Названы 8 видов "детского" рака и причины распространения

Заболеваемость гепатобластомой в возрастной группе от 0 до 4 лет растет во всех регионах мира/Pixabay

Возраст по-прежнему является фактором риска номер один для развития рака. К примеру, средний возраст для диагностики рака в США сегодня составляет 66 лет. Обычно рак сильнее всего поражает пожилых людей, поскольку клетки стареют и подвергаются более сильным повреждениям ДНК, вызывающим рак. Но, к сожалению, так бывает не всегда.

По данным Американского онкологического общества, менее 1 из 100 случаев рака, диагностируемых ежегодно, приходится на детей. Аналогичным образом, в Великобритании менее 1% всех случаев рака приходится на людей в возрасте до 24 лет.

И, благодаря достижениям в лечении, 84% детей, больных раком, теперь выживают как минимум пять лет, что значительно превышает пятилетний коэффициент выживаемости, составлявший 58% в середине 1970-х годов.

Тем не менее, рак является второй по значимости причиной смерти среди детей в возрасте от 1 до 14 лет, при этом случаи некоторых видов рака растут среди детей, подростков и молодых людей. По данным ACS, в 2020 году около 1190 детей в возрасте до 15 лет умрут от рака.

Врачи опасаются, что эти заболевания могут вызвать еще больше проблем со здоровьем с возрастом. Вот что видят онкологи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев рака у детей невозможно предотвратить или выявить, и очень немногие виды рака у детей вызваны факторами окружающей среды или образом жизни.

Ученые подозревают, что примерно каждый десятый детский рак может быть обусловлен генетикой, и говорят, что лучшая защита от детского рака - ранняя диагностика и лечение.

Показатели выживаемости при онкологических заболеваниях у детей намного лучше в странах с высоким уровнем доходов, около 80%, по сравнению с 20% во многих регионах с низким и средним уровнем доходов, где получить адекватное лечение труднее.

Гепатобластома

За 25 лет с 1988 по 2012 год заболеваемость гепатобластомой резко возросла у детей от 0 до 4 лет.

Согласно исследованию, опубликованному Университетом Миннесоты в апреле 2019 года, случаи лейкемии, нейробластомы и эпендимных опухолей также увеличиваются у младенцев и детей ясельного возраста.

"Хотя наше исследование предполагает, что гепатобластома является наиболее быстрорастущим раком у детей в возрасте до пяти лет, это все еще очень редкий вид рака. Это открытие не должно беспокоить родителей", - заявила ведущий автор исследования Дженни Пойнтер в своем заявлении, когда ее находка была опубликована в журнал JNCI Cancer Spectrum.

Заболеваемость гепатобластомой в возрастной группе от 0 до 4 лет растет во всех регионах мира, кроме Южной Азии, с конца 1980-х годов, при этом ежегодно диагностируется примерно от 2 до 6,5% случаев в зависимости от региона.

У детей, переживших рак, риск сердечной недостаточности в десять раз выше, чем у их сверстников, которые никогда не болели раком.

Частично проблема может заключаться в спасающих жизни химиотерапевтических курсах, которым подвергаются многие больные раком, которые могут "преждевременно состарить сердце и ускорить развитие сердечных заболеваний", согласно недавнему исследованию, опубликованному Американской кардиологической ассоциацией.

Случаи диабета и гипертонии также чаще встречаются у детей, больных раком. Лечение рака также может снизить фертильность в будущем.

Заболевание раком в более молодом возрасте также влияет на их способность быть продуктивными на работе и в школе и может стать большим финансовым бременем, поскольку молодые люди чаще, чем пациенты старшего возраста, не имеют медицинской страховки или сталкиваются с перебоями в страховании.

Заболевание в раннем возрасте может увеличить риск развития рака. Например, некоторые вирусы вызывают генетические изменения в клетках, которые в дальнейшем могут способствовать развитию рака.

Рекомендуемая вакцина против ВПЧ и прививки от гепатита помогают бороться с будущими случаями рака шейки матки и печени соответственно.

Большинство случаев рака у людей младше 30 лет "кажется спонтанным", а не наследственным или экологическим, как написала группа экспертов по детскому раку в "Онкологе" в 2006 году.

Рак груди

"Оказывается, жировая ткань - очень активный орган, который играет очень важную роль в хранении и высвобождении энергии", - сказал онколог Нил Айенгар из Мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга. "Когда жировая ткань становится дисфункциональной в условиях ожирения, в условиях гипер-ожирения (это высокий уровень жира у человека с нормальным весом), тогда эта жировая ткань созревает для развития рака".

Айенгар предупредил, что даже женщины, которые поддерживают здоровый вес, могут подвергаться большему риску развития рака груди, чем их сверстники, если у них высокий процент жира в организме, предполагая, что все неправильное питание может способствовать риску рака, независимо от того, насколько худой или полный человек может быть.

"60 лет и старше по-прежнему являются наиболее распространенной возрастной группой, у которой диагностируется рак груди, но заболеваемость медленно снижается", - сказал Айенгар. "Вызывает тревогу то, что когда вы начинаете смотреть на женщин в возрастной группе от 30 до 34 и от 20 до 29 лет, в то время как уровень заболеваемости раком груди самый низкий в этой возрастной группе, заболеваемость растет".

В презентациях на встрече Американской ассоциации исследований рака в 2020 году рак груди и колоректальный рак были названы "наиболее быстро растущими видами рака среди молодого населения", причем рак груди является наиболее частой причиной рака у женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Некоторые исследователи предположили, что повышение возраста родов может иметь значение из-за того, как молочная железа в послеродовой период может влиять на образование опухоли и метастазирование.

Также существует расовое неравенство в отношении рака груди.

Хотя показатели среди молодых белых и чернокожих женщин в США все еще остаются относительно стабильными, общенациональное исследование, в ходе которого было изучено более 14 миллионов случаев рака с 1995 по 2014 год, показало, что число диагнозов рака груди у молодых азиатских и азиатско-американских женщин может резко увеличиваться. Однако другие исследователи отметили, что это верно для разных поколений американских женщин азиатского происхождения. Ученые до сих пор не уверены, почему это происходит.

Колоректальный рак

Раннее начало колоректального рака значительно увеличивается среди людей в возрасте 30 лет и моложе во многих странах мира, включая США, Великобританию, Австралию, Францию, Ирландию, Германию и по крайней мере восемь других европейских стран.

С 2005 по 2014 год количество случаев рака толстой кишки у людей в возрасте 30 лет в Великобритании увеличивалось в среднем до 7,3% ежегодно.

"Знать симптомы важно, обследования важно, но самое главное - понимать, что это действительно может произойти в любом возрасте", - сказала ранее Insider Шеннон Костелло, мама, у которой в 29 лет диагностировали рак толстой кишки.

Рак эндометрия

Рак эндометрия также растет среди людей в возрасте от 25 до 49 лет.

Исследование, опубликованное в Lancet в феврале 2019 года, указывает на тревожный рост заболеваемости раком матки с 1995 по 2014 год и предполагает, что "избыточная масса тела может составлять до 60% всех случаев рака эндометрия" у людей старше 30 лет.

Рак желчного

Число случаев рака желчного пузыря также растет. То же исследование Lancet показало, что избыточная масса тела может способствовать 36% случаев рака желчного пузыря у людей старше 30 лет.

"Мы просто слишком много едим", - сказал Гоэль. Другие исследователи рака также изучают, как ограничение калорий и прерывистое голодание могут быть полезны для нашего здоровья в долгосрочной перспективе.

Рак почек

В США заболеваемость раком почек у людей в возрасте от 25 до 29 лет также увеличивалась на 6,2% (в среднем) ежегодно в период с 1995 по 2014 год.

Рак почки - еще один вид рака, связанный с ожирением.

Рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы растет в мире, и некоторые из самых заметных приростов наблюдаются у людей в возрасте от 25 до 29 лет.

С 1995 по 2014 год заболеваемость раком поджелудочной железы увеличилась в среднем на 4,3% среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет.

Диабет 2 типа подвергает людей более высокому риску развития этого вида рака.

"Здесь что-то происходит", - сказал доктор Айенгар. "Была выдвинута гипотеза, что в Восточной Азии, по мере того как западная диета становится все более распространенной, это может способствовать изменению картины проявления различных видов рака, связанных с ожирением".

Миелома

Множественная миелома, рак плазматических клеток, поражающий иммунную систему, - еще одно связанное с ожирением заболевание, которое становится все более распространенным в США.

"Хотя абсолютный риск развития этих видов рака у молодых людей невелик, эти результаты имеют важное значение для общественного здравоохранения", - сказал эпидемиолог рака Американского онкологического общества Ахмедин Джемал, когда его исследование было опубликовано, и предполагало, что количество раковых заболеваний, связанных с ожирением, растет среди молодых людей во всем мире.