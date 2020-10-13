"Некуда класть пациентов, отделения — забитые": директор больницы бьет тревогу из-за COVID-19

Количество тяжелых пациентов в Центре легочного здоровья резко увеличилось.
Во Львове в Центре легочного здоровья не осталось свободных мест для пациентов, заявил директор медучреждения Любомир Рак.
Как подчеркнул он в комментарии Еspreso, количество тяжелых пациентов резко увеличилось.
"На сегодня в больнице находится 170 пациентов с COVID-19 и все — кислородозавивимые. Ситуация угрожающая. В субботу в нашу больницу поступило 18 пациентов. В воскресенье — 12. Все — очень тяжелые. Уже некуда класть. Реанимация — забита. Все отделения — забитые", — подчеркнул медик.
По его мнению, резкий рост количества тяжелых пациентов связан с легкомысленным отношением людей к коронавирусной угрозе.
"Ухудшение ситуации с заболеваемостью начали наблюдать после 15-20 сентября, когда началось обучение в школах и университетах. До этого у нас на стационарном лечении находилось по 130-140 больных. В больнице еще были места. Люди потеряли бдительность. Им кажется, что если нет жесткого карантина, то и коронавируса нет. Мне до сих пор приходится слышать фразы, что это все ложь, что никакого коронавируса нет и его придумали врачи, чтобы на том заработать. Так будет продолжаться до тех пор, пока эта болезнь не коснется каждой семьи ", — говорит он.
Врач подчеркнул, что в этом случае всей системе здравоохранения грозит коллапс.
"Единственный выход, который я сейчас вижу, — немедленно вводить полный карантин", — добавил Рак.
Читайте также"Пациентов уже нигде не берут": врач предупредил о катастрофе из-за Covid-19
Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 133 человека.
- Всего в стране зарегистрировано 270 тыс. 587 случаев COVID-19, в том числе 5 тыс. 133 новых за прошедшие сутки.
- От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 122 человека, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 116 тыс. 562 человека, за минувшие сутки - 2 тыс. 152.
- На сегодняшний день в Украине болеют 148 тыс. 903 человека.