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Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу"

17 ноября 2020, 11:21

Из-за большого количества потребляемого чеснока могут обостриться некоторые болезни, предупредила эксперт.

Норма чеснока в день – до 15 граммов, сообщила диетолог
В день стоит есть до 15 граммов чеснока, поделилась диетолог / УНИАН

Украинский диетолог Светлана Фус сообщила, сколько чеснока можно в день есть человеку, который не имеет противопоказаний.

В день можно есть до 15 граммов чеснока, поделилась эксперт в Instagram.

Фус отметила, что активный ингредиент чеснока – аллицин, в котором заключается главная польза продукта, быстро разрушается при нагревании и медленно – при комнатной температуре.

Эксперт добавила, что если есть много чеснока в сыром виде, можно спровоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения, желче- и мочевыводящих путей.

"…При отсутствии противопоказаний чеснок в умеренном количестве – до 15 г в день, целесообразно включать в рацион...", – посоветовала диетолог.

Ранее Светлана Фус поделилась, что главная польза чеснока заключается в бактерицидном и фунгицидном действии, которым он обладает благодаря аллицину.

  • Справка. Аллицин – это органическое серосодержащее соединение.
  • Бактерицидное действие это – способность вызывать в организме гибель микроорганизмов, пишет medportal.ru.
  • Фунгицидное действие – это способность бороться с грибками, которые могут провоцировать болезни.

Instagram Светлана Фус дневная норма чеснока
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