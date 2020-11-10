Облысение: врачи указали на стимулирующий продукт, который может помочь

Столкнувшись с силой генетики, выпадение волос такого рода может показаться неразрешимой проблемой, но вы можете решить ее. / gialuron.com

Выпадение волос может быть связано с рядом внешних и внутренних процессов, и отделить их друг от друга бывает сложно. Это может быть ответ на стрессовые ситуации, например, или генетика. На самом деле генетика играет более важную роль. Именно она стоит за основной причиной выпадения волос у мужчин - облысением по мужскому типу.

Исследователи полагают, что облысение по мужскому типу, также известное как андрогенное облысение, является результатом повреждения волосяных фолликулов половым гормоном дигидротестостероном (ДГТ). Считается, что тестостерон облегчает этот процесс, который в конечном итоге приводит к облысению.

Столкнувшись с силой генетики, выпадение волос такого рода может показаться неразрешимой проблемой, но вы можете решить ее.

Исследования показывают, что вам не нужно проходить инвазивные процедуры или выбирать дорогие лекарства с неприятными побочными эффектами, чтобы их остановить. Применение кофеина показало многообещающую способность стимулировать рост волос и остановить облысение по мужскому типу.

Считается, что он блокирует механизм DHT, подавляя тестостерон.

В одном исследовании ученые использовали образцы биопсии кожи головы от мужчин-пациентов с AGA, которые культивировались с использованием различных концентраций тестостерона и / или кофеина в течение периода 120–192 часов.

Было обнаружено, что добавление кофеина в концентрациях 0,001 процента и 0,005 процента противодействует подавляющему воздействию тестостерона на рост волос, при этом через 120 часов после приема кофеина наблюдается более высокое удлинение стержня волоса, чем в контрольной группе.

Исследователи пришли к выводу, что это "ясно демонстрирует, что кофеин является стимулятором роста человеческих волос, что может иметь значение при лечении AGA".

Почему аппликация на кожу головы является предпочтительным методом?

Недавнее исследование оценило "фолликулярное проникновение местного кофеина в волосяные фолликулы" и обнаружило, что волосяные фолликулы являются более быстрым путем доставки лекарств для местного применения.

Подтверждая это утверждение, другое исследование оценило проникновение кофеина в фолликулы при местном применении в составе шампуня в течение двух минут и показало, что проникновение через волосяные фолликулы было быстрее и выше по сравнению с межфолликулярным путем (расположенным между фолликулами), и что волосяные фолликулы были единственным путем для более быстрого всасывания кофеина в течение первых 20 минут после нанесения.

Более традиционные подходы

По данным NHS, финастерид и миноксидил являются основными средствами лечения облысения по мужскому типу."Миноксидил также можно использовать для лечения облысения по женскому типу. Женщинам не следует использовать финастерид", - предупреждает организм.

Важно отметить, что есть ряд недостатков, которые следует учитывать перед приемом этих лекарственных препаратов, объясняет он.

Эти методы лечения:

Работают только до тех пор, пока они используются

Могут быть дорогими.

К другим более дорогостоящим вариантам относятся:

Инъекции стероидов - инъекции в залысины

Стероидные кремы - крем, наносимый на залысины

Иммунотерапия - химическая обработка залысин

Светолечение - свечение ультрафиолета на залысинах

Татуировка - раньше татуировка выглядела как короткие волосы и брови

Пересадка волос - волосковые клетки перемещаются на участки истончения

Операция по уменьшению скальпа - участки кожи головы с волосами растягиваются и сшиваются вместе

Пересадка искусственных волос - операция по имплантации искусственных волос.

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