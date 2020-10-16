Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья

Польза красного вина для сердечно-сосудистой системы обусловлена ​​изобилием в напитке полифенолов / Фото: Shutterstock

Хотя красное вино может не приносить пользы для здоровья, напиток на самом деле содержит определенные соединения, которые могут улучшить здоровье, если вы употребляете его в умеренных количествах.

Считается, что преимущества красного вина включают улучшение сердечно-сосудистой системы, здоровья мозга и здоровья костей - и есть исследования, подтверждающие все это. Вот что вам нужно знать.

Красное вино может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы

Польза красного вина для сердечно-сосудистой системы обусловлена ​​изобилием в напитке полифенолов, которые представляют собой тип антиоксидантов, содержащихся в кожуре и косточках винограда.

Фактически, стакан красного вина содержит примерно в 10 раз больше полифенолов, чем стакан белого вина. По словам Роберты Андинг, диетолога Медицинского колледжа Бейлора, в красном вине содержатся следующие полифенолы:

Ресвератрол

Катехин

Эпикатехин

Кверцетин

Антоцианин

Хотя все они полезны, Андин говорит, что наиболее предпочтительным является ресвератрол, который считается наиболее эффективным винным соединением для предотвращения сердечных заболеваний из-за его противовоспалительных и антиоксидантных свойств.

Эти антиоксиданты предотвращают проблемы с сердцем множеством способов. Согласно Mayo Clinic, соединения в красном вине могут повышать уровень хорошего холестерина и снижать уровень плохого холестерина, что может быть полезно для сердца. Кроме того, считается, что полифенолы защищают стенки кровеносных сосудов сердца.

Красное вино может помочь сохранить плотность костей

Примерно после 50 лет плотность костной ткани может начать снижаться, и вы можете почувствовать потерю костной массы. Однако исследования показывают, что у людей, употребляющих умеренное количество алкоголя, может быть более высокая плотность костей.

Например, крупное исследование 2009 года показало, что умеренное употребление алкоголя (один или два напитка в день) положительно влияет на минеральную плотность костей (МПК) у мужчин и женщин в постменопаузе. Кроме того, исследование 2011 года показало, что красное вино, в частности, было наиболее полезным типом алкоголя для минеральной плотности костей у пожилых мужчин.

С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя может иметь обратный эффект и иметь неприятные последствия. Эмили Монфилетто, диетолог из Медицинского колледжа Бейлора, говорит, что чрезмерное употребление алкоголя может быть основным фактором риска развития остеопороза. Это связано с тем, что алкоголь влияет на работу кальция и витамина D в организме, напрямую влияя на здоровье костей. По словам Монфилетто, он также снижает уровень гормонов, поддерживающих здоровую функцию костей.

Красное вино может принести пользу здоровью мозга

Андин говорит, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства полифенолов также могут способствовать пользе красного вина для здоровья мозга. Хотя точных научных исследований в поддержку этого на людях мало, есть несколько исследований на животных, которые показывают многообещающие доказательства.

Например, в исследовании 2015 года, опубликованном в Scientific Reports, изучались крысы позднего среднего возраста, которым давали ресвератрол, и было обнаружено, что у них улучшились обучаемость и память в течение четырех недель.

И снова чрезмерное употребление алкоголя будет иметь нежелательные последствия. Фактически, Монфилетто говорит, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает повреждение головного мозга, что может привести к дегенеративным заболеваниям, таким как развитие деменции.

Сколько красного вина нужно пить?

Андин рекомендует употреблять не более одного стакана красного вина на пять унций в день для женщин и двух стаканов на пять унций для мужчин. Всегда следует избегать чрезмерного употребления алкоголя.

Длительное чрезмерное употребление алкоголя может ослабить вашу иммунную систему, вызвать проблемы с психическим здоровьем и вызвать проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или болезни сердца. Это также может повысить риск нескольких форм рака. Поэтому важно употреблять красное вино - и любой алкоголь - в умеренных количествах.

В целом красное вино может быть полезно для вашего здоровья, но только если его употреблять в умеренных количествах. А если вы еще не пьете, не стоит начинать в надежде получить пользу.

"Людям, которые в настоящее время не употребляют алкоголь, или тем, кто лично предпочитает избегать алкоголя, не следует рекомендовать употреблять алкоголь исключительно с целью потенциальной пользы для здоровья", - говорит Монфилетто.