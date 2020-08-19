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Нейробиолог назвала болезнь, которую можно "лечить" сексом

19 августа 2020, 23:52

Секс поможет активировать нужные гормоны.

Анальный секс
Секс поможет активировать нужные гормоны. / Psychologies

Мигрень - это изнуряющие головные боли, которые могут превратиться в нечто большее, чем просто пульсация в висках.

Во время мигрени, некоторые люди страдают от ауры, в то время как другие, запираются в темноте не в силах открыть глаза. Другие побочные эффекты мигрени включают тошноту, рвоту, изменение аппетита, неуклюжесть, нарушения зрения, чувствительность к свету и утомляемость.

Мигрень непропорционально поражает женщин. Примерно каждая пятая женщина и каждый пятнадцатый мужчина страдают мигренью

Причина, по которой мы получаем мигрень, обычно очень индивидуальна. Это вызвано аномальной активностью мозга, которая может быть спровоцирована многими вещами.

Например, считается, что причина, по которой женщины обычно более восприимчивы, кроется в их гормональном цикле. Но есть и много других причин, которые могут спровоцировать атаку.

Ранее на этой неделе нейробиолог профессор Аманда Элиссон написала в Daily Mail, что страдает от мигрени, вызванной полосами.

Ага, причиной ее головной боли было то, что ее жена стала носить много полосатых топов с узкими черно-белыми линиями. Она сообщила, что причина этого была связана с ее зрительной корой.

Это область в задней части мозга, которая обрабатывает визуальную информацию, поступающую от наших глаз.

У людей с мигренью есть более "возбудимая" область в зрительной коре, называемая V1. Это один из пяти отделов коры головного мозга, который обрабатывает линии.

Другие области V2-5 имеют дело с другими вещами, такими как контраст, движения и края.

Люди, страдающие мигренью, обладают повышенной возбудимостью в области V1 зрительной коры. Это означает, что их нейроны все время находятся на волоске для активации.

Ищете способ победить мигрень? Таким "лечением" может стать секс. Считается, что гормоны окситоцин, дофамин и серотонин участвуют в начальных стадиях мигрени. Этот этап называется "продромальной" фазой.

Этот этап является этапом предупреждения, который может характеризоваться поведенческими изменениями, такими как усиление зевоты, чувство голода, чувство разобщенности. Все это связано с дисбалансом или недостатком трех упомянутых выше гормонов.

Если вы сможете определить, когда вы находитесь на этой стадии, вы сможете предотвратить мигрень до того, как она случится.

Сератонин - гормон счастья, дофамин связан с удовольствием, а окситоцин - "гормон любви". Итак, если вы хотите усилить все три и, возможно, компенсировать мигрень, обнимайтесь или занимайтесь сексом.

Однако стоит отметить, что это работает только в том случае, если вы эмоционально связаны со своим сексуальным партнером.

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