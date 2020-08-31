Названы мифы о диетах, жертвами которых становятся все

Кардиоупражнения замедляют ваш метаболизм. / 1zoom.ru

"Если вас заставили поверить, что завтрак - это самая важная еда дня, тогда вы, возможно, стали жертвой одного из многих мифов о диете", - говорит профессор Тим Спектор.

Эксперт по питанию, который является эпидемиологом Королевского колледжа и специалистом по микробиому (здоровью кишечника) и диете, раскрыл множество лживых фактов, связанных с диетой, сообщает The Daily Mail.

Он поделился серией "основных истин", лежащих в основе мифов о диете, показывая, почему контроль калорий не работает и почему упражнения не являются ключом к похудению.

Почему завтрак не является самой важной едой дня?

Профессор Спектор сказал: "Я люблю завтрак, но у многих от него действительно прибавляется вес. Производители завтраков рассказали нам миф о том, что завтрак - это самая важная еда дня за последние сто лет. Однако это просто неправда. И исследования показали, что если у вас такое же количество еды, но оно укладывается в два приема пищи вместо трех, большинству людей на самом деле станет лучше, они станут здоровее и немного похудеют".

Британский эксперт по питанию добавляет, что отдых кишечника с помощью техники, называемой "ограниченное время еды", может привести к оздоровлению кишечника и общему улучшению здоровья.

Он добавляет: "Это (ограниченное по времени питание) можно делать каждый день или даже один раз в неделю - неплохо не есть в течение 14 часов, чтобы кишечник и кишечные микробы могли отдохнуть на ночь.

"Это означает, что мы не должны есть все время, и, очевидно, это идет вразрез с тем, чего хотят от нас продовольственные компании - они хотят, чтобы мы ели все время. Но научные данные показывают, что нам следует сократить время приема пищи, поэтому начинать позже и заканчивать раньше - отличное решение", - говорит он.

Научные данные показывают, что нам следует сократить время приема пищи, / 1zoom.ru

Почему подсчет калорий не работает?

С этикетками на продуктах питания, показывающими количество калорий с точностью до 20 процентов, и ресторанами, показывающими меню с подсчетом калорий для блюд, которые на самом деле могут составлять на 50 процентов больше или меньше калорий, чем заявлено, профессор Спектор сказал, что неудивительно, что подсчет калорий не работает.

"Это самая большая перепродажа калорий в истории. Диета с контролируемым потреблением калорий никогда не работала долго, вы не можете ее точно измерить. Количество калорий не равно количеству калорий, и все, что вы едите, зависит от того, как вы готовите", - говорит он.

На вопрос, почему люди худеют при ограничении калорий, профессор Спектор ответил: "Да, очевидно, мы знаем, что если вы голодаете, у вас нет калорий, поэтому вы теряете вес, но идея о том, что вы можете точно измерить его - это неправда.

"Причина, по которой это не работает, заключается в том, что их очень трудно сосчитать, и у всех разные требования", - добавляет он.

Специалист также считает, что ограничения на потребление калорий для мужчин и женщин неверны: "Идея о том, что у женщин всего 2000 калорий, - полная чушь, потому что наши недавние исследования показали, что все люди разные. Каждый человек уникален в том, сколько калорий ему нужно и сколько калорий они сжигают. Так что идея руководства, которая подходит всем, тоже нонсенс", - говорит он.

Чипсы - это больше калорий чем шпинат. Но основывать свой выбор на калорийности продуктов, а не на качестве и ингредиентах, в основном бессмысленно.

"Мы одержимы тем, чтобы смотреть на этикетки с низкокалорийными продуктами с низким содержанием жира и сахара. Мы должны забыть обо всем этом и начать правильно питаться. И если мы это сделаем, тогда мы все сможем стать намного здоровее и похудеть", - полагает профессор.

Почему нынешние поколения толще, чем когда-либо?

"Я думаю, что это культура перекусов", - сообщает он.

Почему для похудения не так полезны упражнения?

Большинство людей считают, что для похудения необходимо также расходовать калории с помощью упражнений. По словам профессора Спектора, кардиоупражнения замедляют ваш метаболизм, а это означает, что вы с большей вероятностью схватитесь за печенье.

Он заявил: "Я верю, что упражнения полезны для вас и снижают риск многих заболеваний, но то, что они не делают для 90 процентов людей, - это заставляет их терять любой вес, потому что они просто изменяют ваш уровень метаболизма так, чтобы замедлить его".

"Таким образом, вы можете сжечь немного калорий, занимаясь спортом, но после этого ваше тело восстановится. Опять же, и ваше тело в основном замедлилось до такой степени, что, просто выпив печенье с чаем, вы, вероятно, избавитесь от пользы всех проделанных упражнений", - говорит он.

На вопрос, почему большинство советов по здоровью, похоже, предполагает обратное, что упражнения ускоряют ваш метаболизм и даже помогают сжигать жир, когда вы отдыхаете, профессор сказал, что это "заблуждение".

"Реальность такова, что эти часы, которые показывают, сколько калорий вы сожгли и, следовательно, можете пойти и съесть пончик, - неправильные", - сказал он.

"Каждый сжигает калории с разной скоростью. Я не говорю, что никто не будет худеть во время тренировок, я просто говорю, что мы не должны использовать эти средние цифры, так как многим людям станет хуже", - отмечает он.

Он заключил: "Единственный способ действительно похудеть - это сосредоточиться на еде, диете и времени приема пищи и не зависеть от упражнений, хотя упражнения для нас очень полезны".