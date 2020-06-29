Диетолог разгромила миф о сочетаемости продуктов

Альбина Комиссарова развенчала миф о сочетаемости продуктов / Stop insult

Диетолог Альбина Комиссарова утверждает, что, согласно исследованиям, все продукты прекрасно усваиваются в любом сочетании.

Разные продукты вместе прекрасно усваиваются, поскольку желудочно-кишечный тракт для каждого макроэлемента выделяет необходимые ферменты для переваривания, и они работают вместе, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, если у человека появляются неприятные ощущения после употребления рыбы и кефира или дыни и молока, то причина кроется не в несочетаемости продуктов, это индивидуальная реакция организма.

"А что реально нельзя сочетать? Лекарства и алкоголь точно лучше не сочетать", – подчеркнула эксперт.

Ранее Альбина Комиссарова развенчала страшный миф о меде. По словам диетолога, миф о том, что нагретый мед является ядом, появился из-за появления в продукте во время нагревания оксиметилфурфурола, но его негативное влияние на организм не доказано.