Названы 14 незаметных признаков того, что у вас рак

Лечение лучше всего работает при раннем обнаружении болезни / Tomocentr

По данным Американского онкологического общества или ACS, рак может возникнуть в любом месте тела и вызвать "почти любой" симптом. Иногда эти симптомы невозможно игнорировать. Но иногда они расплывчаты, и их слишком легко игнорировать или полностью пропустить.

Но замечать симптомы рака важно, так как лечение лучше всего работает при раннем обнаружении болезни. Итак, Insider спросил двух врачей - доктора Иоана Бонта, онколога из онкологических центров Америки, и доктора Марлин Мейерс, онколога молочной железы в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, - о симптомах рака, которые вы могли пропустить.

Оба подчеркнули, что даже если вы заметили возможный признак рака, не стоит паниковать. Многие симптомы, которые иногда указывают на рак, чаще всего вызваны чем-то совершенно доброкачественным.

"Если симптомы не мешают вашей повседневной жизни или не опасны для жизни, главное - следить за ними какое-то время и смотреть, исчезнут ли они, потому что для большинства людей это произойдет", - сказал Мейерс. Ее практическое правило: если новый симптом не исчезнет примерно через две недели, это хорошее время, чтобы позвонить своему врачу.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим - симптомы могут сильно различаться в зависимости от типа рака, его размера и местоположения в организме, но это хорошее начало. Вот 14 возможных симптомов, на которые следует обратить внимание.

Усталость

И Бонта, и Мейерс указали усталость - усталость, которая не проходит после отдыха - как симптом рака, который легко пропустить.

Это может включать бессонницу (чувство усталости, но неспособность заснуть), сон больше обычного, который не приносит отдыха, или общее чувство вялости или недостатка энергии.

"Когда вы чувствуете усталость, я рекомендую провести небольшой анализ", - сказал Бонта. Этому может быть любое простое объяснение - возможно, вы плохо спите или недавно начали принимать новое лекарство.

"Но если все остальное в порядке и это новый симптом для вас, тогда я бы побеспокоился об этом", - сказал Бонта.

Родинки

Одна вещь, которую часто упускают из виду, - это рак кожи и поражения кожи, - сказал Мейерс. - Рак кожи не обязательно выглядит уродливым и пугающим. Иногда они могут выглядеть как маленькие приподнятые розовые наросты ".

Она добавила, что меланомы - самый смертельный тип рака кожи - не обязательно пигментированы. Они также могут возникать в необычных местах на теле, в том числе под ногтями на руках и ногах.

"В случае рака кожи мы должны знать свою кожу и посмотреть, есть ли какие-либо изменения", - добавил Бонта. Вот простое руководство по проверке кожи от Американского онкологического общества.

Рана, которая не заживает, является еще одним потенциальным признаком рака кожи, как ранее объясняла Insider дерматолог доктор Эллисон Артур.

"Обычная история, которую мои пациенты рассказывают мне: "У меня эта язва, я думала, что это прыщ, она кровоточила, а потом я думала, что она проходит, но потом снова пошла кровь", - сказала она.

Быстрое насыщение

Рак яичников трудно обнаружить на ранних стадиях. По словам Бонта, одним из возможных симптомов может быть раннее насыщение. Это когда вы чувствуете сытость после того, как съели небольшое количество еды.

Отсутствие аппетита

Мейерс сказал, что плохой аппетит иногда может быть признаком рака. По данным Центров лечения рака Америки, он может сигнализировать о раке толстой кишки, раке яичников, раке желудка или поджелудочной железы или даже раке легких.

Это может быть связано с другими симптомами, такими как боль, из-за которой трудно есть. Но рак также выделяет в организм химические вещества, которые могут нарушить метаболизм.

Потеря веса

Бонта сказал, что необъяснимая потеря веса может быть симптомом рака. Если вы сбросили 5 кг или более без попытки, стоит позвонить своему врачу.

ACS сообщает, что необъяснимая потеря веса чаще всего происходит при раке поджелудочной железы, желудка, пищевода и легких.

Уплотнения

Согласно новой британской кампании под названием "Сделать рак крови видимым", это также может быть симптомом нескольких типов рака крови, которые трудно обнаружить.

По данным ACS, уплотнения являются наиболее частым признаком рака груди. Но это не единственный знак.

Кожные изменения на груди, включая сыпь, раздражение, ямочки, чешуйчатые, красные или утолщенные соски, также могут указывать на рак.

"Грудь - необычное место для появления сыпи", - сказал Бонта. "Я бы изучил это".

Вздутие

По словам Бонта, люди с раком яичников также могут испытывать вздутие живота.

"Если женщина сообщает о боли в области таза или живота, увеличении размера живота, вздутии живота, затрудненном приеме пищи или быстром чувстве сытости - и если симптомы появились впервые в течение последнего года, и если они возникают более 12 раз в месяц - это красный флаг. "

Температура

Бонта сказал, что лихорадка иногда бывает признаком рака. Чаще всего это признак того, что рак распространился на другую часть тела. Но согласно ACS, это может быть ранним признаком лейкемии или лимфомы рака крови.

Температура выше 38 градусов вызывает беспокойство, особенно если она сохраняется более 24 часов или сопровождается дрожью или ознобом.

Температура выше 38 градусов вызывает беспокойство, особенно если она сохраняется более 24 часов/ Kubnews

Чрезмерное потоотделение

Чрезмерное потоотделение после отхода ко сну может быть признаком того, что с вашим здоровьем что-то не так, особенно если погода этого не требует.

Ночная потливость может указывать на лимфому, рак иммунной системы. Однако обычно это сопровождается другими симптомами из этого списка, такими как жар, усталость и потеря веса.

Постоянная охриплость голоса или кашель

Множество обычных доброкачественных заболеваний могут вызывать кашель или охриплость голоса, от аллергии до респираторных инфекций.

Но если вы потеряете голос более чем на три-четыре недели, это может быть ранним признаком рака горла, согласно данным Cancer Research UK. Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают одышку и затрудненное глотание.

Боль

Любая боль, которая не соответствует вашей активности, - это красный флаг", - сказала Бонта. "Если я сегодня пойду в спортзал и потяну мышцу, у меня будет причина для боли. Но если у меня болит нога, я не помню, как травмировал ногу, она не проходит, и через три дня мне все равно нужно принимать обезболивающее, это проблема".

Согласно ACS, необъяснимая боль может быть ранним признаком различных видов рака в зависимости от того, где она находится в организме. Постоянная неизлечимая головная боль может быть признаком рака мозга. Боль в спине может указывать на рак толстой кишки, рак прямой кишки или рак яичников. Общая боль без очевидной причины иногда является симптомом рака костей или рака яичек.

Анемия

Людям с анемией не хватает здоровых нормальных красных кровяных телец. Железодефицитная анемия - наиболее распространенный тип, по данным клиники Мэйо, - может возникать из-за кровопотери.

Бонта сказал, что некоторые виды железодефицитной анемии легко объяснимы - например, это может случиться с женщинами с обильными менструациями. Но необъяснимая железодефицитная анемия может быть "красным флагом" для рака толстой или прямой кишки, добавила она.

ACS объясняет, что некоторые виды колоректального рака, как их часто называют, могут кровоточить в кишечнике. Со временем такая потеря крови может привести к анемии, и кровь не всегда может быть видна или заметна в стуле. Фактически, ACS утверждает, что анализ крови, который показывает низкое количество эритроцитов, иногда является первым признаком колоректального рака.

Изменения кала

Изменения дефекации или мочи могут быть признаками нескольких видов рака.

Кровь в стуле никогда не является хорошим признаком, особенно если нет очевидной причины. Это означает рак желудка или колоректальный рак. ACS объясняет, что другие изменения в дефекации, такие как диарея или запор, длящиеся более нескольких дней, также могут быть признаками колоректального рака.

Бонта сказал, что у мужчин такие симптомы, как кровь в моче, потребность в частом мочеиспускании по ночам, внезапные позывы к мочеиспусканию или слабая струя мочи, могут указывать на рак простаты.

Согласно ACS, у женщин учащенное мочеиспускание и позывы к мочеиспусканию могут быть признаком рака яичников.

ACS утверждает, что у всех людей определенные изменения в моче также могут быть симптомами рака почек и мочевого пузыря. Поэтому стоит быть начеку и замечать, когда в ваших обычных привычках в ванной комнате происходят долгосрочные изменения.

Желтуха

По данным Американского онкологического общества, желтуха - или пожелтение кожи или глаз - чаще всего является первым признаком рака поджелудочной железы.

Пожелтение кожи вызвано накоплением билирубина, который вырабатывается в печени и обычно попадает в кишечник из поджелудочной железы через общий желчный проток, где он помогает расщеплять жиры во время пищеварения.

Рак поджелудочной железы может повредить общий желчный проток и вызвать накопление билирубина в кровотоке, что приведет к его пожелтению. Рак печени также может вызвать желтуху.

Темная моча, светлый стул и кожный зуд - это другие симптомы желтухи, на которые следует обращать внимание, помимо пожелтения кожи.