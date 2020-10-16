УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья

16 октября 2020, 09:46

Польза красного вина для сердечно-сосудистой системы обусловлена ​​изобилием в напитке полифенолов.

вино
Польза красного вина для сердечно-сосудистой системы обусловлена ​​изобилием в напитке полифенолов / Фото: Shutterstock

Хотя красное вино может не приносить пользы для здоровья, напиток на самом деле содержит определенные соединения, которые могут улучшить здоровье, если вы употребляете его в умеренных количествах.

Считается, что преимущества красного вина включают улучшение сердечно-сосудистой системы, здоровья мозга и здоровья костей - и есть исследования, подтверждающие все это. Вот что вам нужно знать.

Красное вино может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы

Польза красного вина для сердечно-сосудистой системы обусловлена ​​изобилием в напитке полифенолов, которые представляют собой тип антиоксидантов, содержащихся в кожуре и косточках винограда.

Фактически, стакан красного вина содержит примерно в 10 раз больше полифенолов, чем стакан белого вина. По словам Роберты Андинг, диетолога Медицинского колледжа Бейлора, в красном вине содержатся следующие полифенолы:

  • Ресвератрол
  • Катехин
  • Эпикатехин
  • Кверцетин
  • Антоцианин

Хотя все они полезны, Андин говорит, что наиболее предпочтительным является ресвератрол, который считается наиболее эффективным винным соединением для предотвращения сердечных заболеваний из-за его противовоспалительных и антиоксидантных свойств.

Эти антиоксиданты предотвращают проблемы с сердцем множеством способов. Согласно Mayo Clinic, соединения в красном вине могут повышать уровень хорошего холестерина и снижать уровень плохого холестерина, что может быть полезно для сердца. Кроме того, считается, что полифенолы защищают стенки кровеносных сосудов сердца.

Красное вино может помочь сохранить плотность костей

Примерно после 50 лет плотность костной ткани может начать снижаться, и вы можете почувствовать потерю костной массы. Однако исследования показывают, что у людей, употребляющих умеренное количество алкоголя, может быть более высокая плотность костей.

Например, крупное исследование 2009 года показало, что умеренное употребление алкоголя (один или два напитка в день) положительно влияет на минеральную плотность костей (МПК) у мужчин и женщин в постменопаузе. Кроме того, исследование 2011 года показало, что красное вино, в частности, было наиболее полезным типом алкоголя для минеральной плотности костей у пожилых мужчин.

С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя может иметь обратный эффект и иметь неприятные последствия. Эмили Монфилетто, диетолог из Медицинского колледжа Бейлора, говорит, что чрезмерное употребление алкоголя может быть основным фактором риска развития остеопороза. Это связано с тем, что алкоголь влияет на работу кальция и витамина D в организме, напрямую влияя на здоровье костей. По словам Монфилетто, он также снижает уровень гормонов, поддерживающих здоровую функцию костей.

Красное вино может принести пользу здоровью мозга

Андин говорит, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства полифенолов также могут способствовать пользе красного вина для здоровья мозга. Хотя точных научных исследований в поддержку этого на людях мало, есть несколько исследований на животных, которые показывают многообещающие доказательства.

Например, в исследовании 2015 года, опубликованном в Scientific Reports, изучались крысы позднего среднего возраста, которым давали ресвератрол, и было обнаружено, что у них улучшились обучаемость и память в течение четырех недель.

И снова чрезмерное употребление алкоголя будет иметь нежелательные последствия. Фактически, Монфилетто говорит, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает повреждение головного мозга, что может привести к дегенеративным заболеваниям, таким как развитие деменции.

Сколько красного вина нужно пить?

Андин рекомендует употреблять не более одного стакана красного вина на пять унций в день для женщин и двух стаканов на пять унций для мужчин. Всегда следует избегать чрезмерного употребления алкоголя.

Длительное чрезмерное употребление алкоголя может ослабить вашу иммунную систему, вызвать проблемы с психическим здоровьем и вызвать проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или болезни сердца. Это также может повысить риск нескольких форм рака. Поэтому важно употреблять красное вино - и любой алкоголь - в умеренных количествах.

В целом красное вино может быть полезно для вашего здоровья, но только если его употреблять в умеренных количествах. А если вы еще не пьете, не стоит начинать в надежде получить пользу.

"Людям, которые в настоящее время не употребляют алкоголь, или тем, кто лично предпочитает избегать алкоголя, не следует рекомендовать употреблять алкоголь исключительно с целью потенциальной пользы для здоровья", - говорит Монфилетто.

вино здоров
Сейчас вы просматриваете новость «Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:10
Николай Тищенко подхватил коронавирус – СМИ
10:00
"Денежные победы": назван счастливчик 2021 года по знаку Зодиака
09:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
09:49
Интрига раскрыта: Зеленский раскрыл все оставшиеся вопросы на 25 октября Видео
09:46
Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья Видео
09:36
В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского
09:32
"Спасибо за лидерскую позицию": посол Украины объяснил, какими будут отношения с США после выборов Видео
09:15
В Киеве коронавирус убил рекордное количество больных
09:15
Снижает давление и предотвращает инсульт: названы полезные свойства вкусного продукта Видео
09:05
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
08:53
Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского Видео
08:37
Гибридный договорняк: почему Россия снимает санкции с украинских компаний мнение
08:19
Вакцину против Covid-19 испытают на украинцах: где и когда Видео
08:12
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
08:00
Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата Видео
07:36
Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус Видео
07:03
Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19 Видео
06:59
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
06:55
Тупая манипуляция: что не так с Зе-опросом мнение
06:29
Под угрозой мозг: ученые нашли опасное последствие заражения Covid-19
06:03
Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака Видео
05:32
Какие территории Украины могут уйти под воду – прогноз климатолога
04:57
Ученые установили, как красное вино влияет на организм
04:26
Полтава в красной зоне карантина: принято решение по транспорту Видео
04:18
Эксперт объяснил принцип работы свободной экономической зоны на Донбассе Видео
03:46
В оппозиции Беларуси объяснили реакцию Лукашенко на указ Зеленского об айтишниках Видео
03:08
Грипп: названы способы снизить риск заражения Видео
02:15
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
01:34
Климатолог объяснила, каких новых бед ждать Карпатам Видео
00:54
Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма
00:51
Алла Костромичева топлес свела с ума поклонников
00:19
День шефа и День босса 2020 – пожелания и открытки: как стильно поздравить начальника
15 октября, четверг
23:58
В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер
23:43
Эксперты озвучили неутешительный прогноз о жертвах Covid-19 в Украине до конца года Видео
23:21
Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золоческий решил продолжить летное дело Видео
23:00
Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных Видео
22:50
Секс-терапевты раскрыли преимущества тантрического секса Видео
22:38
4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин Видео
22:16
В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование Видео
22:13
Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19 Видео
22:07
Как быстро вывести никотин из организма: названы способы Видео
22:01
Чиновник назвал условие, при котором Киев попадет в "красную" зону
21:30
Алиев оценил вероятность признания Баку независимости Нагорного Карабаха Видео
21:20
Швеция рекордно увеличивает оборонный бюджет из-за угрозы России
20:47
"Сказал "Отъ*бись": дети Кернеса рассказали о состоянии его здоровья
20:22
Хурма: польза и уникальные преимущества для организма Видео
20:16
В Харькове приняли решение о работе транспорта в связи с жестким карантином Видео
20:12
Генерал ВСУ сравнил российскую и украинскую армии
20:09
Черновол обвинила Зеленского в применении опыта Гитлера Видео
19:41
Нацсовет проверит телеканалы за трансляцию встречи Медведчука и Путина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять