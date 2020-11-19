Невролог объяснил, как мат влияет на человека

У матерных слов есть конкретное свойство, поделился врач.
Невролог и нейрофизиолог Александр Будик сообщил, что мат может влиять на состояние здоровья человека.
После использования ненормативной лексики у человека меняется уровень восприятия боли, рассказал врач в интервью радио Sputnik.
По словам собеседника, когда человек использует маты, он может вынести более интенсивную боль.
Медик подчеркнул, что в случае боли ненормативная лексика не является лучшим выходом, стоит просто переключить на что-то внимание, и боль уменьшится.
"…Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли меняется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли… Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль…", – добавил невролог.
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Автор: Екатерина Присяжнюк