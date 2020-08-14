Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: дан окончательный ответ

На протяжении десятилетий как домашних, так и профессиональных поваров мучил этот вопрос. / liveinternet.ru

На протяжении десятилетий как домашних, так и профессиональных поваров мучили споры: следует ли мыть птицу перед приготовлением?

Что ж, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы инспекции и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, ответ - однозначный и решительный - нет.

Оба агентства упоминают потенциальное распространение кампилобактерий и сальмонеллы - бактерий, обнаруженных в сырой курице и индейке, которые, как известно, вызывают пищевое отравление, - в качестве основных причин, по которым не следует полоскать птицу.

"Во время мытья куриный сок может растекаться по кухне и загрязнять другие продукты, посуду и столешницы", - говорится в официальном руководстве CDC. По иронии судьбы, люди моют курицу, чтобы избавиться от бактерий, но в конечном итоге они распространяют нежелательные организмы по поверхностям.

"Некоторые бактерии настолько плотно прикреплены, что вы не сможете удалить их, сколько бы раз вы не мыли", - отмечает USDA.

Эксперты говорят, что помещая мясо под кран и включая воду, мы вызываем разбрызгивание и перекрестное загрязнение, которых мы стараемся избежать в первую очередь.

Изучение рекомендаций CDC и USDA показывает, что было проведено относительно мало исследований, подтверждающих, что мытье птицы вызовет перекрестное заражение.

Министерство сельского хозяйства США ссылается на исследование 2019 года, которое показало, что у 60% людей, которые мыли сырую птицу, впоследствии в раковине были бактерии, а у 14% бактерии в раковине сохранялись, даже после ее мытья. Из этого следует, что смывание микробов с курицы - сложная задача, которая может вызвать нежелательное распространение бактерий.

Майкл Рулман, американский автор книг о продуктах питания следует методу Чайлда, помещая мясо под воду перед приготовлением - хотя и не обязательно для избавления от бактерий. По его мнению, если промыть птицу осторожно, а также помыть после этого руки, риск заражения минимальный.

Итак, как избавиться от нежелательных и вредных бактерий на сырой птице, если мытье приносит больше вреда, чем пользы?

Согласно USDA и CDC - и почти всем экспертам в обсуждении мытья птицы, приготовление курицы при внутренней температуре 75 градусов по Цельсию убьет все бактерии. Специалисты советуют использовать пищевой термометр, чтобы убедиться, что температура достигнута.

Другие советы экспертов по предотвращению перекрестного загрязнения включают глубокую очистку посуды и разделочных досок после того, как они соприкоснулись с сырым мясом, и использование пластиковой разделочной доски вместо деревянной при работе с птицей, чтобы поверхность не удерживала нежелательные соки.

Специалисты советуют использовать пищевой термометр/ 1zoom.ru

Некоторые даже советуют не выливать сырые куриные соки из упаковок в канализацию. Их следует запечатать и выбросить в мусор, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения кухни.

Просто помните: чем больше вы возитесь с сырой курицей, тем выше риск распространения бактерий.