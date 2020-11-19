Невролог объяснил, как мат влияет на человека

Из-за матов у человека меняется уровень восприятия боли, сообщил невролог / семья-медцентр.рф

Невролог и нейрофизиолог Александр Будик сообщил, что мат может влиять на состояние здоровья человека.

После использования ненормативной лексики у человека меняется уровень восприятия боли, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

По словам собеседника, когда человек использует маты, он может вынести более интенсивную боль.

Медик подчеркнул, что в случае боли ненормативная лексика не является лучшим выходом, стоит просто переключить на что-то внимание, и боль уменьшится.

"…Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли меняется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли… Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль…", – добавил невролог.