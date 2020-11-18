Названо натуральное эфирное масло, способное понизить холестерин

Полезно различать разные типы холестерина, потому что не все они представляют угрозу. / Фото: nahnews.org

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Полезно различать разные типы холестерина, потому что не все они представляют угрозу. Фактически, определенные формы холестерина обеспечивают защиту от вредных типов.

Два основных типа холестерина, о которых вам нужно знать, - это холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

Первый называется "плохим" холестерином, потому что он способствует накоплению жира в артериях. Он делает это, прилипая к внутренней стороне стенок артерий. Этот вредный процесс, известный как атеросклероз, вызывает утолщение кровеносных сосудов, тем самым уменьшая кровоток.

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Это может привести к всевозможным серьезным осложнениям, таким как ишемическая болезнь сердца.

Холестерин ЛПВП называют "хорошим" холестерином, потому что он противодействует этому вредному процессу.

Холестерин ЛПВП собирает холестерин ЛПНП и транспортирует его в печень, где выводится наружу.

Таким образом, ключ к снижению высокого уровня холестерина заключается в снижении уровня ЛПНП при одновременном повышении уровня ЛПВП.

Данные свидетельствуют о том, что добавление эфирного масла лемонграсса может помочь в этом процессе.

Эфирное масло лемонграсса, которое получают из листьев и стеблей лемонграсса, снижает уровень холестерина в исследовании на крысах.

Исследование показало, что масло лемонграсса значительно снижает уровень холестерина у крыс, которых кормили диетой с высоким содержанием холестерина в течение 14 дней.

Положительная реакция была дозозависимой, что означает, что ее эффекты изменились при изменении дозы.

Масло лемонграсса значительно снижает уровень холестерина у крыс/Pixabay

Более того, масло лимонной травы может оказывать сдерживающее влияние на высокий уровень сахара в крови - осложнение, связанное с диабетом, которое часто сопровождается высоким уровнем холестерина.

По данным NHS. насыщенные жиры повышают уровень ЛПНП в крови.

Примеры включают:

Пироги с мясом, колбасы и жирное мясо

Сливочное масло, сало и топленое масло

Сливки и твердый сыр, например чеддер

Торты и печенье

Пища, содержащая кокосовое или пальмовое масло.

Вместо этого вам следует придерживаться средиземноморской диеты, которая в основном состоит из ненасыщенных жиров, советует Национальная служба здравоохранения.

Жирная рыба, такая как скумбрия и лосось, богаты ненасыщенными жирами.