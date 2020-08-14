УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: дан окончательный ответ

14 августа 2020, 13:01

На протяжении десятилетий как домашних, так и профессиональных поваров мучил этот вопрос.

Курица
На протяжении десятилетий как домашних, так и профессиональных поваров мучил этот вопрос. / liveinternet.ru

На протяжении десятилетий как домашних, так и профессиональных поваров мучили споры: следует ли мыть птицу перед приготовлением?

Что ж, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы инспекции и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, ответ - однозначный и решительный - нет.

Оба агентства упоминают потенциальное распространение кампилобактерий и сальмонеллы - бактерий, обнаруженных в сырой курице и индейке, которые, как известно, вызывают пищевое отравление, - в качестве основных причин, по которым не следует полоскать птицу.

"Во время мытья куриный сок может растекаться по кухне и загрязнять другие продукты, посуду и столешницы", - говорится в официальном руководстве CDC. По иронии судьбы, люди моют курицу, чтобы избавиться от бактерий, но в конечном итоге они распространяют нежелательные организмы по поверхностям.

"Некоторые бактерии настолько плотно прикреплены, что вы не сможете удалить их, сколько бы раз вы не мыли", - отмечает USDA.

Эксперты говорят, что помещая мясо под кран и включая воду, мы вызываем разбрызгивание и перекрестное загрязнение, которых мы стараемся избежать в первую очередь.

Изучение рекомендаций CDC и USDA показывает, что было проведено относительно мало исследований, подтверждающих, что мытье птицы вызовет перекрестное заражение.

Министерство сельского хозяйства США ссылается на исследование 2019 года, которое показало, что у 60% людей, которые мыли сырую птицу, впоследствии в раковине были бактерии, а у 14% бактерии в раковине сохранялись, даже после ее мытья. Из этого следует, что смывание микробов с курицы - сложная задача, которая может вызвать нежелательное распространение бактерий.

Майкл Рулман, американский автор книг о продуктах питания следует методу Чайлда, помещая мясо под воду перед приготовлением - хотя и не обязательно для избавления от бактерий. По его мнению, если промыть птицу осторожно, а также помыть после этого руки, риск заражения минимальный.

Итак, как избавиться от нежелательных и вредных бактерий на сырой птице, если мытье приносит больше вреда, чем пользы?

Согласно USDA и CDC - и почти всем экспертам в обсуждении мытья птицы, приготовление курицы при внутренней температуре 75 градусов по Цельсию убьет все бактерии. Специалисты советуют использовать пищевой термометр, чтобы убедиться, что температура достигнута.

Другие советы экспертов по предотвращению перекрестного загрязнения включают глубокую очистку посуды и разделочных досок после того, как они соприкоснулись с сырым мясом, и использование пластиковой разделочной доски вместо деревянной при работе с птицей, чтобы поверхность не удерживала нежелательные соки.

курица-курятина_мясо_еда
Специалисты советуют использовать пищевой термометр/ 1zoom.ru

Некоторые даже советуют не выливать сырые куриные соки из упаковок в канализацию. Их следует запечатать и выбросить в мусор, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения кухни.

Просто помните: чем больше вы возитесь с сырой курицей, тем выше риск распространения бактерий.

курица отравление здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: дан окончательный ответ». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:18
Выборы президента Беларуси: оглашены окончательные итоги
13:58
Опоясывающий лишай: сипмтомы и возможные осложнения Видео
13:56
"Доставайте одеяла": синоптик предупредила украинцев о резком похолодании
13:44
"В камере – нет": замглавы МВД Беларуси сделал новое заявление об избиениях людей в Беларуси Видео
13:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
13:28
Инфекции и аллергия: 8 причин боли после секса
13:26
"Нам небезразлично": Зеленский оценил насилие и массовые столкновения в Беларуси Видео
13:08
"Желтая" карантинная зона для Киева: Кличко рассказал, как ужесточат ограничения
13:01
Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: дан окончательный ответ Видео
12:58
Украинские волонтеры рассказали об издевательствах в белорусских СИЗО Видео
12:57
Пропагандистка РФ призвала ввести войска в Беларусь: писавший письмо Путину Цепкало дал резкий ответ
12:43
Алкоголь на голодный желудок: что происходит с организмом Видео
12:29
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
12:28
"Я пока живой": Лукашенко рассказал, где находится после выборов в Беларуси Видео
12:28
Добрый Сталин, или Почему многие украинцы завидуют белорусам мнение
12:25
Рак кожи: как часто наносить крем от солнца, чтобы не заболеть Видео
12:19
"Ситуация критическая": Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, что делать Видео
12:13
Зеленский рассказал, как удалось освободить задержанных в Беларуси украинцев
12:01
Ламинированные межкомнатные двери: на что обратить внимание при выборе? новости компании
11:57
Десятки предприятий и тысячи рабочих: в Беларуси продолжается забастовка против Лукашенко Видео
11:31
Язва желудка: причины, симптомы и факторы риска Видео
11:15
Камала Харрис может стать главным критиком Трампа мнение
11:11
Коронавирус в Украине: Covid-19 установил новые антирекорды Видео
10:40
"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление Видео
10:20
С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей Видео
10:19
Социолог объяснил, почему у Зеленского начались проблемы с рейтингом
09:54
Стало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера
09:45
Лукашенко безупешно косплеит Гитлера - и закончит так же мнение
09:25
"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми Видео
09:03
Поворот на восток. У Польши назревают большие проблемы в ЕС
09:00
Синдром Скитера: врачи предупредили об опасности комариных укусов Видео
08:59
В ВОЗ рассказали, почему не взяли российскую вакцину от коронавируса
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
08:40
В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко Видео
08:31
В Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены мнение Видео
08:21
В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца
07:11
"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски
06:54
Протест гнева: чем закончится "майдан" в Беларуси мнение
06:33
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
06:01
Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы
05:05
Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2
04:26
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса
03:49
Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко
03:11
Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов
02:17
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
01:51
"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом
00:55
Медики изобрели новый способ лечения язвы
00:31
Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева Видео
00:19
С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины Видео
13 августа, четверг
23:59
В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять