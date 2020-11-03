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"Не помогает расти": врач раскритиковал касторовое масло

3 ноября 2020, 14:55

Жирные кислоты в касторовом масле увлажняют и успокаивают кожу от любого раздражения.

Травы
Жирные кислоты в касторовом масле увлажняют и успокаивают кожу от любого раздражения / Pixabay

Касторовое масло стало популярным в качестве средства для роста ресниц, но исследования не очень ясны в отношении его эффективности. Вот что вам нужно знать о преимуществах касторового масла и о том, действительно ли оно может удлинить ваши ресницы.

Что такое касторовое масло?

Касторовое масло получают путем холодного отжима семян клещевины. Большинство людей знают его как натуральную добавку, которую можно принимать для облегчения запора, но у него есть и другие преимущества для здоровья, в том числе польза для вашей кожи.

"Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, мощным антиоксидантом, который защищает кожу от повреждения свободными радикалами, вызывающего повреждение коллагена и появление морщин", - говорит Джошуа Цайхнер, доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований в больнице Mount Sinai.

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Кроме того, жирные кислоты в касторовом масле увлажняют и успокаивают кожу от любого раздражения, говорит Цайхнер. Люди также часто используют касторовое масло, чтобы стимулировать рост волос на коже головы, бровях и ресницах.

Касторовое масло для ресниц: эффективно ли оно?

"Касторовое масло обычно используется в качестве естественного средства для лечения роста ресниц и бровей", - говорит Цайхнер. Тем не менее, большинство доказательств в пользу использования касторового масла для роста волос носят чисто анекдотический характер.

Текущие исследования показывают, что некоторые соединения в касторовом масле могут предотвратить выпадение волос, а не привести к резкому их росту. Но предотвращение выпадения ресниц может привести к получению более толстых ресниц, поскольку вы не будете терять столько волосяных фолликулов каждый день.

В частности, считается, что касторовое масло помогает сохранить здоровье ресниц тремя различными способами:

  • Снижение PGD2. Рицинолевая кислота, основной компонент касторового масла, может предотвратить выпадение ресниц за счет снижения уровня простагландина D2 (PGD2), типа жира, который связан с выпадением волос. Исследование 2015 года показало, что в компьютерных моделях касторовое масло значительно снижает уровень PGD2, хотя неясно, как именно это влияет на людей.
  • Снятие воспаления. Касторовое масло может быть особенно полезно, если вы наносите макияж на веки или ресницы из-за противовоспалительных свойств рицинолевой кислоты. Косметика, такая как тушь, может вызвать воспаление на линии роста ресниц, из-за чего ресницы легче выпадают.
  • Сохраняет ресницы увлажненными. Касторовое масло может улучшить здоровье ваших нынешних ресниц, выступая в качестве кондиционера. "Благодаря своим увлажняющим свойствам касторовое масло может способствовать кондиционированию и утолщению самих волос", - говорит Цайхнер.

Как безопасно наносить касторовое масло на ресницы

Чтобы безопасно использовать касторовое масло, вы можете купить предварительно разведенный продукт или смешать касторовое масло с оливковым или арахисовым маслом в соотношении 1:1. Клиника Кливленда также рекомендует использовать только органическое касторовое масло при нанесении на волосы или кожу.

"Касторовое масло обычно разбавляют маслом-носителем перед нанесением на кожу", - говорит Цайхнер. Масло-носитель - это нейтральное масло, обычно это тип растительного масла, которое используется для разбавления концентрированных эфирных масел, которые могут вызвать раздражение кожи, если их использовать отдельно.

"Применение касторового масла прямого действия может вызвать раздражение, воспаление и сухость кожи", - говорит Цайхнер. Если у вас появится покраснение и зуд на коже, прекратите его использование".

Как и в случае с любым продуктом для кожи, лучше сначала протестировать масло на менее чувствительном участке кожи, например на руке, и посмотреть, как вы отреагируете в течение нескольких часов. По словам Цайхнера, если вы не реагируете плохо, вы можете начать использовать касторовое масло один или два раза в день по мере необходимости.

Лучше всего наносить касторовое масло перед сном, чтобы оно впиталось в ресницы. Чтобы нанести касторовое масло, выполните следующие действия:

  • Очистите ресницы от макияжа и грязи.
  • С помощью ватного тампона нанесите небольшое количество касторового масла на ресницы. Будьте осторожны, не капайте масло прямо в глаза.
  • Оставьте масло на ночь и смойте утром теплой водой.

Хотя необходимы дополнительные исследования, касторовое масло может помочь улучшить здоровье ресниц и предотвратить их выпадение. Если вы хотите попробовать касторовое масло, обязательно разбавьте масло и используйте его осторожно. Если у вас есть отрицательная реакция на касторовое масло, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

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