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Насморк: врач рассказал, откуда берется и как лечить

12 ноября 2020, 16:58

Пост носовые выделения возникают, когда носовые железы выделяют больше слизи, чем обычно, или более густую слизь.

простуда , болезнь, грипп
Пост носовые выделения возникают, когда носовые железы выделяют больше слизи, чем обычно, или более густую слизь. / Фото pixabay.com

Во время кашля и простуды люди испытывают множество раздражающих симптомов. Главный из них - это постназальное выделение, когда слизь из носа попадает в горло. Капание из носа может вызвать щекотание или ощущение закупорки в задней части горла, что может вызвать боль в горле, кашель или постоянную потребность откашляться.

По словам Кристофера Томпсона, доктора медицины, специалиста ЛОРа и отоларинголога из больницы Mission в округе Ориндж, слизь важна для увлажнения верхних дыхательных путей и улавливания посторонних частиц, таких как аллергены, раздражители, вирусы и бактерии.

Однако инфекция, аллергия и желудочно-кишечный рефлюкс могут привести к тому, что слизь станет более выраженной, что приведет к появлению носового капанья. Узнайте больше об этом неприятном симптоме и различных средствах его лечения.

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Что вызывает выделения из носа?

Пост носовые выделения возникают, когда носовые железы выделяют больше слизи, чем обычно, или более густую слизь. Это может произойти по разным причинам, в том числе по следующим:

Простуда: при простуде излишки слизи заполняют нос, что часто приводит к выделению носа.

Аллергия и раздражители в воздухе: аллергены и другие раздражители могут вызвать увеличение количества слизи в носу, что связано с постназальным выделением.

Рефлюкс. По словам Томпсона, это основной симптом ларингофарингеального рефлюкса - состояния, при котором желудочная кислота проникает в горло.

Инфекции носовых пазух: насморк и заложенность носа являются обычными симптомами инфекции носовых пазух и могут вызвать постназальное выделение.

Беременность: во время беременности повышение уровня гормонов может вызвать набухание носовых желез, в результате чего примерно у одной трети женщин возникает постназальный синдром.

Острая пища: в ответ на пряность организм многих людей выделяет лишнюю слизь, что может привести к появлению капель из носа.

Лечение после носовых выделений

Лечение выделений из носа будет зависеть от того, чем они вызваны. Например, легче избавиться от постназального подтекания, вызванного острой пищей, чем от инфекции носовых пазух. Для лечения постназального кровотечения важно устранить основное заболевание.

По словам Томпсона, помимо устранения причины, некоторые средства могут помочь, в частности, при постназальном кровотечении. Вот несколько распространенных средств:

Орошение носа

Орошение носа физиологическим раствором настоятельно рекомендуется для борьбы с постназальными выделениями. "Орошение солевым раствором помогает вымыть лишнюю и густую слизь", - говорит Томпсон. "Кроме того, орошения солевым раствором увлажняют носовую полость и уменьшают симптомы постназальных капель".

Используя спрей, промойте одну, а затем другую сторону носа дистиллированной или кипяченой водой (охлажденной). Обязательно внимательно следуйте инструкциям, чтобы не повысить риск заражения при промывании носа.

Пар или увлажнитель

Пар или увлажнитель воздуха помогут очистить нос от слизи. "Увлажнитель и вдыхание пара могут помочь увлажнить воздух и разжижить слизь, чтобы она проходила более свободно", - говорит Томпсон.

Вот почему куриный суп или чашка чая также могут быть отличными лекарствами - горячая жидкость и пар помогают очистить носовые проходы.

Людям, у которых из-за аллергии возникает капание из носа, можно пропустить это решение. "Увлажнители могут увеличить количество аллергенов в помещении, таких как пылевые клещи и плесень", - говорит Томпсон. "Многие люди страдают аллергией на пылевых клещей, поэтому увлажнитель может вызвать усиление симптомов аллергии".

Гидратация

Достаточное количество воды может помочь разжижить слизь, предотвращая раздражающее ощущение, будто что-то застряло в задней части горла.

"Обильное питье может помочь разжижить слизь, предотвращая обезвоживание", - говорит Томпсон. Старайтесь выпивать по крайней мере 15 чашек, рекомендованных для мужчин, и 11 чашек в день для женщин.

Сон на подпорках

По словам Томпсона, сон с поднятой головой на приподнятой подушке особенно полезен, если постназальное выделение жидкости связано с рефлюксом. Если держать голову приподнятой, это может уменьшить количество желудочной кислоты, попадающей в горло, и уменьшить ощущение закладывания носа.

Пероральные деконгестанты

По словам Томпсона, если у вас возникла заложенность носа после гриппа или простуды, может помочь противозастойное средство, такое как Судафед. Эти лекарства действуют путем сужения кровеносных сосудов в носу. По его словам, это позволяет слизи двигаться более свободно.

Однако пероральные деконгестанты также вызывают сужение кровеносных сосудов по всему телу, поэтому их не следует использовать людям с высоким кровяным давлением, поскольку они могут ухудшить состояние.

Разжижители слизи, такие как Муцинекс, помогают разжижать слизь в верхних дыхательных путях, объясняет Томпсон. Однако они не считаются эффективными для устранения заложенности носа.

грипп насморк
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