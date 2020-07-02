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Появление коллективного иммунитета к коронавирусу: эксперт дала неожиданный прогноз

Украина приобретает коллективный иммунитет за счет людей, которые переболели.

2 июля 2020, 16:41
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Украина приобретает коллективный иммунитет от коронавируса

Коллективный иммунитет возникает тогда, когда достаточно большая часть населения обладает иммунитетом к определенной инфекционной болезни, что фактически останавливает ее распространение и обеспечивает эффективную защиту даже тех членов общества, которые не имеют соответствующего индивидуального иммунитета, заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская.

"Коллективный иммунитет формируется на фоне того, если человек переболел или если он привит от возбудителя. Поскольку вопрос вакцинации от нас не зависит, потому что в Украине вакцины собственного производства не разрабатывают, мы рассчитываем на зарубежные - многие страны уже проводят клинические исследования на пациентах и мы также будем ждать их результатов, чтобы понимать насколько можно будет положиться на вакцину". – подчеркнула она в интервью Главреду.

Она обратила внимание на то, что Украина пока что приобретает коллективный иммунитет к COVID-19 только за счет людей, которые переболели.

"И чем больше людей переболеет, тем больше будет антител к этому заболеванию. Какая именно доля населения должна иметь иммунитет, напрямую зависит от того, насколько быстро распространяется соответствующая инфекционная болезнь. В случае с новым коронавирусом, где один человек в среднем передает инфекцию еще 2-3 людям, расчеты показывают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы около 60-65% населения имели от него индивидуальный иммунитет", - резюмировала Выговская.

Напомним, ранее Выговская подчеркнула, что существует несколько причин роста количества заболеваний коронавирусом в Украине,

Оксана Выговская коронавирус
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