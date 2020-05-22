Медики рассказали о новом и качественном методе "прокачки" мозга/ Thinkstock

Группа ученых из Оксфорда и врачей из Гарвардской школы медицины доказали, что препарат модафинил (который обычно используется для лечения нарушений сна) еще и выполняет роль усилителя когнитивных функций. Проще говоря - допинга для мозга.

Как сообщают западные специализированные СМИ, во время исследования ученые обнаружили - модафинил крайне улучшает процесс принятия человеком решений и планирования действий. Кроме того, препарат положительно влияет на гибкость мышления, которое может комбинировать старые данные и справляться с новыми. Однако, какого конкретного влияния модафинила на креативность ученым доказать пока не удалось. Исследователи предполагают, что препарат высвобождает в организме большое количество гистамина, который дарит ощущение бодрости.

Но модафинил точно влияет на множество других систем нейротрансмиттеров в головном мозге. Соответственно, этот орган дает возможность человеку гораздо более эффективно выполнять сложные интеллектуальные задачи. Тем не менее, модафинил, как и всякое лекарство, в крайне крупных дозах несет плохие последствия для здоровья. В том числе, вместо того, чтобы наладить сон, он приводит к долгой бессоннице.

Напомним, ранее ученые Йельского университета (США) совершили сенсационное открытие - они установили, что головной мозг "обожает" высококалорийные продукты и человек просто не в силах сопротивляться желанию съесть такую пищу.