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Названы 7 способов сделать прическу "там": от худших к лучшим

6 октября 2020, 20:45

Насколько рискованно ухаживать за лобковыми волосами?

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Насколько рискованно ухаживать за лобковыми волосами?/Pixabay

Некоторые женщины любят отрастить кустарник. Другие неукоснительно удаляют лобковые волосы, чтобы оставаться там совершенно голыми. Большинство из нас находится где-то посередине: в одном исследовании более 75% опрошенных сообщили, что ухаживают за своей лобковой зоной. К сожалению, более четверти этого большинства также заявили, что получили травмы, в результате чего получили порезы, ожоги или высыпания.

Насколько рискованно ухаживать за лобковыми волосами? "В целом, чем тщательнее техника, тем выше риск травм", - говорит Кэтрин Уайт, доктор медицинских наук, акушер из Медицинской школы Бостонского университета. "Стрижка будет менее рискованной, чем бритье, а бритье менее рискованно, чем восковая эпиляция", - объясняет она.

По словам доктора Уайта, каждый метод удаления волос имеет свои особенности с точки зрения здоровья и безопасности. Прежде чем взять горячий воск или бритву, запомните следующее: лобковые волосы существуют не просто так. "Когда-то все наши тела были покрыты волосами, и теперь это одно из немногих мест, где остаются волосы", - говорит доктор Уайт. "Само собой разумеется, что у эволюции был план для этих волос", - добавляет он.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, что это за план. Некоторые считают, что это просто дополнительная амортизация для полового акта, в то время как другие говорят, что ароматы лобковых волос делают нас более привлекательными для наших партнеров, отмечает доктор Уайт. Какой бы ни была причина, если вы ухаживаете за своими волосами, то вот самые безопасные и самые опасные способы.

Стрижка

Когда дело доходит до эпиляции на лобке, самым безопасным вариантом является стрижка ножницами. Этот метод не избавит вас от всех прядей, но он может помочь навести порядок ниже пояса, если вы чувствуете, что все пошло не так.

"Единственный риск, который я вижу, - это если вы используете ножницы, чтобы подстричь прядь волос, особенно посередине, и наклоняете кончики к телу, не используя зеркало", - говорит доктор Уайт. "Вам врядли захочется зацепиться за половые губы или клитор, поэтому убедитесь, что вы всегда можете видеть кончики ножниц".

Выщипывание

Это занимает много времени и может быть болезненным, но выщипывание лобка - это безопасный способ избавиться от локонов вдоль линии бикини. По словам доктора Уайта, этот метод выщипывает волосы у корня, не раздражая кожу (как при использовании воска или средства для депиляции). Если вы тот, кто хочет удалить волоски вдоль линии бикини, выщипывайте всего несколько фолликулов каждый день, чтобы распределить работу и боль.

Применение крема для удаления лобковых волос

Если вы предпочитаете естественный уход за кожей, крем для химической эпиляции, вероятно, не для вас. Тем не менее, доктор Уайт помещает средства для удаления волос, которые растворяют волосы на поверхности кожи, в более безопасную часть спектра удаления волос.

"Как и любой другой крем, который вы покупаете от прыщей или чего-то еще, вам нужно провести выборочный тест, чтобы убедиться, что ваша кожа не вызывает на него неблагоприятных реакций", - говорит он. "Учитывая это, если вы будете осторожны и будете наносить его на линию бикини, это хороший вариант".

Лазерная эпиляция лобка

Ищете что-то более долговечное? Лазерная эпиляция может быть лучшим решением. Преобразуя световую энергию в тепло, лазерное лечение повреждает волосяной фолликул под кожей, препятствуя возобновлению роста, говорит клиника Мэйо. Лучше всего она работает с темными волосами и светлой кожей, потому что лазерный луч нацелен на темный пигмент. Мэйо добавляет, что наиболее частыми побочными эффектами являются раздражение кожи и изменение пигментации кожи (потемнение или осветление). Что касается его профиля безопасности, он не уступает средствам для удаления волос и электролизу, отмечает доктор Уайт.

По данным клиники Мэйо, это обязательство, обычно требующее от двух до шести процедур. Некоторым людям может потребоваться от шести до восьми сеансов, говорит Хойек.

Электролиз

Это может быть утомительно, но электролиз считается единственным способом удаления волос навсегда. Для людей с седыми или светлыми лобковыми волосами это отличная альтернатива лазерной терапии для достижения безволосого вида или борьбы с надоедливыми вросшими лобковыми волосами.

Согласно обзору, опубликованному в Journal of Cosmetic Dermatology, тепло или химическая энергия (или их смесь) доставляются через тонкую иглу, вставленную в каждый волосяной фолликул. Хотя во время или после лечения у вас может появиться легкое покраснение кожи, это временно; в целом процедура очень безопасна, отмечает клиника Кливленда. Может потребоваться несколько процедур.

Бритье

В душе легко взять бритву и немного "подравнять" весь газон. Но у бритья есть свои недостатки. "Каждый раз, когда кожа поцарапана или порезана, существует риск заражения", - говорит доктор Уайт. "Бактерии покрывают всю нашу кожу, и наши гениталии ничем не отличаются, поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы снизить риск повреждения кожи во время бритья и потенциального заражения". Не говоря уже о вросших волосах и ожогах от бритвы.

Один из лучших способов: никогда не бриться по сухому. "Всегда используйте гель для бритья, крем или даже просто жидкое мыло", - советует доктор Уайт. "Все, что заставляет лезвие плавно перемещаться по коже, будет безопаснее".

Также важно менять бритву чаще. Большинство людей думают, что новая бритва с большей вероятностью порежет их, потому что лезвие острее, но все наоборот, говорит доктор Уайт. "У старых лезвий есть зазубрины и шероховатая поверхность, которые с большей вероятностью зацепят кожу во время бритья, поэтому новое лезвие на самом деле безопаснее".

Да, и не брейтесь там, где не видно. "Я не думаю, что есть какой-либо способ безопасно побрить ягодицы", - добавляет Уайт.

Восковая эпиляция

Восковая депиляция означает, что волосы не будут расти снова в течение нескольких недель, что очень удобно. Но будьте осторожны с восками: этот метод сопряжен с множеством рисков, особенно если вы делаете его в салоне красоты или спа.

"Первое связано с чистотой используемого воска", - говорит доктор Уайт. "Вы хотите убедиться, что они используют воск, который открывается только для вас и который больше не использовался". Вопреки распространенному мнению, воск недостаточно горячий, чтобы убить вредных насекомых.

Кроме того, даже самый чистый воск может вызвать повреждение кожи, в том числе ожоги (особенно если вы сделаете это самостоятельно и случайно перегреете воск) и фолликулит - инфекция волосяных фолликулов, которая вызывает сильные красные шишки. Воск вырывает волосы у корня, открывая фолликулы и потенциально провоцируя инфекцию. Если вы знаете, что у вас чувствительная кожа, подумайте о выборе другого способа удаления волос.

волосы здоровье
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