Названы опасные части курицы: что нельзя есть

Гузку, легкие, голову и кожу курицы лучше не есть, выяснили журналисты / УНИАН

Не все части тушки курицы стоит употреблять в пищу. Употребление некоторых частей тушки этой птицы даже после термической отработки может ударить по организму.

На поверхности кожи, на гузке и в легких могут находиться паразиты и бактерии, предупреждает sohu.com.

По данным портала, также не стоит есть куриные головы, поскольку в них могут накапливаться вещества, которые вредят здоровью человека.

В материале отмечается, что паразиты и бактерии, которые живут в куриных легких, устойчивы к высоким температурам и могут спровоцировать у человека недомогание.