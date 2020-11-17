Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу"

Из-за большого количества потребляемого чеснока могут обостриться некоторые болезни, предупредила эксперт.
Украинский диетолог Светлана Фус сообщила, сколько чеснока можно в день есть человеку, который не имеет противопоказаний.
В день можно есть до 15 граммов чеснока, поделилась эксперт в Instagram.
Фус отметила, что активный ингредиент чеснока – аллицин, в котором заключается главная польза продукта, быстро разрушается при нагревании и медленно – при комнатной температуре.
Эксперт добавила, что если есть много чеснока в сыром виде, можно спровоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения, желче- и мочевыводящих путей.
"…При отсутствии противопоказаний чеснок в умеренном количестве – до 15 г в день, целесообразно включать в рацион...", – посоветовала диетолог.
Ранее Светлана Фус поделилась, что главная польза чеснока заключается в бактерицидном и фунгицидном действии, которым он обладает благодаря аллицину.
- Справка. Аллицин – это органическое серосодержащее соединение.
- Бактерицидное действие это – способность вызывать в организме гибель микроорганизмов, пишет medportal.ru.
- Фунгицидное действие – это способность бороться с грибками, которые могут провоцировать болезни.