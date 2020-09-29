Названы 5 диет, которые "одобряет" наука

Вот 5 здоровых диет, эффективность которых научно доказана. / Pixabay

Хотя вам могут подойти многие диеты, главное - найти ту, которая вам нравится и которой вы сможете придерживаться в долгосрочной перспективе.

Вот 5 здоровых диет, эффективность которых научно доказана.

1. Низкоуглеводная диета из цельных продуктов

Низкоуглеводная диета из цельных продуктов идеально подходит для людей, которым необходимо похудеть, улучшить здоровье и снизить риск заболеваний.

Она гибкая, позволяет точно регулировать потребление углеводов в зависимости от ваших целей.

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Эта диета богата овощами, мясом, рыбой, яйцами, фруктами, орехами и жирами, но там мало крахмала, сахара и обработанных продуктов.

2. Средиземноморская диета

Средиземноморская диета - отличная диета, которая была тщательно изучена. Она особенно эффективна для профилактики сердечных заболеваний.

Она содержит продукты, которые обычно ели в Средиземноморском регионе в 20 веке и ранее.

Таким образом, она включает в себя множество овощей, фруктов, рыбы, птицы, цельного зерна, бобовых, молочных продуктов и оливкового масла первого холодного отжима.

3. Палеодиета

Палеодиета - очень популярная диета, которая эффективна для похудения и общего улучшения здоровья. В настоящее время это самая популярная диета в мире.

Она сосредоточена на необработанных продуктах питания, которые, как считается, напоминают те, которые были доступны некоторым палеолитическим предкам человечества.

4. Веганская диета

В последнее десятилетие веганская диета становится все более популярной. Это связано с рядом преимуществ для здоровья, включая потерю веса, улучшение здоровья сердца и лучший контроль уровня сахара в крови.

Диета основана исключительно на растительной пище и исключает все продукты животного происхождения.

5. Безглютеновая диета

Безглютеновая диета необходима людям с непереносимостью глютена, белка, который содержится в пшенице, ржи и ячмене.

Для оптимального здоровья вам следует сосредоточиться на цельных продуктах, которые не содержат глютена. Фаст-фуд без глютена остается фаст-фудом.

Итоги

Существует так много диет, что просто найти хотя бы одну из них может показаться непосильной задачей.

Однако важно отметить, что одни схемы питания имеют более научное обоснование, чем другие. Если вы хотите похудеть или просто улучшить общее состояние здоровья, постарайтесь найти диеты, подтвержденные исследованиями.

Перечисленные выше пять примеров - хорошие отправные точки для начала.