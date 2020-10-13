"Некуда класть пациентов, отделения — забитые": директор больницы бьет тревогу из-за COVID-19

В Украине - критическая ситуация с распространением коронавируса / Reuters

Во Львове в Центре легочного здоровья не осталось свободных мест для пациентов, заявил директор медучреждения Любомир Рак.

Как подчеркнул он в комментарии Еspreso, количество тяжелых пациентов резко увеличилось.

"На сегодня в больнице находится 170 пациентов с COVID-19 и все — кислородозавивимые. Ситуация угрожающая. В субботу в нашу больницу поступило 18 пациентов. В воскресенье — 12. Все — очень тяжелые. Уже некуда класть. Реанимация — забита. Все отделения — забитые", — подчеркнул медик.

По его мнению, резкий рост количества тяжелых пациентов связан с легкомысленным отношением людей к коронавирусной угрозе.

"Ухудшение ситуации с заболеваемостью начали наблюдать после 15-20 сентября, когда началось обучение в школах и университетах. До этого у нас на стационарном лечении находилось по 130-140 больных. В больнице еще были места. Люди потеряли бдительность. Им кажется, что если нет жесткого карантина, то и коронавируса нет. Мне до сих пор приходится слышать фразы, что это все ложь, что никакого коронавируса нет и его придумали врачи, чтобы на том заработать. Так будет продолжаться до тех пор, пока эта болезнь не коснется каждой семьи ", — говорит он.

Врач подчеркнул, что в этом случае всей системе здравоохранения грозит коллапс.

"Единственный выход, который я сейчас вижу, — немедленно вводить полный карантин", — добавил Рак.

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.