Названа самая полезная крупа

Одна крупа безопасна для организма человека, сообщила врач.
Российский врач-эндокринолог Елена Губкина сообщила, что самой полезной и безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловка.
Средний гликемический индекс у риса и гречки, а высокий – у манной, кукурузной и пшенной круп, рассказала медик aif.ru.
Собеседница отметила, что от каш с высоким гликемическим индексом стоит отказаться людям, которые хотят придерживаться правильного питания, или страдают ожирением или диабетом.
"…для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта", – отметила эксперт.
- Справка. Гликемическим индексом называют относительный показатель влияния углеводов, которые находятся в продуктах, на изменение уровня глюкозы в крови, пишет Википедия.
- Продукты с низким гликемическим индексом (менее 55) усваиваются медленнее, и после их потребления уровень глюкозы в крови не повышается резко и, как правило, нет скачка уровня инсулина.
Автор: Екатерина Присяжнюк