Мята: 7 преимуществ для здоровья

Мята является особенно хорошим источником витамина А/Pixabay

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Мята - это название более десятка видов растений, включая багровую и перечную мяту, которые относятся к роду Mentha.

Эти растения особенно известны своим охлаждающим эффектом. Их можно добавлять в пищу как в свежем, так и в сушеном виде.

Мята является популярным ингредиентом в нескольких продуктах и напитках, от чая и алкогольных напитков до соусов, салатов и десертов.

В то время как употребление в пищу растения приносит некоторую пользу для здоровья, исследования показывают, что некоторые из преимуществ мяты для здоровья связаны также с нанесением ее на кожу, вдыханием ее аромата или приемом в виде капсул. Собственно, как и другие травы, например, против давления.

В этой статье Главред более подробно рассматриваются семь научных преимуществ мяты для здоровья.

Хотя мята обычно не употребляется в больших количествах, она содержит достаточное количество питательных веществ.

На самом деле, чуть менее 1/3 чашки мяты содержит:

Калории: 6

Клетчатка: 1 грамм

Витамин А: 12% от суточной нормы

Железо: 9% от суточной нормы

Марганец: 8% от суточной нормы

Фолат: 4% от суточной нормы

Из-за своего динамического вкуса мяту часто добавляют в рецепты в небольших количествах, поэтому употребление даже 1/3 стакана может быть затруднительным. Однако, возможно, вы можете приблизиться к этому количеству в некоторых рецептах салатов, которые включают мяту среди других ингредиентов.

Мята является особенно хорошим источником витамина А, жирорастворимого витамина, который очень важен для здоровья глаз и ночного видения.

Она также является мощным источником антиоксидантов, особенно по сравнению с другими травами и специями. Антиоксиданты помогают защитить ваш организм от окислительного стресса, типа повреждения клеток, вызванного свободными радикалами.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является распространенным расстройством пищеварительного тракта. Он характеризуется пищеварительными симптомами, такими как боль в животе, газы, вздутие живота и изменения в кишечнике.

Хотя лечение СРК часто включает изменения в рационе питания и прием лекарств, исследования показывают, что использование масла мяты перечной в качестве растительного лекарственного средства также может быть полезным.

Масло мяты перечной содержит соединение, называемое ментолом, которое, как считается, помогает облегчить симптомы СРК благодаря его расслабляющему воздействию на мышцы пищеварительного тракта, сообщается в исследовании, опубликованном на PubMed.

Одно исследование показало, что 75% пациентов, которые принимали масло мяты перечной в течение четырех недель, показали улучшение симптомов СРК, по сравнению с 38% пациентов в группе плацебо.

Примечательно, что почти во всех исследованиях, показывающих облегчение симптомов СРК, использовались масляные капсулы, а не сырые листья мяты.

Мята также может быть эффективной для облегчения других проблем с пищеварением, таких как расстройство желудка и несварение.

Расстройство желудка может возникнуть, когда пища слишком долго находится в желудке, прежде чем попасть в остальную часть пищеварительного тракта.

Многочисленные исследования показали, что пища проходит через желудок быстрее, когда люди принимают мятное масло во время еды, что может облегчить симптомы такого расстройства желудка.

Клиническое исследование на людях с расстройством желудка показало, что комбинация масла мяты перечной и тмина, принимаемых в капсулах, имела эффекты, аналогичные лекарствам, применяемым для лечения расстройства желудка. Это помогло уменьшить боль в животе и другие пищеварительные симптомы.

В исследованиях, посвященных способности мяты облегчать расстройство желудка, использовалось масло мяты перечной, а не свежие или сушеные листья.

Вдыхание аромата эфирных масел из растения может принести пользу для здоровья, включая улучшение работы мозга.

Одно исследование продемонстрировало, что обоняние аромата масла мяты перечной в течение пяти минут перед тестированием приводило к значительным улучшениям памяти.

Другое исследование показало, что запах этих масел во время вождения повышает бдительность и снижает уровень беспокойства и усталости.

Однако не все исследования сходятся во мнении, что масло мяты перечной может улучшить функционирование мозга. Одно исследование показало, что, хотя аромат масла был бодрящим и приводил к меньшей усталости, он не влиял на работу мозга.

Кормящие матери часто имеют воспаленные и потрескавшиеся соски, которые могут сделать грудное вскармливание болезненным и трудным.

Исследования показали, что нанесение мяты на кожу может помочь облегчить боль, связанную с кормлением грудью.

Одно исследование показало, что применение мятной воды после грудного вскармливания было более эффективным, чем сцеживание

Другое исследование также показало, что только 3,8% матерей, которые применяли гель мяты перечной, испытывали трещины сосков, по сравнению с 6,9% тех, кто использовал ланолин и 22,6% тех, кто использовал плацебо.

Многие безрецептурные средства от простуды и гриппа содержат ментол, основное соединение в мятном масле.

Многие люди считают, что ментол является эффективным противозастойным средством для носа, который может избавить от скопления и улучшить воздушный поток и дыхание.

Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что ментол не имеет противоотечной функции. Это означает, что, хотя ментол не действует как противоотечное средство, он может заставить людей чувствовать, что они легче дышат через нос.

Жевательная резинка со вкусом мяты - это первое, чего люди используют, пытаясь предотвратить или избавиться от неприятного запаха изо рта.

Эксперты сходятся во мнении, что большинство этих продуктов могут маскировать неприятный запах изо рта в течение нескольких часов. Тем не менее, они только скрывают неприятный запах изо рта и в первую очередь не уменьшают количество бактерий или других соединений, вызывающих неприятный запах изо рта.

С другой стороны, мятный чай и жевание свежих листьев может маскировать неприятный запах изо рта и убивать бактерии, поскольку исследования выявили антибактериальное действие масла мяты перечной.

Польза мяты для здоровья варьируется от улучшения работы мозга и пищеварительных симптомов до облегчения боли при кормлении грудью, симптомов простуды и даже неприятного запаха изо рта.

Вы действительно не ошибетесь, добавив немного мяты в свой рацион.

мятный чай и жевание свежих листьев может маскировать неприятный запах изо рта/Pixabay

По информации Википедии, мята очень популярна в английской кухне, ее добавляют в соусы к бараньему мясу. В американской кухне ее добавляют для улучшения вкуса и аромата смешанных напитков из томатного сока и в различные фруктовые и овощные салаты. В арабской, испанской и итальянской кухне мяту подают на стол в качестве пряности или добавляют в различные смеси пряностей. Листья мяты улучшают вкус жаркого, жареной ягнятины, баранины и цыплят. Она добавляется к тушеной капусте, моркови, гороху или луку-порею. Свежие побеги в небольшом количестве можно использовать для добавления в овощные супы, маринады для мяса и к блюдам из сыра.