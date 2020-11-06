Названы 5 признаков того, что ваши тренировки стали слишком легкими

Однако существует такое понятие как адаптация. / woman.rambler.ru

Вы уже какое-то время регулярно ходите в тренажерный зал, на беговую дорожку или на суперпопулярные фитнес-классы. Поначалу каждая тренировка представляла собой огромную проблему: вам было трудно выполнять повторения. Вы молились богам фитнеса, чтобы ускорить время, чтобы вам не пришлось бегать по беговой дорожке ни на секунду больше.

Однако существует такое понятие как адаптация. И теперь, когда ваше тело привыкло к тренировкам, есть вероятность, что вам стало заниматься слишком легко. Вот пять подсказок, подтверждающих, что ваш распорядок упражнений нуждается в пересмотре.

Вы делаете несколько тренировок в день

Если у вас есть энергия, чтобы пробежать 10 км, вращаться, работать с отягощениями, а затем посещать бикрам-йогу, вы можете переоценить усилия и уровни напряжений, которые вы вкладываете в каждую тренировку. Кроме того, несколько ежедневных сеансов потоотделения без надлежащего восстановления могут подвергнуть вас риску травмы. Теперь, если по какой-то причине одной тренировки недостаточно, удвойте те, которые дополняют друг друга. Например, сочетайте высокоинтенсивную интервальную тренировку (например, 10-минутную HIIT-тренировку) с последовательностью занятий йогой.

Вы не можете вспомнить, когда в последний раз вы запыхались

Конечно, уровень выносливости у всех разный, но тяжелое дыхание или задержка дыхания на короткий период времени - хороший показатель того, что вы действительно работаете. Другой: тест разговора (или пения). Если вы тренируетесь с достаточно высокой интенсивностью, у вас не должно быть возможности вести комфортный запев (или произносить текст вашей любимой песни).

Вы всегда тренируетесь с одинаковой интенсивностью

Поскольку ваше тело постоянно приспосабливается к вашему распорядку дня, ему не будет достаточно сложно, если вы будете делать одно и то же снова и снова снова. Это также может объяснить, почему вы перестали замечать физические изменения. Попробуйте погрузиться в зону анаэробных упражнений / максимальных усилий. Тренировки, которые могут вам помочь (такие как беговая дорожка HITT и плиометрические упражнения для сжигания жира), длятся не так долго, но вы устаете быстрее, потому что ваша сердечно-сосудистая система не может снабжать мышцы достаточным количеством кислорода для выработки вами энергии.

Ваше окружение стало отвлекать

Если вы тратите больше времени на выбор плейлиста, поиск идеального ракурса для потного селфи или просмотра каналов на телевизоре вашего устройства, а не на увеличение пульса, вам нужно кое-что пересмотреть. Теперь нет ничего плохого в том, чтобы изменить плейлист в соответствии с вашим настроением или сохранить воспоминания о моменте, но если вы больше сосредоточены на том, чтобы идти в ногу с фитнес-няшками, пора как можно скорее переориентироваться.

Вы больше не чувствуете себя удовлетворенным после тренировки

Независимо от стиля тренировок, когда вы назначаете время на тренировке, вы должны испытывать чувство выполненного долга, будь то из-за того, что вы смогли удерживать каждую позу на уроке йоги или потому, что вы, наконец, сбросили 0,5 кг. Когда это чувство исчезнет, ​​попробуйте надавить еще сильнее и усилить нагрузку.