Названы опасные части курицы: что нельзя есть

Некоторая курятина заражена паразитами, узнали журналисты.
Не все части тушки курицы стоит употреблять в пищу. Употребление некоторых частей тушки этой птицы даже после термической отработки может ударить по организму.
На поверхности кожи, на гузке и в легких могут находиться паразиты и бактерии, предупреждает sohu.com.
По данным портала, также не стоит есть куриные головы, поскольку в них могут накапливаться вещества, которые вредят здоровью человека.
В материале отмечается, что паразиты и бактерии, которые живут в куриных легких, устойчивы к высоким температурам и могут спровоцировать у человека недомогание.
- Ранее СМИ писали, что курятина может вредить организму человека, если птицу пичкали антибиотиками и гормонами роста.
- Эксперты предупреждали, что напичканное препаратами куриное мясо может "бить" по печени и влиять на гормональный фон человека.
Автор: Екатерина Присяжнюк