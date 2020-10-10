Названа самая полезная крупа

Врач поделилась, что для людей наиболее полезная крупа – перловка / Скриншот

Российский врач-эндокринолог Елена Губкина сообщила, что самой полезной и безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловка.

Средний гликемический индекс у риса и гречки, а высокий – у манной, кукурузной и пшенной круп, рассказала медик aif.ru.

Собеседница отметила, что от каш с высоким гликемическим индексом стоит отказаться людям, которые хотят придерживаться правильного питания, или страдают ожирением или диабетом.

"…для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта", – отметила эксперт.