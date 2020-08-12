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Мужской оргазм: 6 мифов, которым пора перестать верить

12 августа 2020, 16:25

Идея о том, что больший пенис всегда лучше, существует давно.

Секс, оргазм
Идея о том, что больший пенис всегда лучше, существует давно / Qulady

Стереотипы могут заставить вас верить общим заявлениям о сексуальном здоровье и о том, что якобы "нормально".

Мужчины, например, могут думать, что их размер влияет на то, насколько они хороши в спальне, или что преждевременная эякуляция неизлечима, хотя ни то, ни другое не соответствует действительности.

Чтобы развенчать широко распространенные мифы о пенисе и оргазме, Insider поговорил с экспертами по сексуальному здоровью.

Миф: размер пениса влияет на сексуальное удовлетворение

Идея о том, что больший пенис всегда лучше, существует давно, но доктор Джамин Брамбхатт, уролог из Орландо сказалr, что длина и обхват члена не является прямым отражением того, насколько сексуально удовлетворены они или их партнеры.

"Большинство парней хороши с точки зрения размера и обхвата. Но когда они сравнивают себя с киноиндустрией для взрослых, они могут начать испытывать неуверенность", - сказал он.

Когда пациент говорит Брахмбатту, что его беспокоит размер пениса, он напоминает им, что средний пенис имеет длину 8.8 в расслабленном состоянии и 13 дюймов в эрегированном состоянии.

Он также сказал, что обычно здоровый человек, независимо от того, находится ли он выше или ниже среднего, не должен испытывать недостатка сексуального удовлетворения только из-за размера.

Миф: синие яички ведут к смерти

Конечно, страшно видеть, как ваши яички становятся синими, и чувствовать боль и дискомфорт в половом члене.

Но те ощущения, которые часто указывают на гипертонию придатка яичка, или "синие яйца", не опасны для жизни или не представляют риска для необратимого повреждения.

По словам Брахмбатта, эпидидимальная гипертензия возникает, когда у человека "избыточная кровь остается в яичках из-за волны эрекций, не сопровождающейся эякуляцией".

Обычно, когда мужчина возбуждается, кровь течет к половому члену и яичкам и вызывает эрекцию. Если мужчина эякулирует, кровь возвращается к нормальному уровню. Но если он этого не сделает, вместо этого могут появиться синие яйца.

Брахмбат сказал, что "лекарства" от синих яичек нет.

"Как ни странно, самый быстрый способ выздоровления - это эякуляция. Другие способы, обсуждаемые на форумах, включают пакеты со льдом, предотвращение эрекции и какие-то упражнения", - сказал он.

В некоторых случаях симптомы более серьезной проблемы можно спутать с синими яичками, поэтому важно обратиться к врачу, если проблема не исчезнет, ​​сказал Брахмбатт.

Миф: мужчины не могут имитировать оргазм

Когда мужчины достигают кульминации, контрольным признаком является эякуляция. Но Брахмбат сказал, что это не освобождает мужчин от имитации оргазма.

"Мужчины могут имитировать образы и звуки оргазма. Единственная проблема заключается в том, что эякулят также может быть невидимым. В то время они Причина тому - лекарства или проблемы со здоровьем", - сказал Брахмбатт.

Миф: у мужчин не может быть более одного оргазма за раз

Некоторые женщины могут испытывать последовательные оргазмы во время секса. Но поскольку большинство мужчин эякулируют во время оргазма, они с меньшей вероятностью испытают более одного оргазма за один секс.

Но это не значит, что это невозможно, по словам исследователя секса из Института Кинси Джастина Лемиллера.

Причина, по которой у мужчин обычно бывает только один оргазм, - это рефрактерный период или время, которое требуется после эякуляции, чтобы пенис снова стал эрегированным.

"Продолжительность этого периода сильно различается у мужчин, но может составлять всего несколько минут для молодых парней по сравнению с часами (или, может быть, даже днями) у старших", - написал Лехмиллер на своем веб-сайте, где он делится результатами своих исследований.

Но некоторые мужчины могут испытывать оргазм без эякуляции, поэтому для них возможно иметь более одного оргазма подряд, поскольку рефрактерный период исключен из уравнения.

Фактически, в исследовании 1989 года был изучен 21 мужчина, который мог иметь последовательные оргазмы без рефрактерного периода.

Миф: преждевременная эякуляция неизлечима

Преждевременная эякуляция является распространенной проблемой среди мужчин.

Каждый третий мужчина в какой-то момент своей жизни испытывал преждевременную эякуляцию. Но исправить это можно с помощью средств местного применения, презервативов и лекарств.

По словам доктора Сета Коэна, уролога из NYU Langone Health, спреи для полового члена и некоторые презервативы содержат ингредиенты, которые временно снижают чувствительность полового члена, чтобы предотвратить раннее начало эякуляции.

Коэн сказал, что некоторые препараты, которые обычно используются для лечения депрессии, могут использоваться не по назначению для задержки эякуляции. Эти лекарства, по сути, заставляют ваш пенис продержаться немного дольше.

По словам Коэна, вы также можете попробовать использовать по мере необходимости лекарства от эректильной дисфункции.

Миф: мужчина должен эякулировать, чтобы быть удовлетворенным или испытать сексуальное удовольствие

По словам Брахмбатта, потребность в эякуляции во время секса зависит от личных предпочтений.

"Я встречал мужчин, которые довольны, но не имеют классических признаков секса / эякуляции", - сказал он.

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