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Назван самый распространенный симптом рака простаты

Данный вид рака развивается медленно.

23 июля 2020, 12:15
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Данный вид рака развивается медленно/Pixabay

Одним из самых распространенных симптомов рака простаты является эректильная дисфункция.

Данный вид рака развивается медленно, поэтому его симптомы замечаются уже на поздних стадиях, сообщает Express.co.uk.

По данным медицинского веб-сайта Cancer.Net, при раке простаты, эректильная дисфункция, также известная как импотенция, будет относительно недавней. На нее влияет опухоль, оказывая давление на нервы или кровоснабжение.

"Некоторые виды рака простаты растут очень медленно и могут не вызывать симптомов или проблем в течение многих лет", - говорится в сообщении.

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Даже когда рак простаты распространился на другие части тела, его часто можно лечить в течение длительного времени, позволяя мужчинам даже с запущенным раком простаты жить в течение многих лет с хорошим здоровьем и качеством жизни.

"Симптомы и признаки рака предстательной железы могут включать частое мочеиспускание, кровь в моче, начало эректильной дисфункции.

"Если вас беспокоят какие-либо изменения, с которыми вы столкнулись, пожалуйста, поговорите со своим врачом", - говорят онкологи.

Импотенция является очень распространенным заболеванием, и это не обязательно означает, что у вас рак простаты. Это также может быть вызвано стрессом, усталостью или беспокойством.

Эректильная дисфункция чаще развивается у мужчин старше 40 лет, и обычно не о чем беспокоиться.

Ваш доктор спросит о вашем образе жизни, а также о любых других симптомах, которые у вас могут возникнуть.

Между тем, некоторые из наиболее распространенных симптомов рака предстательной железы включают потерю контроля над мочевым пузырем и снижение потока мочи.

Эта болезнь также может характеризоваться жгучей болью при мочеиспускании.

Другие симптомы включают: кровь в сперме и выделение большего количества мочи - особенно ночью.

Рак здоровье
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