Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу"

В день стоит есть до 15 граммов чеснока, поделилась диетолог / УНИАН

Украинский диетолог Светлана Фус сообщила, сколько чеснока можно в день есть человеку, который не имеет противопоказаний.

В день можно есть до 15 граммов чеснока, поделилась эксперт в Instagram.

Фус отметила, что активный ингредиент чеснока – аллицин, в котором заключается главная польза продукта, быстро разрушается при нагревании и медленно – при комнатной температуре.

Эксперт добавила, что если есть много чеснока в сыром виде, можно спровоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения, желче- и мочевыводящих путей.

"…При отсутствии противопоказаний чеснок в умеренном количестве – до 15 г в день, целесообразно включать в рацион...", – посоветовала диетолог.

Ранее Светлана Фус поделилась, что главная польза чеснока заключается в бактерицидном и фунгицидном действии, которым он обладает благодаря аллицину.