борьбе с недостаточным уровнем питательных веществ и продвижении оптимального здоровья, и это не дает потребителям оснований пересмотреть свое решение о приеме поливитаминов или о том, чтобы принимать их в будущем".

Вонг указал на правительственные отчеты, показывающие, что многие американцы не удовлетворяют свои потребности в питании, включая дефицит витаминов A, C, D, E и K, кальция, магния, пищевых волокон, холина и калия.

Вонг процитировал исследование 2017 года, опубликованное в журнале NutrientsTrusted Source, автором которого стали четыре сотрудника витаминной компании DSM Nutritional Products. По ее словам, это исследование "демонстрирует, что пользователи поливитаминов имеют более низкий риск авитаминоза или анемии, чем те, кто не принимает пищевые добавки".

Качество имеет значение

Пол Гарсия, бывший директор по маркетингу витаминной компании Theralogix, сказал, что, хотя "несправедливо маркировать все поливитамины как неэффективные ... бренды, которые люди покупают чаще всего, являются мусором".

Гарсия сказал, что из тысяч брендов витаминов, представленных на рынке, лишь небольшая часть проходит тщательное тестирование и поддерживается врачами, которые согласны с тем, что именно эти витамины обладают теми преимуществами, которые им положены.

С другой стороны, витамины, продаваемые потребителям в массовом порядке, могут совпадать или не совпадать с ингредиентами, указанными на их этикетках, или быть биодоступными, чтобы оказывать активное действие в момент попадания в организм, - сказал Гарсия.