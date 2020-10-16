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Названы 2 безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта

16 октября 2020, 20:21

Своевременная реакция снижает количество повреждений сердечной мышцы.

Сердце, лечение
Своевременная реакция снижает количество повреждений сердечной мышцы. / eluniverso.com

Сердечные приступы случаются, когда артерия, снабжающая ваше сердце кровью и кислородом, блокируется. Закупорку обычно связывают с холестерином - жирным веществом, содержащимся в крови, которое закупоривает артерии. Своевременная реакция снижает количество повреждений сердечной мышцы.

Поэтому, чтобы повысить ваши шансы на выживание, важно учитывать предупреждающие знаки, связанные с сердечным приступом.

К сожалению, недостаточная осведомленность о предупреждающих знаках часто снижает скорость отклика, подвергая опасности жизни многих людей.

Большинство людей связывают сердечные приступы с болью в груди, которая распространяется на челюсть, шею, руки (обычно на левую руку), плечи, спину или живот.

Фактически, можно испытать более тонкие симптомы, которые не проявляются в случае сердечного приступа.

"У двух из трех человек есть такие симптомы, как одышка и усталость в течение нескольких дней или даже недель до сердечного приступа", - объясняет Бупа.

К другим менее известным признакам относятся:

  • Чувство потливости или головокружения
  • Чувство тошноты или рвоты

"Иногда у вас может не быть никаких очевидных симптомов, особенно если вы пожилой человек или страдаете диабетом", - говорит Бупа.

В нем объясняется, что у вас с большей вероятностью будут эти другие симптомы, чем типичная боль в груди в центре, если вы женщина.

"Первое, что вы должны сделать, это немедленно вызвать скорую помощь", - советует British Heart Foundation (BHF).

Не волнуйтесь, если вы не совсем уверены, являются ли ваши симптомы сердечным приступом, как объясняет BHF, очень важно, чтобы вы обратились за медицинской помощью как можно быстрее.

Далее вам следует:

  • Сесть и отдохнуть
  • Принять 300 мг аспирина, если он у вас под рукой
  • Сохранять спокойствие и ждать медработников

"Если вы встречаетесь с кем-то, у кого симптомы сердечного приступа, но он откладывает или отказывается вызывать скорую помощь, очень важно, чтобы вы вызвали ее", - добавляет BHF.

Как предотвратить сердечный приступ

Изменение образа жизни - самый эффективный способ предотвратить сердечный приступ (или повторный сердечный приступ).

Одна из наиболее важных профилактических мер - по возможности избегать продуктов с высоким содержанием жира.

"Продолжение употребления продуктов с высоким содержанием жиров приведет к увеличению количества жировых бляшек в ваших артериях", - предупреждает NHS.

Вы должны особенно избегать продуктов, содержащих высокий уровень насыщенных жиров, так как они повышают уровень холестерина ЛПНП в крови, утверждает здоровый организм.

Холестерин ЛПНП - самая вредная форма холестерина, потому что он прилипает к внутренней стороне стенок артерий.

К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся пироги, жареные продукты, колбасы и жирные куски мяса.

Вместо этого вам следует стремиться придерживаться средиземноморской диеты - это означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.

"Такой стиль питания может сыграть большую роль в предотвращении сердечных заболеваний и инсульта и в снижении таких факторов риска, как ожирение, диабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление", - говорит Американская кардиологическая ассоциация.

здоровье сердце
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