Назван симптом рака легких, который виден на лице

Медики указывают на один важный симптом, который виден на лице/ ridus.ru

Рак легких - это неконтролируемый рост аномальных клеток в одном или обоих легких. Успех лечения во многом определяется размером рака и тем, насколько далеко он распространился от легких. Другими словами, чем раньше он выявлен, тем лучше.

К сожалению, на ранних стадиях обычно нет никаких признаков или симптомов, ведь симптомы рака легких развиваются по мере прогрессирования заболевания.

Когда симптомы действительно возникают, их также легко принять за менее серьезное состояние. Именно поэтому медики указывают на один важный симптом, который виден на лице. Так, опухшее лицо попадает в легко пропускаемую категорию симптомов.

Как объясняет Фонд рака легкого Роя Касла (RCLCF), многие люди будут думать, что опухшее лицо является признаком аллергической реакции. "Однако отек лица может быть вызван непроходимостью верхней полой вены, которая обычно вызывается раком легких", - объясняет орган здравоохранения.

Верхняя полая вена - это крупная вена в груди - она ​​несет кровь из верхней половины тела в сердце.

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Согласно RCLCF, обструкция верхней полой вены происходит, когда что-то останавливает кровоток. И обычно вызывается раком легких вблизи вены. Он может давить на вену или распространиться на близлежащие лимфатические узлы. Это засорение и вызывает отек лица.

Основные симптомы рака легких включают в себя:

Кашель, который не проходит через две или три недели

Давний кашель, который ухудшается

Грудные инфекции, которые продолжают возвращаться

Кровохарканье

Боль при дыхании или кашле

Постоянное одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Факторы риска

Существуют некоторые факторы образа жизни и окружающей среды, которые могут увеличить риск развития рака легких. По данным Cancer Research UK, одним из самых серьезных является курение табака.

По данным благотворительной организации, около семи из 10 случаев рака легких вызваны курением. Некоторые вещества также увеличивают риск рака легких.

"К ним относятся асбест, кремнезем и выхлопные газы дизельного топлива. Люди могут подвергаться воздействию этих факторов в процессе работы", - объясняет Cancer Research UK.

Исследования также показывают, что воздействие дизельных паров в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких.

Одно исследование показало, что риск развития рака легких возрастает примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким уровнем содержания оксидов азота (в основном, производимых автомобилями и другими транспортными средствами).

Генетика также может играть роль в определении вашего риска.

По данным Cancer Research UK, ваш риск рака легких выше, если у вас есть близкий родственник (например, родитель или брат или сестра), у которого был рак легких.