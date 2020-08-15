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Сексу все возрасты покорны: в США парень заработал тысячи долларов за интим с пожилыми дамами

15 августа 2020, 03:52

Молодой парень-американец во время карантина угодил в конфузную ситуацию.

Секс
В США парень заработал тысячи долларов за интим с пожилыми дамами / flickr.com

В США 20-летний парень за время коронавирусного карантина заработал большую сумму денег ‒ оказывая сексуальные услуги пожилым женщинам.

Об этом рассказала пользовательница сервиса микроблогов Twitter Джейми Примак (Jaime Primak).

"20-летний сын моей подруги жил с родителями с марта из-за коронавируса. Ему пришла пора отправляться на учебу. Во время уборки в его комнате мать обнаружила 100 тысяч долларов наличными", — рассказала она.

По словам женщины, мать и отец молодого человека сразу предположили, что парень торговал наркотиками или украл эти деньги. Поэтому отец потребовал от сына честного ответить ‒ откуда сумма.

"Парень признался, что в апреле разговорился в магазине с пожилой богатой женщиной и рассказал ей, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Она уточнила, хочет ли он заработать немного денег на лето. Покупательница рассказала, что она и ее подруги ищут молодого человека с отрицательным тестом, чтобы оказать некоторую помощь", — говорит Примак.

Как выяснилось, дамы хотели, чтобы парень их сексуально удовлетворял за деньги. Причем за один половой акт каждая платила по пять тысяч долларов. Родители теперь требуют от парня вернуть все деньги.

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Напомним, ранее в США женщина по имени Молли, после того, как у нее обнаружили последнюю стадию рака, развелась с мужем и начала практиковать секс с сотнями мужчин.

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