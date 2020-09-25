"Надежды не сработали": Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский оценил ситуацию вокруг заболеваемости коронавирусом.

Как подчеркнул он в ходе ответов на вопросы на своем канале в YouTube, была глобально переоценена возможность контактной передачи вируса (санитайзеры и мытье рук), и недооценено влияние аэрозольной передачи, возможности вируса накапливаться в воздухе и оставаться в нем длительное время в условиях, когда нет адекватного воздухообмена в помещении.

"Надежды на ультрафиолет, открытые пространства, не сработали", - подчеркнул врач.

Он заявил о том, что не верит в способность карантинных ограничений принципиально что-либо изменить.

По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости COVID-19 будет после начала отопительного сезона.

"Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать, упадет влажность воздуха, вирус будет сутками сохраняться в этом воздухе, и будет болеть большее количество людей. Ну а чем большее количество людей будет болеть, тем быстрее я смогу ответить на вопрос — "когда все это закончится?", - отметил медик.

Читайте такжеКомаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию

Он также предположил, что ответ на этот вопрос можно будет получить лишь тогда, когда — либо более 60% людей переболеет, либо когда станет доступна недорогая и безопасная вакцина.

"По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, — к концу 2022 года. А если не будет — то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года. К этому времени у нас будет факт коллективного иммунитета, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будет относиться точно так же, как к гриппу. Он будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв. Так оно, скорее всего, и произойдет", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что в Украине государственная политика в контексте карантинных ограничений вызывает много вопросов.

В то же время он считает, что с целью защиты людей пожилого возраста от рисков заражения коронавирусом можно пойти на радикальные меры.