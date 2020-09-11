Назван самый оптимальный завтрак: что приготовить

Диетолог посоветовала готовить на завтрак омлет и овощной салат / УНИАН

Российский диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила, что самый оптимальный завтрак для современного человека состоит из омлета и 200 г салата из свежих овощей.

На завтрак женщинам стоит делать омлет из одного яйца, а мужчинам – из двух, приводит сведения врача ridus.ru.

Медик отметила, что вместо яиц на завтрак можно съесть творог или кусок мяса.

"…Люди, которые ограничивают употребление животного белка в рационе, могут съесть на завтрак небольшую горсть орехов и соевый сыр тофу…", – добавила эксперт.