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Низкое либидо или болезнь: врачи рассказали, о чем говорит отсутствие желания

1 октября 2020, 13:05

Трудно определить точное количество людей, страдающих этим расстройством.

Секс
Трудно определить точное количество людей, страдающих этим расстройством. / Космо

Всевозможные факторы, от возраста до статуса в отношениях, могут повлиять на то, хотите ли вы секса или предпочитаете проспать дополнительный час. Но когда низкое половое влечение становится расстройством?

В основном это вопрос того, как вы относитесь к своему уровню либидо, сообщает Health. Некоторые люди не возражают против низкого либидо, - говорит Лорен Штрайхер, доктор медицины, клинический профессор акушерства и гинекологии Медицинской школы Файнберга. "Элемент, который делает это расстройством, в отличие от низкого либидо, заключается в том, что это расстраивает", - говорит она.

Несколько слов о терминологии: вы можете слышать, что это расстройство называется расстройством гипоактивного сексуального влечения (HSDD) или расстройством женского сексуального интереса/возбуждения (FSIAD).

"Большую часть времени между людьми, имеющими проблемы с сексуальным интересом, и расстройством возбуждения было смешение - это не всегда так, но они имеют тенденцию пересекаться", - сказала Нэн Уайз, доктор философии, когнитивный нейробиолог, психотерапевт, сертифицированный секс терапевт.

Что вызывает гипоактивное расстройство полового влечения?

Трудно определить точное количество людей, страдающих этим расстройством. Согласно обзору, проведенному в апреле 2016 года за десятилетия исследований и исследований по HSDD, 8,9% женщин в возрасте от 18 до 44 лет страдают HSDD.

"Мы знаем, что многие женщины, которые обращаются к гинекологу, не говорят об этом, потому что не знают, что есть решение, - говорит доктор Штрайхер. И многие врачи не спрашивают, отмечает она. Вопросы о сексуальной жизни часто сводятся к вопросу: "Ведете ли вы половую жизнь?" и "Какую форму контроля рождаемости вы используете?" не касаясь желания и возбуждения.

По словам доктора Штрейхера, на либидо влияет множество факторов. "Мы знаем, что у HSDD есть биологическая основа, которая была хорошо изучена с помощью МРТ головного мозга и изучения нейротрансмиттеров", - говорит доктор Штрейхер. Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, могут подавлять либидо, как и некоторые болезни. Психологические проблемы, отношения и ваше окружение также могут внести свой вклад. "Чем выше наш повседневный постоянный стресс, тем больше вероятность того, что доступ к похоти будет исчерпан. В этой области гормоны стресса бесполезны, - говорит Уайз.

Снижение либидо может причинять личное беспокойство - оно также может влиять на отношения человека. "Если секс является частью брака, и человек больше не интересуется сексом, это влияет на партнера", - отмечает Вайз.

Симптомы HSDD или FSIAD

Неделя или даже месяц снижения полового влечения не квалифицируются как расстройство. "Сексуальное желание может увеличиваться и уменьшаться в течение менструального периода, в течение отношений и в течение нашей жизни", - говорит Уайз.

Чтобы получить диагноз, человек должен соответствовать нескольким диагностическим критериям, изложенным в DSM-5, объясняет Уайз. К ним относятся отсутствие интереса к сексуальной активности, уменьшение (или отсутствие) сексуальных мыслей и фантазий, меньшее количество секса (или отсутствие его вообще), а также невосприимчивость к тому, что партнер инициирует его.

Отсутствие желания или возбуждения при воздействии эротики (любовный роман, порно, или фото) является еще одним фактором, так как не чувствует удовольствие (или чувство меньше удовольствия) во время секса. Наконец, в DSM отмечается, что снижение или отсутствие генитальных или негенитальных ощущений во время половых контактов является критерием для постановки диагноза.

"По сути, HSDD - это ситуация, в которой у женщины действительно нет либидо - она ​​не думает о сексе, она не хочет секса", - говорит доктор Штрейхер. Чтобы поставить диагноз, женщина должна испытывать эти симптомы в течение шести или более месяцев и испытывать из-за этого беспокойство.

Одно предостережение: симптомы не должны быть связаны с основным излечимым заболеванием, - говорит доктор Штрейхер. Например, если женщина избегает полового акта из-за боли, это не расстройство. Она говорит, что это только HSDD, если боль исчезла, а либидо женщины остается низким.

Варианты лечения HSDD

Секс-терапия может помочь выявить и устранить любые основные факторы, такие как высокий уровень стресса, предыдущие травмы или проблемы в отношениях, которые способствуют снижению либидо. "Способность получать удовольствие от секса действительно зависит от расслабленного, восприимчивого состояния и настроения на свое тело", - говорит Уайз.

Как получить помощь

Если ваше половое влечение ухудшилось, а вы хотите, чтобы этого не было, поговорите со своим врачом. Доктор Штрайхер рекомендует записаться на прием к гинекологу отдельно и не ждать ежегодного приема.

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