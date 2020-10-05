Облепиховое масло защищает от рака и оберегает печень - ученые

Популярное средство в аюрведической и традиционной китайской медицине/Pixabay

Облепиховое масло на протяжении тысячелетий использовалось как естественное средство от различных недугов.

Его получают из ягод, листьев и семян облепихи (Hippophae rhamnoides), небольшого кустарника, который растет чуть ли не в каждом украинском дворе. Облепиху, которую иногда называют священным плодом Гималаев, можно прикладывать к коже или принимать внутрь.

Популярное средство в аюрведической и традиционной китайской медицине, оно может принести пользу для здоровья, от поддержки сердца до защиты от диабета, язвы желудка и повреждений кожи.

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Вот несколько подтвержденных наукой преимуществ облепихового масла.

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Облепиховое масло богато различными витаминами, минералами и полезными растительными соединениями. Например, он от природы полон антиоксидантов, которые помогают защитить ваше тело от старения и таких болезней, как рак и болезни сердца.

Семена и листья также особенно богаты кверцетином, флавоноидом, который снижает кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний.

Более того, его ягоды содержат калий, кальций, магний, железо и фосфор. Они также содержат хорошее количество фолиевой кислоты, биотина и витаминов B1, B2, B6, C и E.

Более половины жира, содержащегося в облепиховом масле, - это моно- и полиненасыщенные жиры, которые представляют собой два типа полезных жиров.

Интересно, что облепиховое масло также может быть одним из немногих растительных продуктов, которые, как известно, содержат все четыре омега-жирные кислоты - омега-3, омега-6, омега-7 и омега-9.

Облепиховое масло может принести пользу сердцу несколькими способами.

Во-первых, его антиоксиданты могут помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний, включая тромбы, кровяное давление и уровень холестерина в крови.

Недавний обзор также показал, что экстракты облепихи могут снизить уровень холестерина у людей с плохим здоровьем сердца, но не у здоровых участников.

Облепиховое масло также может помочь предотвратить диабет.

Исследования на животных показывают, что он может помочь снизить уровень сахара в крови за счет увеличения секреции инсулина и чувствительности к инсулину.

В одном небольшом исследовании на людях отмечается, что облепиховое масло может помочь свести к минимуму скачки сахара в крови после богатой углеводами еды.

Поскольку частые и длительные скачки сахара в крови могут увеличить риск развития диабета 2 типа, ожидается, что их предотвращение снизит этот риск.

Соединения в масле облепихи могут улучшить здоровье кожи при прямом применении.

Например, исследования в пробирках и на животных показывают, что масло может помочь стимулировать регенерацию кожи, способствуя более быстрому заживлению ран.

Точно так же исследования на животных показывают, что облепиховое масло также может помочь уменьшить воспаление после воздействия ультрафиолета, защищая кожу от солнечных лучей.

Исследователи полагают, что оба эти эффекта могут быть связаны с содержанием в облепихе омега-7 и омега-3 жиров.

Есть также некоторые свидетельства того, что облепиховое масло может предотвратить сухость кожи и помочь ей заживиться от ожогов, обморожений и пролежней.

Облепиховое масло может помочь защитить ваш организм от инфекций.

Эксперты объясняют этот эффект в значительной степени высоким содержанием флавоноидов в масле.

Флавоноиды - это полезные растительные соединения, которые могут укрепить вашу иммунную систему за счет повышения сопротивляемости болезням..

В одном исследовании в пробирке масло облепихи предотвращало рост бактерий, таких как кишечная палочка (12).

В других случаях облепиховое масло защищало от вирусов гриппа, герпеса и ВИЧ.

Облепиховое масло содержит большое количество антиоксидантов, полезных растительных соединений, которые также могут помочь защитить ваш организм от микробов.

Облепиховое масло также может способствовать здоровью печени.

Это потому, что она содержит полезные жиры, витамин Е и каротиноиды, которые могут защитить клетки печени от повреждений.

В одном исследовании облепиховое масло значительно улучшило маркеры функции печени у крыс с повреждением печени. В другом исследовании людям с циррозом - запущенной формой заболевания печени - давали 15 граммов экстракта облепихи или плацебо три раза в день в течение шести месяцев.Те, кто относились к группе облепихи, значительно увеличили свои маркеры функции печени в крови, чем те, кто получал плацебо.

Соединения, присутствующие в облепиховом масле, могут помочь в борьбе с раком. Эти защитные эффекты могут быть вызваны флавоноидами и антиоксидантами в масле.

Например, облепиха богата кверцетином, флавоноидом, который, по-видимому, помогает убивать раковые клетки.

Различные антиоксиданты облепихи, включая каротиноиды и витамин Е, также могут защитить от этой печально известной болезни.

Несколько исследований в пробирках и на животных показывают, что экстракты облепихи могут быть эффективными для предотвращения распространения раковых клеток.

Однако сообщаемые эффекты облепихового масла по борьбе с раком намного слабее, чем у химиотерапевтических препаратов.

Имейте в виду, что эти эффекты еще не были проверены на людях, поэтому необходимы дополнительные исследования.