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Диетолог разгромила миф о сочетаемости продуктов

В организме прекрасно вместе усваиваются разные продукты, поделилась диетолог.

29 июня 2020, 09:01
Диетолог развенчала миф о сочетаемости продуктов – Несочетаемые продукты
Альбина Комиссарова развенчала миф о сочетаемости продуктов / Stop insult

Диетолог Альбина Комиссарова утверждает, что, согласно исследованиям, все продукты прекрасно усваиваются в любом сочетании.

Разные продукты вместе прекрасно усваиваются, поскольку желудочно-кишечный тракт для каждого макроэлемента выделяет необходимые ферменты для переваривания, и они работают вместе, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, если у человека появляются неприятные ощущения после употребления рыбы и кефира или дыни и молока, то причина кроется не в несочетаемости продуктов, это индивидуальная реакция организма.

"А что реально нельзя сочетать? Лекарства и алкоголь точно лучше не сочетать", – подчеркнула эксперт.

Ранее Альбина Комиссарова развенчала страшный миф о меде. По словам диетолога, миф о том, что нагретый мед является ядом, появился из-за появления в продукте во время нагревания оксиметилфурфурола, но его негативное влияние на организм не доказано.

Альбина Комиссарова диетолог продукты
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