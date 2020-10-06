Названы 10 неожиданных симптомов стресса, о которых никто не говорит

Стресс влияет на людей по-разному, но есть общие симптомы стресса, которые испытывает каждый./ Телеграф

Сегодня каждый испытывает стрессовые ощущения, возникающие из-за давления повседневной жизни. Стресс влияет на людей по-разному, но есть общие симптомы стресса, которые испытывает каждый. Также есть симптомы стресса, о которых никто никогда не говорит.

Вот список из 10 неожиданных симптомов стресса, с которыми вы, возможно, не знакомы.

Хроническая усталость

Ощущение того, что вы все время хотите спать, может быть признаком того, что вы испытываете стресс. Стресс в повседневной жизни характерен для всех, но стресс, вызывающий хроническую усталость, отличается. Этот тип стресса вызывает не утихающую эмоциональную усталость. Это может заставить вас всегда чувствовать сонливость и усталость, потому что хронический стресс утомляет вас. Он никогда не утихает. Стресс от хронической усталости может быть вызван различными ситуациями или работой, например:

Любая интенсивная работа, например, полицейские, медсестры, учителя или врачи.

Рождение маленьких детей

Финансовые проблемы

Опекунство за членом семьи

Расторжение брака

Быть без дома

Смерть в семье

Хроническое заболевание

Пандемия

Поговорите со своим врачом о своем чувстве усталости и стрессе, который вы испытываете. Они могут предложить вам несколько полезных советов, как избавиться от беспокойства. с.

Чрезмерная эмоциональность

Стресс может усилить ваши эмоции, поэтому вы чувствуете себя подавленным. Такие чувства, как страх, гнев или разочарование, могут держать вас в напряжении. Вы можете чувствовать стеснение в грудной клетке. Возможно, вы чувствуете, что ваш мир рушится перед вами. Или может даже чувствовать себя неспособным справиться с чем-либо или кем-либо, например, с работой, детьми или вашим супругом, из-за сильного эмоционального стресса.

Вот три разных типа стресса:

РЕГУЛЯРНЫЙ СТРЕСС

Этот стресс может быть вызван работой, семьей или школой. Этот стресс не является непосильным, и в течение дня вы отдыхаете от него.

ВНЕЗАПНЫЙ СТРЕСС

Внезапный стресс возникает из-за болезни, потери работы или развода. Это более сильный стресс, но обычно он со временем уменьшается.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕС

СЭто стресс, который вы испытываете в результате большой аварии, нападения, стихийного бедствия, такого как ураган или торнадо. Вы можете чувствовать себя чрезмерно эмоциональным и неспособным справиться.

Если вы испытываете сильный эмоциональный стресс, немедленно обратитесь за помощью. Поговорите со своим семейным врачом или психологом, чтобы получить профессиональную помощь. Психолог может помочь вам справиться со стрессовой ситуацией. Не пытайтесь делать это самостоятельно.

Выпадение волос

Исследования показывают, что постоянный экстремальный стресс может вызвать выпадение волос. Некоторые заболевания вызывают выпадение волос, но если ваш врач проверил вас на эти заболевания и нет убедительных доказательств, то причиной, скорее всего, является стресс. Когда давление уйдет, ваши волосы, вероятно, снова отрастут.

Быстро седеющие волосы

Хронический стресс может привести к тому, что со временем вы поседеете. Вы можете увидеть, как это происходит с избранными должностными лицами, которые входят в офис с темными волосами, а через четыре года они покидают этот пост с преждевременной сединой. Ваша нервная система отвечает за хорошо известные реакции "бей или беги", которые влияют на ваш пигмент, что придает волосам вариации цвета. Гормоны стресса приводят к тому, что пигментные клетки перестают вырабатываться, поэтому новый пигмент не образуется, а значит, нет цвета волос.

Зубной скрежет

Скрежетание зубами - признак основного стресса. Это может вызвать боль в лице или в челюсти. Если вы не уверены, скрипите ли вы зубами, вот некоторые симптомы, которые могут у вас возникнуть.

Боль в челюсти

Ушная боль

Бессонница

Стертые зубы

Сломанные зубы

Рецессия десен

Если у вас есть эти симптомы или признаки, обратитесь к стоматологу. Они могут посоветовать защитную капу, чтобы предотвратить скрежетание зубами. Найдите способы снять ежедневный стресс с помощью йоги, упражнений или даже долгих прогулок на свежем воздухе.

Болезненность

Стресс может ослабить вашу иммунную систему, поэтому вы все время болеете. Если вы постоянно боретесь с простудой или заражаетесь всеми вирусами, которые обнаруживаются в вашем офисе или школе, велика вероятность, что ваша иммунная система подавлена. Если вы находитесь в состоянии стресса, ваше тело настораживается, пытаясь отбить угрозу. Это приводит к тому, что ваше тело снижает количество белых кровяных телец и повышает уровень кортизола, поэтому ваше тело не может бороться с болезнью.

Высыпания

Высыпания на лице могут быть признаком стресса. Ваш кишечник страдает от стресса. Это может привести к неправильной работе вашей пищеварительной системы, что приведет к вялости. Когда ваш желудок не функционирует должным образом, в вашем теле накапливаются бактерии и токсины, вызывая такие кожные проблемы, как экзема или псориаз.

Отсутствие фокуса

Чрезмерный стресс мешает вам сосредоточиться на задачах. Ваш разум блуждает. Вы думаете о вещах, которые вызывают у вас стресс. Если из-за стресса вы не можете сосредоточиться, попробуйте эти способы, чтобы вернуться на правильный путь.

Слушайте музыку. Успокаивающая музыка поможет вам успокоиться и сосредоточиться на задаче. Выбирайте мелодии без слов, чтобы не отвлекаться на слова песни.

Запишите свой стресс: если вы изложите свои мысли на бумагу, стресс часто снимается, и вы можете сосредоточиться на том, что вам нужно.Вставайте и двигайтесь - прогуляйтесь, потанцуйте или сделайте упражнения, чтобы снизить напряжение.

Позвоните нуждающемуся - позвоните тому, кто испытывает трудности. Иногда сосредоточение внимания на ком-то другом может помочь отвлечься от проблем.

Проблемы с желудком

Диарея, боль в животе и отсутствие аппетита могут быть симптомами стресса. Ваш кишечник может вздуваться, выделяя дополнительную кислоту и вызывая боль в желудке. Это иногда называют связью между мозгом и кишечником, когда мозг посылает сигналы кишечнику, действуя как нервная система кишечника. Этот дисбаланс может вызвать долгосрочные проблемы с желудком, такие как синдром раздраженного кишечника (СРК), вызывая запор и диарею. Симптомы стресса в кишечнике также могут включать:

Тошнота

Постоянное чувство голода

Запор

Язвы

СРК

Несварение

Звон в ушах

Тиннитус или звон в ушах иногда являются признаком стресса. Если вы находитесь в состоянии сильного стресса, возможно постоянное жужжание, щебетание или звон. Это может быть в обоих ушах или в одном из них. Ваш мозг реагирует на стресс, посылая сигнал о том, что есть шум, хотя на самом деле его нет. Это может быть из-за сильного страха или гнева. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас шум в ушах. Это состояние может быть краткосрочным, но для вашего врача крайне важно быстро диагностировать проблему, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.