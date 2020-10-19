"Не только морковь": американский врач назвал продукты для здоровых глаз

Если вы страдаете серьезными заболеваниями глаз, вам может потребоваться добавить витаминные добавки. / Фото kp.ru

Ваши глаза нуждаются в необходимом балансе витаминов, чтобы поддерживать зрение в лучшем виде, особенно по мере взросления. Если вы не получаете достаточно некоторых витаминов, таких как A и B12, у вас может быть больше шансов заболеть глазными заболеваниями, которые могут привести к потере зрения и даже слепоте.

Во многих случаях сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и овощей достаточно для сохранения здоровья глаз. Но если вы страдаете серьезными заболеваниями глаз, вам может потребоваться добавить витаминные добавки.

Вот 4 самых важных витамина, которые вам необходимы для поддержания остроты зрения.

1. Витамин А

"Мы все слышали, что морковь полезна для глаз. Отчасти это связано с тем, что в ней высокий уровень витамина А", - говорит Сунир Дж. Гарг, доктор медицины, глазной врач и профессор офтальмологии в Университете Томаса Джефферсона.

По словам Гарга, витамин А важен как для передней части глаза, называемой роговицей, так и для задней части глаза, называемой сетчаткой. Недостаток витамина А в рационе может нанести вред роговице и сетчатке глаза, нанеся вред вашему зрению.

Это потому, что витамин А помогает производить пигменты, которые позволяют вашей сетчатке работать должным образом. Когда вам не хватает витамина А, у вас могут быть проблемы со зрением при слабом освещении.

"К счастью, этот тип потери зрения часто можно улучшить, когда уровень витамина А вернется к норме", - говорит Гарг. Это означает, что вам, скорее всего, не понадобится значительный прирост витамина А, если вы получаете рекомендуемую дневную норму от 0,7 до 0,9 мг.

Вот некоторые продукты, богатые витамином А:

Батат

Тыква

Морковь

Творог

Яйца

2. Витамины группы В

Но не только морковь отвечает за здоровье глаз. Витамины группы B, такие как B6, B12 и фолиевая кислота, могут помочь улучшить здоровье глаз, предотвращая возрастную дегенерацию желтого пятна (AMD), состояние, при котором ваша сетчатка со временем ухудшается, вызывая нечеткое зрение. Это связано с тем, что витамины группы B снижают уровень гомоцистеина в крови - кислоты, которая может влиять на артерии сетчатки и является независимым фактором риска AMD.

Большое исследование 2009 года показало, что женщины с дефицитом витамина B12 в два раза чаще болеют AMD, чем женщины с нормальным уровнем B12. Кроме того, женщины, которые принимали добавки 50 мг B6, 1 мг B12 и 2,5 мг фолиевой кислоты в течение двух лет, имели на 35-40% меньшую вероятность развития AMD.

Недостаток витаминов группы B также может привести к проблемам со зрительным нервом - тканью, ответственной за передачу изображений из глаза в мозг. При серьезном дефиците он может вызвать снижение зрения или слепые пятна.

Вот как можно получить больше витамина B6, важного витамина B:

Арахис

Курица

Соевые бобы

Овсяная крупа

Шпинат

Апельсины

3. Витамин С

Катаракта - помутнение хрусталика глаза - одна из наиболее частых причин ухудшения зрения с возрастом.

"Витамины C и E являются мощными антиоксидантами. Как таковые, они связаны с более низким риском развития катаракты", - говорит Гарг.

Почему антиоксиданты так важны для вашего здоровья в целом

Антиоксиданты помогают защитить от свободных радикалов, которые могут вызвать изменения хрусталика глаза, что приведет к помутнению и ухудшению зрения.

Несколько исследований показали, что прием по крайней мере 140 мг витамина С в день (для справки, рекомендуемое значение от 60 до 90 мг в день) может помочь предотвратить развитие катаракты. Но будьте осторожны, чтобы не употребить слишком много, так как очень крупное исследование 2013 года показало, что прием более 500 мг витамина C может фактически увеличить риск катаракты для определенных групп, например, для курящих или страдающих ожирением мужчин.

Исследования также показывают, что витамин C также может помочь замедлить прогрессирование AMD, укрепляя кровеносные сосуды в глазу, которые поддерживают сетчатку. Крупное исследование 2016 года показало, что люди с повышенным потреблением витамина С значительно реже страдают от AMD.

Некоторые хорошие источники витамина С:

Болгарский перец

Клубника

Апельсины

Брокколи

Шпинат

4. Витамин Е

Витамин Е также действует как антиоксидант в вашем организме, и исследования показывают, что он может защитить вас от потери зрения в пожилом возрасте.

Необходимы дополнительные исследования, но некоторые показывают, что соблюдение диеты, богатой витамином E, или прием добавок витамина E в течение длительного времени может помочь предотвратить катаракту и AMD.

Крупное исследование 2005 года показало, что у людей, принимавших добавки с витамином Е, меньше шансов развить помутнение глазных линз в течение 5 лет. Однако крупное исследование 2001 года показало, что ежедневный прием витаминных добавок в размере 400 МЕ не влияет на помутнение глаз.

Исследования также показывают, что антиоксиданты в витамине Е могут помочь замедлить прогрессирование катаракты, и эксперты рекомендуют принимать не менее 100 МЕ, чтобы получить максимальную пользу.

Некоторые продукты, богатые витамином Е, включают: