Названы признаки здоровой спермы: топ-7 показателей

Чтобы изменить качество вашей спермы, не требуется вечность. / Naked Science

Вы не можете сказать, здорова ли ваша сперма, просто взглянув на нее. Вам нужно будет записаться на прием к врачу, чтобы узнать наверняка. Но то, что вы можете сделать, пока не наступит этот визит, - это взглянуть на свой образ жизни, потому что чем вы здоровее, тем здоровее будет сперма.

Чтобы изменить качество вашей спермы, не требуется вечность. Некоторые врачи говорят, что изменение образа жизни может изменить качество спермы в течение трех месяцев. Вот научные признаки, указывающие на то, что у вас сильная сперма, сообщает Men`s Health.

Талия

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что у мужчин с окружностью талии 100 cм и более концентрация сперматозоидов и количество нормально движущихся сперматозоидов ниже, чем у мужчин с более узкой талией.

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Исследователи не совсем уверены, почему "спасательный круг" вреден для ваших "пловцов". Но они считают, что слишком большой вес, особенно в районе живота, может помешать выработке половых гормонов, а также выработке и развитию спермы.

Вы не похожи на знаменитость

Испанские и финские исследователи недавно обнаружили, что мужчины, чьи лица считались мужественными, как правило, имели качество спермы хуже, чем у парней с более женственным лицом.

Одна из возможных причин: теоретическое объяснение под названием "гипотеза компромисса". Проще говоря, у мужчин есть фиксированное количество энергии, которое можно направить на репродуктивные ресурсы. И эта энергия должна быть распределена по ряду различных компонентов.

"Таким образом, если мужчина потребляет больше ресурсов на производство спермы, у него может быть меньше ресурсов для развития привлекательных вторичных половых черт, таких как мужественность лица", - говорит автор исследования Юкка Кекяляйнен, доктор философии.

Вы человек-рыба

Поспешно подумайте о своем любимом протеине: коричневый, соленый или обработанный? Если это так, то, возможно, расплачивается ваша сперма.

Исследователи Гарвардского университета обнаружили, что у мужчин, которые ели больше всего обработанного мяса, количество сперматозоидов нормальной формы было значительно ниже, чем у тех, кто ел меньше всего.

С другой стороны, рыба имела защитный эффект. У мужчин, которые ели больше всего рыбы, особенно лосося и тунца, концентрация сперматозоидов на 65 процентов выше, чем у тех, кто ел меньше всего.

Ученые считают, что в рыбе есть омега-3 жирные кислоты, поскольку длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты играют роль в производстве спермы. Так что, если вы хотите укрепить своих сперматозоидов, замените пепперони на анчоусы.

Трусы

Трусы могут задушить вашу сперму.

Исследование 2012 года, проведенное в Великобритании, показало, что мужчины, которые носили боксеры вместо обтягивающего нижнего белья, имели на 24 процента меньше шансов иметь низкое количество подвижных сперматозоидов. Подвижность, или то, как плавают сперматозоиды, важна, потому что вялые сперматозоиды могут с трудом добраться до яйцеклетки, чтобы успешно ее оплодотворить.

"Свободное нижнее белье может привести к более низкой температуре мошонки по сравнению с плотно прилегающим нижним бельем, и, следовательно, улучшить качество спермы", - говорит автор исследования Эндрю Пови, доктор философии. По его словам, есть также свидетельства того, что повышенная температура яичек может препятствовать выработке спермы. Так что, если вы хотите быть в безопасности, позвольте своим органам дышать.

Упражнения

Исследователи из Гарварда обнаружили, что у мужчин, у которых кровь перекачивалась во время от умеренных до интенсивных упражнений 15 и более часов в неделю, концентрация сперматозоидов была на 73 процента выше, чем у парней, которые вообще не тренировались с такой интенсивностью.

По мнению исследователей, упражнения не только помогают снизить вес, что может повлиять на репродуктивное здоровье, но также могут увеличить экспрессию антиоксидантов в организме. Таким образом, регулярные занятия в тренажерном зале могут фактически предотвратить повреждение сперматозоидов свободными радикалами.

А как только вы оправитесь от пота, не поддавайтесь желанию плюхнуться на диван и заняться серфингом в интернете. Исследователи также обнаружили, что у парней, которые смотрели телевизор более 20 часов в неделю, концентрация сперматозоидов была на 44 процента ниже, чем у тех, кто не смотрел телевизор.

Ваш голос не очень глубокий

Согласно исследованию Университета Западной Австралии, у мужчин с более сильным гортанным голосом, как правило, ухудшается качество спермы.

Исследователи обнаружили, что в то время как женщины оценили низкие голоса как более мужественные и привлекательные, у этих мужчин с хриплым голосом концентрация спермы в эякуляте была ниже.

По словам автора исследования Ли Симмонса, доктора философии, одним из возможных объяснений этого может быть уровень тестостерона. Тестостерон ассоциируется с более мужскими чертами лица и более низким голосом, но слишком много его может фактически подавить выработку спермы.

Пластик

Поместить вчерашнюю лазанью в пластиковый контейнер легко, но это может нанести ущерб вашей сперме. Вы можете "поблагодарить" бисфенол-A (BPA), химическое вещество, которое при нагревании может попадать из пластика в пищу, а затем в вас.

Исследователи из Дании обнаружили, что у мужчин с самым высоким уровнем BPA в моче процент подвижных сперматозоидов значительно ниже, чем у мужчин с самым низким уровнем.

Ученые не совсем уверены, что стоит за выталкиванием спермы, но они считают, что BPA может повлиять на активность эстрогена и андрогена в придатке яичка. И это, по их мнению, может препятствовать нормальному развитию спермы.

Поэтому, прежде чем использовать ядерную бомбу, потратьте 5 секунд, чтобы переложить его из пластикового контейнера в стеклянный.