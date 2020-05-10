Названа безопасная норма кофе в день

Стало известно, сколько можно пить кофе в день / 1zoom.ru

Пить кофе или не пить – на этот вопрос каждый себе отвечает сам. Но кофеманам все же стоит принять во внимание тот факт, что каким бы вкусным ни был этот напиток, пить его без меры все же не стоит.

Врач-диетолог Алена Юдина рассказала, какой является безопасная норма кофе в день. Это 300 мл кофе, то есть две порции эспрессо.

"С точки зрения ведической диетологии, кофе - это плохо, но с точки зрения доказательной медицины, кофе - это нормально", - сказала она украинским СМИ.

По ее словам, на каждого человека кофе действует по-разному. Для одних кофе - это бодрящий напиток, а у других из-за кофе учащается сердцебиение и человек впадает в тревожное состояние.

"Это все сугубо индивидуально. В кофе нет ничего плохого, если мы не будем превышать норму. Безопасная норма - 300 мл кофе в день, т.е. это две порции эспрессо, не больше", - добавила диетолог.

Юдина посоветовала любителям кофе не пить этот напиток с молоком. А сердечникам и гипертоникам воздержаться от его употребления.

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