Назван самый оптимальный завтрак: что приготовить

Завтракать стоит простыми блюдами, поделилась врач.
Российский диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила, что самый оптимальный завтрак для современного человека состоит из омлета и 200 г салата из свежих овощей.
На завтрак женщинам стоит делать омлет из одного яйца, а мужчинам – из двух, приводит сведения врача ridus.ru.
Медик отметила, что вместо яиц на завтрак можно съесть творог или кусок мяса.
"…Люди, которые ограничивают употребление животного белка в рационе, могут съесть на завтрак небольшую горсть орехов и соевый сыр тофу…", – добавила эксперт.
- Ранее сообщалось, что на завтрак можно приготовить разные виды овсянки – "тропическую", имбирную, веганскую, яблочную и с корицей.
- Напомним, эксперты не советуют есть овсянку каждый день, поскольку она может лишать организм кальция.
Автор: Екатерина Присяжнюк